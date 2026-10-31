うまそ～！ ココスに牡蠣たっぷりの「クリームスープパスタ」！ 海老も入って具だくさん

ファミリーレストランの「ココス」では「今月のグルメ～11月～」として10月30日より「たっぷり牡蠣のクリームスープパスタ」など期間限定メニューを発売中です。
牡蠣たっぷり！ クリームスープパスタが登場
今回の主役は、牡蠣の旨みを生かしたクリームスープパスタ。牡蠣ときのこを使った熱々のアヒージョも登場しています。
▲たっぷり牡蠣のクリームスープパスタ 1408円
牡蠣などの魚介の旨みが溶け込んだ、まろやかなクリームスープ仕立てのパスタです。
牡蠣に加えて、海老やぶなしめじ、セミドライトマトを合わせ、ベビーリーフやグラナパダーノをトッピング。セミドライトマトの程よい酸味やチーズのコクがアクセントになった、具だくさんの一皿としています。
温かいクリームスープをパスタに絡めて楽しめます。
▲牡蠣ときのこのアヒージョ 649円
「牡蠣ときのこのアヒージョ」は、牡蠣や舞茸、ぶなしめじ、ブロッコリーを、ニンニクの風味が効いたオイルソースと合わせた一品。
熱々の具材を楽しめるほか、付属のバゲットを旨みたっぷりのオイルソースに浸して味わうのもおすすめとのこと。追加バゲット（2枚66円）も用意されています。
ブルスケッタ付きのセットも！
クリームスープパスタに、「海老とアボカドのブルスケッタ」、ドリンクバー、スープバーを組み合わせたセットも販売しています。
▲たっぷり牡蠣のクリームスープパスタ 海老とアボカドのブルスケッタセット 2079円
ブルスケッタは、焼き上げたバゲットにアボカドを使ったガッカモーレを塗り、海老やダイスカットトマトをトッピングしたもの。
セット価格は2079円で、それぞれ単品で注文するより55円お得です。
牡蠣の旨みを存分に楽しめそう！
牡蠣を使ったパスタというだけでも惹かれますが、今回は魚介の旨みが溶け込んだクリームスープ仕立て。温かいスープと一緒に味わえるのがいいですね。
さらに、牡蠣のアヒージョまで登場するとは！ 牡蠣好きにはうれしいラインアップです。
販売は11月下旬までの予定。牡蠣がおいしい季節に楽しんでおきたいですね。
（※文中の価格はすべて税込）
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