ペパロニ3倍！ ガーリックも3倍！ ドミノ・ピザが価格据え置きで限界突破!?

ドミノ・ピザは11月2日～23日の期間限定で、定番ピザのトッピングを通常の3倍量使用した「アメリカン極み」と「ガーリック・マスター極み」を発売します。
価格は通常商品のまま据え置き、デリバリーと持ち帰りの両方に対応します。
ペパロニとガーリックが通常の3倍に！
「アメリカン極み」「ガーリック・マスター極み」が期間限定で登場
今回登場するのは、定番の「アメリカン」のペパロニを3倍に増やした新商品と、2026年7月に販売して好評だった「ガーリック・マスター極み」です。
ペパロニやガーリックをたっぷり味わえる2種類を、約3週間限定でラインアップします。
・アメリカン極み
デリバリー：S 1890円／M 2290円／L 2990円
持ち帰り：S 1320円／M 1600円／L 2090円
1988年に登場した定番商品「アメリカン」をベースに、ペパロニを通常の3倍量使用してボリュームをアップしています。
ポーク100％のペパロニは、本場アメリカのレシピをもとに開発したもの。ドミノ・ピザオリジナルのトマトソースとモッツァレラチーズを組み合わせ、ペパロニの塩味とうまみを味わえる1枚に仕上げています。
・ガーリック・マスター極み
デリバリー：S 2090円／M 2490円／L 3190円
持ち帰り：S 1460円／M 1740円／L 2230円
定番商品「ガーリック・マスター」のガーリックを通常の3倍量使用した期間限定商品です。
厚めにスライスしたガーリックを使い、焼き上げることで香ばしさを引き出しながら、ホクホクとした食感も残しています。ガーリックをたっぷり味わえる商品です。
ペパロニもガーリックも、好きなだけ楽しもう！
ペパロニが通常の3倍になった「アメリカン極み」と、ガーリックをたっぷり使った「ガーリック・マスター極み」。好きなトッピングを思う存分味わいたい人にとって、気になる2品ですね。
どちらも価格は通常商品から据え置きで、販売は11月23日までの期間限定です。ペパロニ派もガーリック派も、この機会に食べてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年11月2日
・終了日：2026年11月23日
※価格は税込み表記です。
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