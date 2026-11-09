コンピューターはどこまで進歩できるか？／全固体電池、実用化はいつ？

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

相次ぐAIエージェントの逸脱行動、監視には2つの記録が必要だ

オープンAIやアンソロピック、グーグル、メタのAIエージェントが制御を外れる事例が相次いでいる。規制当局はリアルタイムの監視を求めるが、主要なエージェント・フレームワークは、監視に欠かせない「何が起きたか」と「どう判断したか」の記録を十分に残せていない。

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コンピューターはどこまで進歩できるか？ 物理限界まで残る余地

ムーアの法則をはじめ、コンピューターの性能向上を支えてきたスケーリング則は軒並み鈍化している。だが、それらは物理法則ではない。量子力学などが定める計算の究極の限界は、現在の性能をはるかに超えたところにある。

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「未来」の現在：「あと数年」が続く全固体電池、実用化はいつ？

液体電解質を固体に置き換える全固体電池は、充電時間の短縮や長寿命化、発熱の抑制が期待される。トヨタは10分以下の充電で最大約1200キロメートル走れる車を目指す。進捗度は10段階で7。実現可能性は示されたが、何が未知かも分からない「未知の未知」が残る。

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「AI」改め「超知能」から1カ月、トランプ大統領令に従っているのは？

トランプ大統領は9月末、政府機関に「AI」を「スーパー・インテリジェンス（超知能）」と呼び替えるよう命じた。1カ月が経ち、政府のWebサイトでは置き換えが進むが、メディアや巨大テック企業の経営者の対応はまちまちだ。用語が忠誠の踏み絵になれば、AIをめぐる議論も分断されかねない。

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拒食症・過食症が世界で71%増、専門家はGLP-1薬の誤用に警鐘

摂食障害を約20年診てきた臨床心理学者は「こんなにひどい状況は見たことがない」と語る。世界では主な摂食障害が1990年からの33年で71％増えた。専門家は、GLP-1系減量薬の誤用がこの問題を悪化させている兆候を目にし始めている。

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「未来」の現在：運動しなくても健康になれる薬は実現するのか？

運動が体に恩恵をもたらす仕組みを解き明かせば、運動をしなくても、その効果の一部を得られる薬を作れるかもしれない。だが、ヒトでの試験に進んだ治療法の9割以上は失敗し、規制当局も健康増進のための薬は承認しない。進捗度は10段階で5。運動の恩恵への理解はまだ途上で、新薬開発は失敗しやすい。

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気候変動の「巨大な盲点」、永久凍土について知っておきたい3つのこと

北半球の陸地の約15％の下に広がる永久凍土は、大気中のおよそ2倍の炭素を蓄えている。だが、国連の気候報告書で使われてきたモデルの多くは、その融解を考慮に入れていない。山火事との関係や複雑な炭素循環を含め、知っておきたい3つのポイントを紹介する。

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