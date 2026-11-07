「スープに沼る」第2弾きた！ セブンの新作、あさりたっぷりボンゴレ

セブン‐イレブンは11月10日から、「スープに沼る バター仕立てのボンゴレスープパスタ」を一部地区を除く全国の店舗で順次発売します。
セブンの「スープに沼る」ボンゴレ
▲スープに沼る バター仕立てのボンゴレスープパスタ 572円
あさりの旨味を引き出したスープに、にんにく、オリーブオイル、白ワインなどを合わせています。
仕上げにバターをトッピングしており、電子レンジで温めると徐々にスープ全体へ溶け広がります。あさりの風味にバターのまろやかなコクと深みが加わるのが特徴です。
残ったスープはパンにつけるほか、ご飯を入れてリゾット風にすることもできます。
トマトスープパスタに続く第2弾
たっぷりのスープで仕立てた「スープに沼る」シリーズは、10月中旬からトマトスープパスタが店頭に並んでいました。今回が第2弾だそうです。
やっぱり名前が強い
それにしても「スープに沼る」って、なかなかすごい名前ですよね！
今回のボンゴレスープパスタは、公式写真を見るとあさりがたっぷり！ そこにバターがどーん！ これは本当に沼りそうな予感がします！
・発売日：2026年11月10日
※価格は税込み表記です。
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