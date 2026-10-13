減量薬に「若返り」効果か／LLMは推論していない？ AlphaGo開発者の提言

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

減量薬に「抗老化」効果か、 製薬大手2社が学会発表 心臓年齢で最大4年の差

イーライリリーとノボ ノルディスクは、自社のGLP-1薬を服用した過体重または糖尿病の患者で、老化時計で測った生物学的年齢がプラセボ群より低かったと学会で発表した。ノボ ノルディスクによると、心臓のタンパク質を調べる時計では差が最大4年に達した。ただ、健康な人にも効果があるかどうかは分かっていない。

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直感頼みのLLMに 「第37手」は打てるか？ AlphaGo開発者の提言

AlphaGo（アルファ碁）の「第37手」は機械の直感の産物と語られがちだが、実際には先の展開を比較検討する探索から生まれた。次のトークンを予測し続ける今日のLLMは、こうした推論を備えていない。医療や科学のようにリスクの高い分野では、AIがどう結論に至ったかまで検証できなければならない。AlphaGoチームの中核メンバーだった筆者は、そのためにこそ真の推論が必要だと説く。

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電動自転車からコンロまで、小型バッテリーは都市の送電網を支えるか

ニューヨーク市では規制の壁に阻まれ、大型バッテリーを送電網に組み込むのが難しい。そこで一部のスタートアップは、配達用電動自転車の交換式バッテリーやバッテリー内蔵のIHコンロなど、意外な場所で小型バッテリーを活用し始めている。

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米国で広がるAIへの反感、本当に嫌われているのは何か？

ピュー研究所の調査では、AIが社会にマイナスの影響を与えると考える米国の成人が、プラスと考える人を上回った。自分の居住地域へのAIデータセンター建設に反対する人は71％と、原発の53％を大きく上回る。それでもチャットボットを使う米国の成人は半数に上り、2023年の2倍以上に増えた。人々が本当に嫌っているのは何なのか。

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本誌記者も参加、「生物学的年齢」の若返りを競うコンテスト

最近40歳になったばかりの記者が申し込んだコンテストで問われるのは暦年齢ではなく、臓器や身体の加齢の状態を測る生物学的年齢だ。最終的に約500人が参加する見込みで、6カ月かけて、さまざまな指標で測る生物学的年齢の若返りを目指す。ただ、老化時計はまだ個人の生物学的年齢を推定できるほど精度が高くない。

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気候テック10：従量課金でアフリカのEVバス普及を目指すバシゴー

ケニアのスタートアップであるバシゴーは、従量課金制のリースで電気バスを手頃にし、サハラ以南のアフリカのディーゼルバスの置き換えを目指している。

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気候テック10：半固体電池でEVや船の電動化を進めるウェリオン

中国のウェリオン・ニューエナジーは、リチウムイオン電池より安全でエネルギー密度の高い半固体電池を開発し、EVや船舶の電動化を後押しする。

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AIの「読心術」ツールが脳スキャンから見ているものを再構成する

スキャンを解析するだけで、被験者が見ている画像を驚くほど精密に再現するAIツールが登場した。研究チームは、閉じ込め症候群の患者の意思疎通や夢の再現にも役立つと期待する。一方で専門家からは、EEG（脳波）への応用が進めば、本人の同意なしに頭の中のイメージを引き出す手段になりかねないとの警告も上がっている。

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