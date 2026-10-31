麺120gでお腹いっぱい！セブン限定「スーパーカップ超大盛り」300円で登場

セブン‐イレブンは、カップ麺「セブンプレミアム スーパーカップ超大盛りもやしみそラーメン」を10月27日から順次発売しています。

セブンプレミアムから「スーパーカップ超大盛り」の新商品が登場

エースコックのカップ麺シリーズ「スーパーカップ超大盛り」として、初のセブン-イレブンのプライベートブランド商品。麺量は120gの超大盛り仕様です。

▲セブンプレミアム スーパーカップ超大盛りもやしみそラーメン 300円

合わせみそに豚の旨味を加え、ガーリックやジンジャーを利かせたスープが特徴です。なめらかで歯切れの良いちぢれ麺を使用。麺量は120gで、スーパーカップミニのもやしみそラーメン4個分の麺重量です。

トッピングには、もやし、キャベツ、コーン、にんじん、ねぎの5種類の野菜を使用。もやしやキャベツのシャキシャキとした食感も楽しめるといいます。



気になるカロリーは1食625kcal。

麺120gって、かなりのボリューム！

なんといっても注目は、麺重量120gという超大盛りサイズ！ 繰り返しになりますが、スーパーカップミニのもやしみそラーメンと比べると、実に4個分の麺重量です。



これだけの麺量に、もやしやキャベツなど5種類の野菜も入って300円。しっかりお腹を満たしたいときには、頼もしい一杯ですね。セブン限定ですよ！

・発売日：2026年10月27日

※価格は税込み表記です。