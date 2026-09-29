このページの本文へ

ゆるっと知見を深める楽しい会「TECH.ASCII ゆるっとナイト」 第28回

ゆるっとナイト vol.8、テーマは「放送・映像×IT」

映像・配信担当者、10月6日はASCIIの無料交流会に集合！ 「ゆるっとナイト」で業界のホンネを聞こう（超高級ロケ弁もあるぞ！）

2026年09月29日 19時00分更新

文● TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

映像・配信の“あるある”、10月6日はアスキーで全部しゃべろう！

　動画制作にYouTube、ウェビナー、ライブ配信……。気がつけば映像や動画は、テレビや映画のプロだけのものではなくなりました。企業のマーケティングや情報発信でも、もはやすっかりおなじみです。

　となれば当然、その裏側を支えるITシステムやクラウドサービスも重要になります。現場では、「大量の映像データ、みんなどう管理してるの？」「配信環境って結局どれを選べばいい？」「そろそろクラウドに移したい。でも実際どうなの？」と、悩みが次から次へと出てくるはず。

　公式サイトや製品カタログを読み込んでも、そのあたりの“生々しい話”はなかなか出てきません。それならもう、実際に使っている人たちに直接聞いてしまいましょう！

　ということでASCIIでは、10月6日（火）19時から、大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.8」を開催します！

　今回のテーマはズバリ、「放送・映像×IT」。映像制作のプロはもちろん、自社のYouTubeやウェビナーを担当している方、その裏側を支える情シス・IT担当者、さらに機材やシステムの導入・選定に関わる方まで大歓迎です。

　しかも11月には、放送・映像業界の一大イベント「InterBEE」が控えています。最新技術や業界の動きをひと足先に聞いておきたい、という人にもなかなか良いタイミングではないでしょうか。

　そして大事なことなので強めに言いますが、参加費は無料です！

　堅いセミナー会場で背筋を伸ばして話を聞く……というイベントではありません。料理やドリンクを楽しみながら、気になることを聞いて、しゃべって、つながる。そんな肩の力を抜いた会が「ゆるっとナイト」です。

　ちょっとでも「それ、気になるな」と思った方は、ぜひ以下のフォームから気軽に参加登録してください!!

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00
二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00
最終締め切り：9/30(水) 12:00
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

 

【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.8」
テーマ：「放送・映像×IT」業界交流・懇親会 ＋InterBEE攻略スペシャル会
日時：2026年10月6日（火） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定
場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
※当日は各種ケータリング、アルコール類、ソフトドリンクなどをご用意しております。
※イベントとしては、参加型アイスブレイク企画、ベンダー＆現場担当者を交えた本音トークセッション、たっぷり60分間の名刺交換＆大交流会を予定しております。

来ると何がいいの？
「ゆるっとナイト」のうれしいポイント3連発

　「業界イベント」「セミナー」「交流会」。このあたりの単語が並ぶと、どうしても少し身構えてしまうかも。「知らない人だらけだったらどうしよう」「ずっと難しい話を聞く感じ？」なんて思う人もいるでしょう。

　でも「ゆるっとナイト」は名前のとおり、かなり“ゆるっと”参加できるイベントです。ここからは、「ちょっと興味あるけど、行くか迷う」という方に向けて、参加する3つのメリットを紹介します！

■メリット①：「で、みんな実際どうしてる？」他社のリアルを直接聞ける！

　機材、クラウドストレージ、大容量データの転送、配信ネットワーク……。映像や配信に関わっていると、まあ次から次へと「正解がひとつじゃない問題」が出てきます。

　今回のイベントでは、映像制作やライブ配信に携わるビジネスユーザーが集合。それぞれが抱えている課題や、実際にどんな運用をしているのかを、ざっくばらんに情報交換します。

　さらにイベント冒頭には、参加者みんなで楽しめるアイスブレイク企画も実施予定。毎回盛り上がる参加型企画をきっかけに、「あ、それウチも困ってます！」なんて会話が自然に始まるのも、「ゆるっとナイト」の面白いところです。

毎回かなり盛り上がる参加型企画「あるある総選挙」。まずはここから会話のきっかけを作ります

「それ、うちではどうしてる？」現場ならではの疑問や意見を、参加者みんなで共有できるのが「ゆるっとナイト」です

■メリット②：ベンダーも現場も同じテーブル！ カタログじゃ聞けないホンネトーク

　当日は、映像・配信関連の製品やサービスを提供するベンダー企業と、実際に機材やシステムを導入・構築している現場担当者を交えたトークセッションを予定しています。

　提供する側には、「ここをもっと知ってほしい」という思いがあります。一方、使う側には、「いや、実際に困るのはここなんですよ」という事情があります。それならもう、同じ場所で話してしまいましょう。

