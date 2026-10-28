ほっともっと、550円～の「得弁」が全6品に！ 全時間帯で買えるよ

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は11月1日、全時間帯で購入できる「得弁ランチ」シリーズ4品を全国の店舗で発売します。

550円～の「得弁ランチ」シリーズ登場！

麻婆竜田やロコモコ風ハンバーグも

「得弁ランチ」は、従来の「550ランチ」シリーズから9月に名称を変更したシリーズ。550円からの手頃な価格で、食べ応えのある弁当を楽しめるコンセプト。



今回、新たに4品が加わわります。

▲豚肉と野菜の味噌炒め得弁550ランチ 550円

豚肉と野菜を、豆板醤・豆鼓醤・甜麺醤の3種類の醤を使った特製味噌だれで炒め、メンチカツを組み合わせています。

▲麻婆竜田得弁ランチ 580円

竜田に麻婆ソースを合わせた弁当です。コクのあるソースに、ほどよいしびれを加えています。

▲ロコモコ風デミハンバーグ得弁ランチ 590円

ふっくらと焼き上げたハンバーグに目玉焼きを添えた、ロコモコ風の弁当です。牛骨と香味野菜のうまみを溶け込ませたデミグラスソースを使用しています。

▲ロコモコ風和風ハンバーグ得弁ランチ 590円

ふっくらと焼き上げたハンバーグに目玉焼きを添え、醤油をベースにたっぷりの玉ねぎを使った和風ソースを合わせています。

■牛焼肉やしょうが焼きの得弁も販売中

既存の牛焼肉、しょうが焼きの弁当も引き続き販売されます。

▲（販売中）得弁ランチシリーズ 牛焼肉得弁550ランチ 550円

▲（販売中）得弁ランチシリーズ しょうが焼き得弁550ランチ 550円

「ランチ」なのに夜も買える！

「得弁ランチ」という名前ですが、実はランチタイム限定ではなく、全時間帯で購入できるんです。

550円からという手頃な価格なので、お昼ごはんはもちろん、夕食にも頼りになりそう。物価高の今、時間を問わずお得なお弁当を選べるのはうれしいですね。

・発売日：2026年11月1日

※価格は税込み表記です。