【本日から】ケーキが30％増量！ お値段そのまま、銀座コージーコーナーで

銀座コージーコーナーは11月6日から、総重量を30％増量した「北海道産5種のチーズを使ったこだわりレアチーズ」を全国の生ケーキ取扱店で期間限定で販売します。
人気のレアチーズケーキがいつもの値段でボリュームアップ！
11月11日の「チーズの日」に合わせた企画で、通常サイズと比べて総重量を30％増量しながら、価格は据え置きます。このほか、味わいや食感の異なる4種類のチーズケーキも販売しています。
▲北海道産5種のチーズを使ったこだわりレアチーズ 638円
北海道産チーズ5種類を使用したレアチーズケーキです。軽い口あたりとチーズの豊かな味わいが特徴で、通常サイズと比べて総重量を30％増量しています。
価格は通常サイズと同じです。販売期間は11月6日から11日頃まで。この期間は通年販売仕様の商品を休止します。
なお、北海道・九州地方のほか、福井県、京都府、滋賀県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県には生ケーキ取扱店がありません。店舗によって発売日や取り扱い状況が異なります。
値段そのままで30％増量はうれしい！
いつもの値段でケーキが30％も大きくなるなんて、うれしいですね！ しかも、北海道産チーズを5種類使った、こだわり仕様のケーキです。
期間は11月6日から11日頃までと短め。チーズケーキ好きのみなさん、今のうちに！
■その他4種のチーズケーキも発売中
▲レアチーズ with Biscoff biscuit 594円
▲ラムレーズンベイクドレアチーズ 594円
▲チーズケーキ（北海道産チーズ） 530円
▲チーズスフレ（北海道産チーズ） 692円
・開始日：2026年11月6日
・終了日：2026年11月11日
※価格は税込み表記です。
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