　当日は編集部メンバーも参加しますので、ベンダー、現場担当者、ASCIIまで混ざって、一緒にホンネで話しましょう！

ベンダーと現場担当者、両方のホンネを聞けるのがポイント。明日の製品・システム選びに使えるヒントが見つかるかも？

ASCII編集部ももちろん参加！ 左からASCII編集部つばさ、TECH.ASCII編集長の大谷、取締役吉川

■メリット③：グルメも本気！ 目玉は業界人もびっくりの「超高級ロケ弁」

　そしてもうひとつ、「ゆるっとナイト」といえば忘れてはいけないのがグルメ！

　映像とITのイベントの話をしていたはずなのですが、「ゆるっとナイト」はこのあたりも本気です。

　今回の目玉として用意するのは、業界人なら名前を聞いただけでちょっと反応してしまいそうな「超高級ロケ弁（焼肉＆すき焼き＆カレー）」*です。焼肉。すき焼き。カレー。主役が3人いて強い！一度に楽しめる、なかなか欲張りな内容となっています。

　そのほかにも、美味しいケータリングをしっかり用意します。アルコール類やソフトドリンクもありますので、飲んで、食べて、語ってください！

*超高級ロケ弁はご参加者のみなさまの中から、抽選でのご提供となります。なお、その他の皆様にも美味しいグルメ／ケータリングをご用意してございます。

前回は“夏祭り”仕様！ ビールに焼きそば、たこ焼き、台湾かき氷まで並びました。交流会ですが食にも遠慮しません

前回の限定高級グルメは「山形県産ゴールデンピーチ」と「福島県産黄金桃」。今回の超高級ロケ弁にも期待です！

そして「ゆるっとナイト」恒例のくじ引きコーナーも。仕事の情報交換だけで終わらないのが、このイベントです

映像・配信にちょっとでも関わってる？
なら参加理由はそれで十分！

　「他社がどんな機材を使っているのか知りたい」「大量の動画データをどう扱っているのか聞きたい」「InterBEE前に業界の人と情報交換したい」「最近いきなり動画担当になってしまった」「ぶっちゃけ超高級ロケ弁が気になる！」――参加する理由は何でもOKです。

　映像や配信の仕事を始めたばかりの方から、長年現場を経験してきたプロユーザーまで大歓迎。立場や会社を越えて、普段はなかなか聞けない話を気軽に交換できる夜にしたいと思っています。

　10月6日の夜は、アスキー編集部で一杯やりながら「放送・映像×IT」のこれからを語りませんか？　楽しく話して、つながって、明日の仕事に使えるヒントまで持ち帰ってください！

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00
二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00
最終締め切り：9/30(水) 12:00
※今回は抽選方式となっております。
※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

 

【開催概要】
イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.8」
テーマ：「放送・映像×IT」業界交流・懇親会 ＋InterBEE攻略スペシャル
日時：2026年10月6日（火） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定
場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ
参加費：無料
※当日は各種ケータリング、アルコール類、ソフトドリンクなどをご用意しております。
※イベントとしては、参加型アイスブレイク企画、ベンダー＆現場担当者を交えた本音トークセッション、たっぷり60分間の名刺交換＆大交流会を予定しております。

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

アクセスランキング

  1. 1位

    ITトピック

    IT技術者の4割が「5年後のスキル陳腐化」に危機感／働くシニアは多いが「長く働きやすい」環境ではない日本／トークンコストの成果証明は難しい、ほか

  2. 2位

    データセンター

    AIデータセンターの「電力・冷却課題」打破へ　シュナイダーが営業・設計・現場を直結する新組織立ち上げ

  3. 3位

    TECH

    二酸化炭素を資源に変える新触媒、新しい合金を電気で合成

  4. 4位

    デジタル

    ヤマハ、RTX1300の「ひかり電話アダプターモード」を解説する無料ウェビナーを10月15日に開催

  5. 5位

    サーバー・ストレージ

    「身代金を払えば復元できる」は過去の幻想――約束を守らない攻撃者と変容するランサムエコシステム

  6. 6位

    sponsored

    乱立する文書管理をBoxに統合へ、オークネットは基盤整備で「AIをビジネスの武器にする」

  7. 7位

    sponsored

    ルールは作ったが… 現場の「勝手にAI利用」が止まらない！ どうやったら防げた？

  8. 8位

    ソフトウェア・仮想化

    Microsoft IQとは？ AIエージェントが必要とする理由は？ マイクロソフトの担当幹部が解説

  9. 9位

    IoT

    フィジカルAI時代を見据え、NTTドコビジがNaaS基盤を強化　数万台のIoTデバイスをセキュアに管理

  10. 10位

    デジタル

    Zscaler Internet AccessのIKEv2接続例　ヤマハRTX1300でZIA経由の冗長IPsec VPNを構築する方法

集計期間：
2026年09月22日~2026年09月28日
  • 角川アスキー総合研究所
TECH 最新連載・特集一覧