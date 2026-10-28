ペパロニ3倍！ ガーリックも3倍！ ドミノ・ピザが価格据え置きで限界突破!?

ドミノ・ピザは11月2日～23日の期間限定で、定番ピザのトッピングを通常の3倍量使用した「アメリカン極み」と「ガーリック・マスター極み」を発売します。

価格は通常商品のまま据え置き、デリバリーと持ち帰りの両方に対応します。

ペパロニとガーリックが通常の3倍に！

「アメリカン極み」「ガーリック・マスター極み」が期間限定で登場

今回登場するのは、定番の「アメリカン」のペパロニを3倍に増やした新商品と、2026年7月に販売して好評だった「ガーリック・マスター極み」です。

ペパロニやガーリックをたっぷり味わえる2種類を、約3週間限定でラインアップします。

・アメリカン極み

デリバリー：S 1890円／M 2290円／L 2990円

持ち帰り：S 1320円／M 1600円／L 2090円

1988年に登場した定番商品「アメリカン」をベースに、ペパロニを通常の3倍量使用してボリュームをアップしています。

ポーク100％のペパロニは、本場アメリカのレシピをもとに開発したもの。ドミノ・ピザオリジナルのトマトソースとモッツァレラチーズを組み合わせ、ペパロニの塩味とうまみを味わえる1枚に仕上げています。

・ガーリック・マスター極み

デリバリー：S 2090円／M 2490円／L 3190円

持ち帰り：S 1460円／M 1740円／L 2230円

定番商品「ガーリック・マスター」のガーリックを通常の3倍量使用した期間限定商品です。

厚めにスライスしたガーリックを使い、焼き上げることで香ばしさを引き出しながら、ホクホクとした食感も残しています。ガーリックをたっぷり味わえる商品です。

ペパロニもガーリックも、好きなだけ楽しもう！

ペパロニが通常の3倍になった「アメリカン極み」と、ガーリックをたっぷり使った「ガーリック・マスター極み」。好きなトッピングを思う存分味わいたい人にとって、気になる2品ですね。

どちらも価格は通常商品から据え置きで、販売は11月23日までの期間限定です。ペパロニ派もガーリック派も、この機会に食べてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年11月2日

・終了日：2026年11月23日

※価格は税込み表記です。