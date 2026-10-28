ほっともっと、550円～の「得弁」が全6品に！ 全時間帯で買えるよ

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は11月1日、全時間帯で購入できる「得弁ランチ」シリーズ4品を全国の店舗で発売します。
550円～の「得弁ランチ」シリーズ登場！
麻婆竜田やロコモコ風ハンバーグも
「得弁ランチ」は、従来の「550ランチ」シリーズから9月に名称を変更したシリーズ。550円からの手頃な価格で、食べ応えのある弁当を楽しめるコンセプト。
今回、新たに4品が加わわります。
▲豚肉と野菜の味噌炒め得弁550ランチ 550円
豚肉と野菜を、豆板醤・豆鼓醤・甜麺醤の3種類の醤を使った特製味噌だれで炒め、メンチカツを組み合わせています。
▲麻婆竜田得弁ランチ 580円
竜田に麻婆ソースを合わせた弁当です。コクのあるソースに、ほどよいしびれを加えています。
▲ロコモコ風デミハンバーグ得弁ランチ 590円
ふっくらと焼き上げたハンバーグに目玉焼きを添えた、ロコモコ風の弁当です。牛骨と香味野菜のうまみを溶け込ませたデミグラスソースを使用しています。
▲ロコモコ風和風ハンバーグ得弁ランチ 590円
ふっくらと焼き上げたハンバーグに目玉焼きを添え、醤油をベースにたっぷりの玉ねぎを使った和風ソースを合わせています。
■牛焼肉やしょうが焼きの得弁も販売中
既存の牛焼肉、しょうが焼きの弁当も引き続き販売されます。
▲（販売中）得弁ランチシリーズ 牛焼肉得弁550ランチ 550円
▲（販売中）得弁ランチシリーズ しょうが焼き得弁550ランチ 550円
「ランチ」なのに夜も買える！
「得弁ランチ」という名前ですが、実はランチタイム限定ではなく、全時間帯で購入できるんです。
550円からという手頃な価格なので、お昼ごはんはもちろん、夕食にも頼りになりそう。物価高の今、時間を問わずお得なお弁当を選べるのはうれしいですね。
・発売日：2026年11月1日
※価格は税込み表記です。
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