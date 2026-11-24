ファミリーレストラン「ココス」は本日11月24日から、ブラックフライデーに合わせて「秋のごちそうクーポンフェス」を開催します。30日まで。
カリカリポテトや生ビールが半額に！ 看板商品の「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ」も220円引きになります。
生ビールもポテトも半額！ 全20品がお得に
ココスのブラックフライデーは計20品がクーポン割引の対象。カリカリポテトや生ビール、おこさま向けメニューなど8品は半額になります。持ち帰りは対象外で、店内飲食のみが対象です。
以下が対象商品です。
【半額クーポン】
・カリカリポテト 通常539円→269円
・生ビール（中ジョッキ） 通常594円→297円
・マロンとタルトのグラスパフェ 通常979円→489円
・プレミアム ドリンクバーセット 通常352円→176円
・低アレルゲンおこさまカレー（マグネット無し） 通常429円→214円
・ラスカル おこさま包み焼きハンバーグ（マグネット無し） 通常759円→379円
・おこさまラーメン（マグネット無し） 通常429円→214円
・おこさまうどん（マグネット無し） 通常319円→159円
【その他の割引クーポン（最大330円引き）】
・濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g 通常1199円→979円
・厚切り!!サーロインステーキ 通常2849円→2519円
・ビーフハンバーグステーキ 通常1089円→869円
・濃厚ビーフシチューのふわとろオムライス 通常1309円→1089円
・長崎県産鰺と野菜の黒酢あん膳 通常1309円→1089円
・魚介のスープパスタ 通常1199円→979円
・魚介とブロッコリーのアヒージョ 通常539円→429円
・海老とアボカドのブルスケッタ 通常319円→264円
・CoCoプリン 通常385円→330円
・黒みつ白玉バニラ 通常319円→264円
・北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ～ビスクソース～ 通常495円→429円
・ココスモーニング～キャラメリゼバナナワッフル～ 通常1089円→869円
・濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g ランチ 通常1199円→979円
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なお、「ココスモーニング～キャラメリゼバナナワッフル～」はプレミアムモーニング実施店舗で土日限定、「濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグ145g ランチ」は平日10時～15時のランチメニュー提供時のみクーポンを利用できます。
クーポンはココス公式アプリ「ココウェブ」で配信され、利用には会員登録が必要です（当日の入会も可能）。
全国の店舗で実施されますが、空港店舗など一部は対象外です。
お得なクーポンが利用できる7日間、近くに店舗がある人は足を運んでみてもいいかも！
※価格は税込み表記です。
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