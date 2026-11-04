黒いどん兵衛、ヤバそう！ 背脂×ニンニクで欲望まみれの一杯に

日清食品は「背徳BLACK」シリーズとして、「日清のBLACKどん兵衛 背脂醤油黒うどん」「日清焼そばBLACK U.F.O. ガリマヨブラックイカスミソース焼そば」「日清BLACKカレーメシ 濃厚チーズ」を11月16日に全国で発売します。

背脂×ニンニク！ 真っ黒な「どん兵衛」が登場

ブラックフライデーに向けて、黒をテーマにした3商品が登場します。日清のカップ麺ブランド「どん兵衛」「U.F.O.」と、カップメシ「カレーメシ」からそれぞれ、背徳グルメをイメージした濃厚な味わいの商品が発売されます。



今年は「黒い欲望、解放せよ！」をテーマに、真っ黒な見た目とこってりした味わいを掛け合わせています。



●日清のBLACKどん兵衛 背脂醤油黒うどん 267円

濃口醤油をベースに、背脂のこってり感とニンニクの風味をきかせた真っ黒なつゆが特徴のどん兵衛です。



麺は、つるみのあるもっちりとした食感のうどん。具材には、きざみ揚げ、たまご、ネギを使用しています。



●日清焼そばBLACK U.F.O. ガリマヨブラックイカスミソース焼そば 267円

イカの風味が際立つ濃厚な黒いソースに、別添の「ガリマヨ」を組み合わせた一品です。



ガリマヨを加えることで、ガーリックの風味とまろやかなコクが広がる仕立てだといいます。麺はコシのある中太ストレート麺で、具材には赤唐辛子を使用しています。



●日清BLACKカレーメシ 濃厚チーズ 321円

じっくり炒めた玉ねぎのコクに、クミンやコリアンダーなど14種のスパイスのうまみを凝縮。さらにガーリックの風味とチーズのコクを加えた、真っ黒なルゥが特徴です。



具材には大豆たん白入り牛ミンチ加工品を使用。お湯を注いで5分で調理できます。

黒いどん兵衛、ちょっと衝撃的！

3品とも真っ黒ですが、特に目を引くのは「どん兵衛」ではないでしょうか。



どん兵衛といえば、だしのきいたつゆを思い浮かべますが、今回は背脂醤油にニンニクをきかせた真っ黒なつゆ。いつものどん兵衛とはずいぶん印象が違いますね。



黒いつゆに白いうどんという見た目も、なかなかのインパクト。実際にお湯を注いだらどれほど黒くなるのか、食べて確かめてみたくなります！

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年11月16日