11/30展示｜刺さないニードルで成分を届ける。東北大発スタートアップ「bionto」のイオントロニクス技術

2026年11月30日、東京・品川インターシティホールにてディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2026」が開催される。同イベントでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えてのセッションのほか、スタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：OZMO ionjector eye serum

【展示概要】

bionto（東北大発）は、「刺さないニードルで皮膚を押し広げ、電気の力で成分を届ける」独自のイオントロニクス技術を開発中だ。第1弾は美容分野で「OZMO イオンジェクター アイセラム」を開発。今後は医療機器、さらには医薬品の投与へと段階的に展開する予定だ。ブースではOZMOの体験ができ、Makuakeでの応援購入の案内も行う。技術の可能性と事業の未来像を体感できる。