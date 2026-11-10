2.5倍・3.5倍の拡大レンズ搭載アイウェア。手元の作業距離に合わせて自動でピント調節

ViXion株式会社は11月4日、オートフォーカスアイウェア「ViXion」シリーズの新製品として、拡大機能を備えた「ViXion Loupe」の予約受付を11月7日より開始すると発表した。価格は29万7000円で、発売は2027年2月1日を予定している。

精密機器エンジニアや研究職、工芸品・宝飾品職人、歯科技工士、ネイリストなど、細かい手元作業を長時間行う現場では、作業距離に応じたピント合わせやルーペの着脱が頻繁に発生し、ユーザーの負担となっていた。また、同社が2026年6月に「ViXion」シリーズのユーザーを対象に実施したWebアンケート（有効回答数489名）では、約3人に1人が拡大機能の搭載を要望していたという。

同製品は、距離センサーが対象物との距離（200〜1000mm）を測定し、レンズ形状を変化させて自動でピントを合わせるアイウェアだ。2.5倍と3.5倍の拡大光学系を組み込んでおり、掛け替えることなく手元と周囲へ自然に視線を移動できる。さらに、55〜73mmの瞳孔間距離などを簡単に調整できる設計により1台をチームで共有運用することも可能だという。