先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第407回
米国でデータセンター反発、その真相は？／半導体の密輸対策、技術的に対応可能？
2026年11月24日 10時00分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
米国で広がるデータセンター反発、問題は「電力そのもの」か
データセンターへの反発について、オープンAIの幹部は「社会の不安の代理対象」、つまり文化戦争だと見る。だが、世界最大のデータセンター集積地であるバージニア州「データセンター・アレー」を訪ねた筆者は、反発の核にあるのは膨大な電力需要という物理的な問題だと確信するに至った。
密輸対策のチップ位置確認は可能、エヌビディアが議員に非公開で説明
中国への高性能AI半導体の密輸対策としてチップの所在地確認を義務付ける米法案をめぐり、エヌビディアの担当者が非公開の場で技術的に対応可能との見解を米下院議員に伝えていたという。取材に応じた議員が明らかにした。ジェンスンCEOの辞任とスパイ疑惑を受け、この法案が改めて注目を浴びている。
米南西部の水力発電が過去最低、温室効果ガス削減に陰り
米国エネルギー情報局（EIA）によると、米国南西部の4～8月の水力発電量が過去最低となった。コロラド川流域の長引く干ばつで、パウエル湖などの貯水池は発電に必要な最低水位の近くまで下がっている。水力発電の減少は、温室効果ガスの排出を押し上げる可能性がある。
米国境の「見えない壁」、監視塔の範囲内で1000人以上が死亡
米国はこの25年、数十億ドルを投じて、メキシコとの国境沿いに監視塔やセンサーによる「見えない壁」を築いてきた。だが本誌などの調査で、2015年以降、監視塔の範囲内で1050人以上が死亡していたことが分かった。AI搭載の最新型の範囲内でも、110人以上が亡くなっている。
ジェンスン・フアン復帰求める署名が急拡大、オープンソースAI派が結集
エヌビディアの前CEO、ジェンスン・フアンの復帰を求める署名が11万5000人を超えた。目立つのはオープンソースAIの推進派で、政策立案者にオープンソースを擁護してきた彼らにとって、フアンは「旗振り役」だった。だが、中国企業がエヌビディア製チップに想定以上に広くアクセスしていたとする調査結果が、その立場を揺るがしている。
中安祐太：薪を割り、米を作り、電池材料を研究する里山の工学者
東北大学准教授の中安祐太は、里山の木やもみ殻から電池や燃料電池の電極材料を作る研究者だ。宮城県川崎町に移り住んで山と田んぼを持ち、資源をその地域で回す仕組みを作ろうとしている。
米国不在、1.5℃突破が迫る——COP31で問われる「実行」
国連気候変動会議（COP31）の議長国トルコは、今回を「実行のCOP」と銘打つ。だが米国はパリ協定から離脱し、イランでの戦争がエネルギー価格を押し上げている。前回の合意文書から消えた「化石燃料」の扱いと、不足する気候資金が焦点だ。
脳に埋め込んだ当事者たちが作った、BCI治験の倫理ガイドライン
脳の信号を読み取って義肢やコンピューターを動かす脳インプラントの治験が、10年以上にわたって続いてきた。何年も装置とともに暮らしてきた参加者たちは、その経験をもとに、報酬や脳データの扱い、治験後の装置の扱いなど13分野の倫理ガイドラインをまとめた。
MITテクノロジーレビューからのお知らせ
創刊10周年記念イベント 1/21 開催決定！
MITテクノロジーレビュー［日本版］』は、創刊10周年記念カンファレンス『Future of Society Conference 2027』を2027年1月21日（木）に東京・虎ノ門のTOKYO NODE HALLで開催します。
カンファレンスのテーマは「次の10年を形作るテクノロジー」。研究者、起業家、経営者が技術の可能性や課題を掘り下げ、先端技術の進展が事業や社会にもたらすものを議論します。目指すのは、未来を「予測する」だけの場ではありません。ここでの議論と出会いが、参加者一人ひとりにとって、変化をみずから動かしていくための視座と契機になることです。
テクノロジーの本質を見極め、意思決定の力に変える1日をお届けします。
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