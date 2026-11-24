創刊10周年記念イベント 1/21 開催決定！

MITテクノロジーレビュー［日本版］』は、創刊10周年記念カンファレンス『Future of Society Conference 2027』を2027年1月21日（木）に東京・虎ノ門のTOKYO NODE HALLで開催します。

カンファレンスのテーマは「次の10年を形作るテクノロジー」。研究者、起業家、経営者が技術の可能性や課題を掘り下げ、先端技術の進展が事業や社会にもたらすものを議論します。目指すのは、未来を「予測する」だけの場ではありません。ここでの議論と出会いが、参加者一人ひとりにとって、変化をみずから動かしていくための視座と契機になることです。

テクノロジーの本質を見極め、意思決定の力に変える1日をお届けします。