「スープに沼る」第2弾きた！ セブンの新作、あさりたっぷりボンゴレ

セブン‐イレブンは11月10日から、「スープに沼る バター仕立てのボンゴレスープパスタ」を一部地区を除く全国の店舗で順次発売します。

セブンの「スープに沼る」ボンゴレ

▲スープに沼る バター仕立てのボンゴレスープパスタ 572円

あさりの旨味を引き出したスープに、にんにく、オリーブオイル、白ワインなどを合わせています。

仕上げにバターをトッピングしており、電子レンジで温めると徐々にスープ全体へ溶け広がります。あさりの風味にバターのまろやかなコクと深みが加わるのが特徴です。

残ったスープはパンにつけるほか、ご飯を入れてリゾット風にすることもできます。

トマトスープパスタに続く第2弾

たっぷりのスープで仕立てた「スープに沼る」シリーズは、10月中旬からトマトスープパスタが店頭に並んでいました。今回が第2弾だそうです。

やっぱり名前が強い

それにしても「スープに沼る」って、なかなかすごい名前ですよね！



今回のボンゴレスープパスタは、公式写真を見るとあさりがたっぷり！ そこにバターがどーん！ これは本当に沼りそうな予感がします！

・発売日：2026年11月10日

※価格は税込み表記です。