注ぐだけの調合済みカクテル供給サービスが自社工場新設で事業拡大

株式会社WAKAZEは11月5日、飲食店向けタップカクテル事業の供給・営業体制を強化するため、都内に自社工場を新設すると発表した。あわせて、同事業のブランド名を「WAKAZE Tap Cocktails」に統一する。

飲食店やホテルの現場では人手不足が続き、カクテルやサワーの仕込みや一杯ごとの調合業務も現場の負担となる一方で、店舗の収益向上やインバウンド対応に向け、品質のそろった独自ドリンクの提供が求められている。

同サービスは、各種カクテルを専用ケグ（樽）に充填して提供する飲食店向けの製造・卸売システムだ。店舗に設置されている既存のビールタップ等にそのまま接続できるため、特別な調合や仕込み作業を行わずに、タップから注ぐだけで均一な品質のカクテルを提供できるという。

同社は2027年初頭の自社工場稼働に向けて製造量を拡大するほか、樽の回収が不要なワンウェイケグの導入や100種類以上のレシピ開発を進める方針だ。なお、一連の製造・営業体制強化に向けて、同社はあわせて第三者割当増資を実施している。