【12/3・参加無料】情シスの皆さん、今年の“ヤバかった話”で忘年会しませんか？ セキュリティ談義とクリスマスグルメで乾杯！

今年のセキュリティの“ヤバかった話ビッグ5”をテーマに

情シスみんなで忘年会！

情シスの皆さん、2026年も一年間、本当におつかれさまでした！

相次ぐランサムウェア被害、社員の生成AI利用をめぐる問題などなど……。2026年も、情シスの皆さんを悩ませるニュースや出来事が続きました。日々の対応に追われ、気が休まる暇もなかったという方も多いのではないでしょうか。

そんな忙しい一年の締めくくりだからこそ、同じ立場の仲間と集まって、楽しく語り合いませんか？ ASCIIでは12月3日（木）19時から、情シスの皆さんに向けた無料の大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.9」を開催します！

今回のテーマは、ずばり「今年のセキュリティのヤバかった話ビッグ5」。参加登録時のアンケートなどをもとに、2026年に情シスの現場を騒がせた話題を振り返りながら、みんなでワイワイ語り合おうという企画です。

しかも、今回の参加対象は企業の情シス・セキュリティ担当の皆さん！ 同じ仕事をしているからこそわかる苦労や悩み、普段はなかなか言えないホンネも大歓迎です。初参加の方も、おひとりでの参加も、どうぞお気軽に！

さらに今回は、イベントの趣旨にご賛同いただいたセキュリティベンダーのOPSWAT社、ネットワールド社のご協賛により、いつもよりちょっと豪華なクリスマス仕様でお届けします。高級フルーツを使ったケーキに、チキンなどのクリスマスグルメもご用意！

そして、忘れてはいけない大事なお知らせがひとつ。これだけ盛りだくさんの内容ですが、参加費はなんと無料です！

おいしい料理とドリンクを楽しみながら、同じ立場の仲間と情報交換したり、仕事の悩みを打ち明けたり。ときには情シスならではの「あるある話」で盛り上がったり。肩の力を抜いて楽しめるのが、「ゆるっとナイト」のいいところです。

12月3日の夜は、ぜひASCIIで一緒に乾杯しましょう！ 参加をご希望の方は、下のバナーからお早めにお申し込みください！

一次抽選締め切り：11/4(水) 12:00

二次抽選締め切り：11/11(水) 12:00

三次抽選締め切り：11/18(水) 12:00

最終締め切り：11/25(水) 12:00予定

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

・イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.9」情シス忘年会

・テーマ：情シスと選ぶ、今年のセキュリティの“ヤバかった話ビッグ5”を語る忘年会

・日時：2026年12月3日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

・場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

・対象：企業の情報システム部門・セキュリティ担当の方

・協賛：OPSWAT ネットワールド

※高級フルーツのケーキをはじめ、チキンなどのクリスマスケータリングをご用意する予定です。

※トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

※参加登録時に、今年“ヤバい”と感じたテーマについての簡単なアンケートにご協力をお願いしております。

※トークセッションの一部などに協賛のOPSWAT社、ネットワールド社も登壇します。

※ご登録いただいた個人情報は、ASCIIにてイベント運営のみに利用し、協賛企業を含む外部への直接提供はございません。

情シスのホンネも、クリスマスグルメも！

今回の見どころを紹介します

さて、今回の「ゆるっとナイト」は、どんな内容になるのでしょうか？ 情シスの皆さんにぜひ楽しんでいただきたい、3つのポイントをご紹介します！

■ポイント①：2026年のセキュリティ、何が一番“ヤバかった”!?

今回のメインテーマは、2026年のセキュリティを振り返る「ヤバかった話ビッグ5」です！

参加登録時のアンケートなどを参考に、今年話題になったセキュリティの問題や、情シスの皆さんを悩ませた出来事をピックアップ。現場の苦労や対応の裏側について、みんなで語り合います。

「あのニュース、本当に大変だったよね」「うちの会社でも同じことで困っている！」……そんな共感から、新しい発見や情報交換につながるかもしれません。普段はなかなか話せない情シス同士だからこそ、遠慮なくホンネを聞かせてください！

■ポイント②：現役情シスとセキュリティのプロが、ビッグ5を深掘り！

トークセッションには、現場で活躍する情シスの方々に加え、セキュリティベンダーのOPSWAT社、ネットワールド社からもゲストが登壇予定！

それぞれ異なる立場から、2026年のセキュリティ事情や、企業の現場で起きている課題について語っていただきます。

「ほかの会社は実際どう対応している？」「限られた予算や人員の中で、何を優先すべき？」。そんな気になる疑問にも、現場目線で迫っていきたいと思います。

ニュースを読むだけでは見えてこない実情や、思わず共感してしまう失敗談、ヒヤリとした経験も聞けるかも……!? もちろん、参加者の皆さんからの質問や意見も大歓迎です。来年の仕事に役立つヒントも、きっと見つかるはずです！

■ポイント③：高級フルーツのケーキにチキン！ クリスマスグルメで乾杯！

12月といえば忘年会、そしてクリスマス！ 今回の「ゆるっとナイト」は、グルメにもいつも以上に気合いが入っています。

目玉となるのは、高級フルーツをたっぷり使ったケーキ！ さらにチキンをはじめとするクリスマスらしいごちそうやドリンクもご用意します。おいしいものを囲みながら、今年一年の頑張りをみんなでねぎらいましょう！

もちろん、ASCIIイベント恒例のお楽しみ企画も健在です。豪華賞品が当たるくじ引きなど、交流会をさらに盛り上げる企画も予定しています。

仕事に役立つ話を聞いて、おいしい料理を食べて、仲間と語り合って、運がよければプレゼントまで！ 一年の終わりにふさわしい、にぎやかで楽しい夜をお届けします！

12月3日はASCIIに集合！

情シス仲間と一年を締めくくりましょう

「ほかの会社では、セキュリティ対策をどこまで進めているんだろう？」「同じ立場の人に、日頃の悩みを聞いてみたい」。そんな疑問をお持ちの方は、ぜひ今回の「ゆるっとナイト」にご参加ください。普段は接点のない情シス同士で話すことで、思いがけない気づきや、来年に向けたヒントが得られるかもしれません。

もちろん、「年末くらいは仕事のことを忘れて楽しく飲みたい！」「高級フルーツのケーキが気になる……」という方も大歓迎です。難しい話ばかりではなく、気軽におしゃべりを楽しめるのも、このイベントならでは。初めての方も、おひとりの方も、どうぞ安心してお越しください！

2026年も残りわずか。今年もさまざまな出来事がありましたが、最後くらいは笑顔で締めくくりたいものです。おいしいものを食べて、飲んで、たくさん語って、情シス仲間と一年の疲れを吹き飛ばしましょう！ 皆さんに楽しんでいただける夜になるよう、編集部一同、張り切って準備を進めています。12月3日、会場でお会いしましょう！

一次抽選締め切り：11/4(水) 12:00

二次抽選締め切り：11/11(水) 12:00

三次抽選締め切り：11/18(水) 12:00

最終締め切り：11/25(水) 12:00予定

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。