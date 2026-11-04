【今日から】幸楽苑「メガたんめん」　チャーシュー10枚！ ギガ・テラの爆盛りも！

ラーメンチェーン「幸楽苑」は11月4日から、期間限定メニュー「メガたんめん（味噌・塩）」を990円で発売します（ショッピングセンター内のフードコート店舗と吾妻PA店を除く）。



麺2玉にチャーシュー10枚、さらににんにくと背脂までのった「メガたんめん」。これだけでも相当なボリュームですが、驚くことに、さらに上の「ギガ」「テラ」まで用意されています。

チャーシュー10枚「メガたんめん」が本日から

麺2.5玉のギガサイズも！

▲メガたんめん（味噌・塩） 990円

「メガたんめん」は、定番の「味噌たんめん」と「塩たんめん」をメガサイズに仕上げた一杯です。期間限定で登場した本メニューが、復活を望む声に応えて、リニューアルして再登場します。



麺を2玉使用し、チャーシュー10枚、にんにく、背脂を豪快にトッピング。ボリューム満点の食べ応えと、にんにくと背脂が織りなすコクと旨みのある味わいを楽しめるというメニューです。味は味噌と塩の2種類から選べます。

さらに、麺を2.5玉に増量した「ギガたんめん」と、ボイル野菜を追加した「テラたんめん」もラインアップ。

▲ギガたんめん（味噌・塩） 1100円

▲テラたんめん（味噌・塩） 1230円





あなたはどれから攻めていく？



※価格は税込み表記です。