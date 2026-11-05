【半額】1000円のラーメンが500円に！ 池袋「ばんから」で4日間限定

豚骨ラーメンの「東京豚骨拉麺ばんから」は11月・12月の対象土曜日に、池袋東口店と池袋本店で「ばんから大感謝祭」を開催します。

ばんからラーメンが通常1000円→500円に！

対象日に、看板メニューの「ばんからラーメン」を通常1000円から500円に値下げします。

開催時間内であれば何度でも1杯500円で注文でき、販売杯数に上限はありません。開催日は全4回で、店舗によって日程と営業時間が異なります。

▲ばんからラーメン 通常1000円→500円

コクのある豚骨醤油スープに背脂を合わせた、ばんからの看板メニューです。豚骨醤油ならではの濃厚な味わいと背脂のコクが特徴とりようする

イベント期間中は、通常価格の半額となる500円で販売します。対象商品以外のメニューやトッピングは別料金です。

■ばんから大感謝祭 キャンペーン概要

対象商品：ばんからラーメン

イベント価格：通常1000円→500円

開催期間：11月・12月の対象土曜日、全4回

開催店舗：ばんから池袋東口店・ばんから池袋本店

販売杯数：無制限

購入回数：開催時間内なら何度でも500円で注文可能

※開催日によって実施店舗・営業時間が異なります

※対象商品以外のメニュー・トッピングは別料金となります

【ばんから池袋東口店】

所在地：東京都豊島区東池袋1-13-4 第一坂田ビル

イベント開催日：11月7日・12月5日

開催時間：10時〜翌朝5時

【ばんから池袋本店】

所在地：東京都豊島区南池袋1-17-3 第2南池袋I-Nビル 1F

イベント開催日：11月14日・12月12日

開催時間：10時〜23時

池袋でおなじみの「ばんから」が半額に！

池袋に本店を構える「ばんから」。背脂の浮いた濃厚な豚骨醤油ラーメンは、池袋でラーメンを食べ歩いたことがある人なら、おなじみかもしれません。



そんな「ばんから」の看板ラーメンが、通常1000円のところ、なんと半額の500円に！ このご時世、ワンコインでラーメンが食べられるのはうれしいですね。



久しぶりにばんからを食べたい人も、まだ食べたことがない人も、500円なら気軽に試せそう。背脂たっぷりの一杯を、この機会に味わってみては！

・開催日：2026年11月7日

・開催日：2026年11月14日

・開催日：2026年12月5日

・開催日：2026年12月12日

※価格は税込み表記です。