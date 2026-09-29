映像・配信担当者、10月6日はASCIIの無料交流会に集合！ 「ゆるっとナイト」で業界のホンネを聞こう（超高級ロケ弁もあるぞ！）

映像・配信の“あるある”、10月6日はアスキーで全部しゃべろう！

動画制作にYouTube、ウェビナー、ライブ配信……。気がつけば映像や動画は、テレビや映画のプロだけのものではなくなりました。企業のマーケティングや情報発信でも、もはやすっかりおなじみです。

となれば当然、その裏側を支えるITシステムやクラウドサービスも重要になります。現場では、「大量の映像データ、みんなどう管理してるの？」「配信環境って結局どれを選べばいい？」「そろそろクラウドに移したい。でも実際どうなの？」と、悩みが次から次へと出てくるはず。

公式サイトや製品カタログを読み込んでも、そのあたりの“生々しい話”はなかなか出てきません。それならもう、実際に使っている人たちに直接聞いてしまいましょう！

ということでASCIIでは、10月6日（火）19時から、大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.8」を開催します！

今回のテーマはズバリ、「放送・映像×IT」。映像制作のプロはもちろん、自社のYouTubeやウェビナーを担当している方、その裏側を支える情シス・IT担当者、さらに機材やシステムの導入・選定に関わる方まで大歓迎です。

しかも11月には、放送・映像業界の一大イベント「InterBEE」が控えています。最新技術や業界の動きをひと足先に聞いておきたい、という人にもなかなか良いタイミングではないでしょうか。

そして大事なことなので強めに言いますが、参加費は無料です！

堅いセミナー会場で背筋を伸ばして話を聞く……というイベントではありません。料理やドリンクを楽しみながら、気になることを聞いて、しゃべって、つながる。そんな肩の力を抜いた会が「ゆるっとナイト」です。

ちょっとでも「それ、気になるな」と思った方は、ぜひ以下のフォームから気軽に参加登録してください!!

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00

二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00

最終締め切り：9/30(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.8」

テーマ：「放送・映像×IT」業界交流・懇親会 ＋InterBEE攻略スペシャル会

日時：2026年10月6日（火） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

参加費：無料

※当日は各種ケータリング、アルコール類、ソフトドリンクなどをご用意しております。

※イベントとしては、参加型アイスブレイク企画、ベンダー＆現場担当者を交えた本音トークセッション、たっぷり60分間の名刺交換＆大交流会を予定しております。

来ると何がいいの？

「ゆるっとナイト」のうれしいポイント3連発

「業界イベント」「セミナー」「交流会」。このあたりの単語が並ぶと、どうしても少し身構えてしまうかも。「知らない人だらけだったらどうしよう」「ずっと難しい話を聞く感じ？」なんて思う人もいるでしょう。

でも「ゆるっとナイト」は名前のとおり、かなり“ゆるっと”参加できるイベントです。ここからは、「ちょっと興味あるけど、行くか迷う」という方に向けて、参加する3つのメリットを紹介します！

■メリット①：「で、みんな実際どうしてる？」他社のリアルを直接聞ける！

機材、クラウドストレージ、大容量データの転送、配信ネットワーク……。映像や配信に関わっていると、まあ次から次へと「正解がひとつじゃない問題」が出てきます。

今回のイベントでは、映像制作やライブ配信に携わるビジネスユーザーが集合。それぞれが抱えている課題や、実際にどんな運用をしているのかを、ざっくばらんに情報交換します。

さらにイベント冒頭には、参加者みんなで楽しめるアイスブレイク企画も実施予定。毎回盛り上がる参加型企画をきっかけに、「あ、それウチも困ってます！」なんて会話が自然に始まるのも、「ゆるっとナイト」の面白いところです。

■メリット②：ベンダーも現場も同じテーブル！ カタログじゃ聞けないホンネトーク

当日は、映像・配信関連の製品やサービスを提供するベンダー企業と、実際に機材やシステムを導入・構築している現場担当者を交えたトークセッションを予定しています。

提供する側には、「ここをもっと知ってほしい」という思いがあります。一方、使う側には、「いや、実際に困るのはここなんですよ」という事情があります。それならもう、同じ場所で話してしまいましょう。

当日は編集部メンバーも参加しますので、ベンダー、現場担当者、ASCIIまで混ざって、一緒にホンネで話しましょう！

■メリット③：グルメも本気！ 目玉は業界人もびっくりの「超高級ロケ弁」

そしてもうひとつ、「ゆるっとナイト」といえば忘れてはいけないのがグルメ！

映像とITのイベントの話をしていたはずなのですが、「ゆるっとナイト」はこのあたりも本気です。

今回の目玉として用意するのは、業界人なら名前を聞いただけでちょっと反応してしまいそうな「超高級ロケ弁（焼肉＆すき焼き＆カレー）」*です。焼肉。すき焼き。カレー。主役が3人いて強い！一度に楽しめる、なかなか欲張りな内容となっています。

そのほかにも、美味しいケータリングをしっかり用意します。アルコール類やソフトドリンクもありますので、飲んで、食べて、語ってください！

*超高級ロケ弁はご参加者のみなさまの中から、抽選でのご提供となります。なお、その他の皆様にも美味しいグルメ／ケータリングをご用意してございます。

映像・配信にちょっとでも関わってる？

なら参加理由はそれで十分！

「他社がどんな機材を使っているのか知りたい」「大量の動画データをどう扱っているのか聞きたい」「InterBEE前に業界の人と情報交換したい」「最近いきなり動画担当になってしまった」「ぶっちゃけ超高級ロケ弁が気になる！」――参加する理由は何でもOKです。

映像や配信の仕事を始めたばかりの方から、長年現場を経験してきたプロユーザーまで大歓迎。立場や会社を越えて、普段はなかなか聞けない話を気軽に交換できる夜にしたいと思っています。

10月6日の夜は、アスキー編集部で一杯やりながら「放送・映像×IT」のこれからを語りませんか？ 楽しく話して、つながって、明日の仕事に使えるヒントまで持ち帰ってください！

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00

二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00

最終締め切り：9/30(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。