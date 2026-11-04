きたー！ なか卯の「いくら丼」今年も！ 「豪快盛」は並盛の2倍→3倍に

なか卯は、11月11日11時より「天然いくら丼」を販売します。
なか卯に今年も！「天然いくら丼」
「天然いくら丼」は、大粒の天然いくらを贅沢に盛り付けた、毎年恒例の期間限定メニューです。今年は小盛、並盛、特盛、豪快盛の4サイズを用意しています。
▲天然いくら丼 小盛 920円
大粒の天然いくらを使用し、プチプチと弾ける食感と濃厚な旨みが楽しめるといいます。
艶やかに輝くいくらと、ふっくらと炊き上げたごはんの組み合わせが魅力の一杯です。
▲並盛 1480円
▲特盛 2480円
特盛は、並盛の2倍の量のいくらを盛り付けたサイズです。
いくら3倍！「豪快盛」に注目
最も豪華な「豪快盛」も、今年も登場。
▲豪快盛 3280円
豪快盛は、並盛の3倍の量のいくらを盛り付けた一杯。ごはんが見えないほどいくらが敷き詰められていて、見た目のインパクトも抜群です。
ちなみに、昨年2025年の豪快盛は並盛の2倍という設定でした。今年は3倍となっています。（ただし、昨年は並盛自体のいくらが増量されていたため、今年の豪快盛が昨年より増量されたとは一概にはいえません）
豪快盛、いっちゃう？
それにしても、豪快盛のビジュアルは圧巻！ ごはんが見えないほど一面にいくらが広がっていて、まさにいくら好きの夢のような丼ですね。
3280円という価格はなかなかですが、並盛の3倍ものいくらを楽しめるとなると、思い切って注文してみたくなります。
一方、並盛は昨年より300円安くなっているので、こちらも気になるところ（昨年1780円→1480円に）。
なお、当日分の食材がなくなり次第、販売終了となります。気になる方はお早めに！
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：2026年11月11日
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