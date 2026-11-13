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11/30展示｜刺さないニードルで成分を届ける。東北大発スタートアップ「bionto」のイオントロニクス技術

「ASCII STARTUP TechDay 2026」11/30(月)、東京・品川インターシティホールにて開催

連載
ASCII STARTUP TechDay 2026
文● ASCII STARTUP

　2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

▼ 参加方法：事前登録制（下記よりお申し込みください）▼
チケット申し込みサイト（peatix)

展示ブース名：OZMO ionjector eye serum

【展示概要】

　bionto（東北大発）は、「刺さないニードルで皮膚を押し広げ、電気の力で成分を届ける」独自のイオントロニクス技術を開発中だ。第1弾は美容分野で「OZMO イオンジェクター アイセラム」を開発。今後は医療機器、さらには医薬品の投与へと段階的に展開する予定だ。ブースではOZMOの体験ができ、Makuakeでの応援購入の案内も行う。技術の可能性と事業の未来像を体感できる。

出展団体：株式会社bionto
　

■関連サイト

　

　「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要

　【開催日時】2026年11月30日（月） 13:00～18:00（予定）
　【会場】品川インターシティホール
　【主催】ASCII STARTUP
　【入場方法】事前登録制（入場無料）
　【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/

　

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