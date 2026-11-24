連載：今週の「ざっくり知っておきたいIT業界データ」 第259回
市場トレンドやユーザー動向を「3行まとめ」で理解する 11月14日～11月20日
日本企業へのサイバー攻撃数、10月は1社あたり前年比8割増／セキュリティ運用監視の外部委託が急拡大／「AIモード」検索が1年で68倍に、ほか
2026年11月24日 08時00分更新
本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。
今回（2026年11月14日～11月20日）は、急伸する国内のSIEM運用監視サービス市場、日本企業を狙う攻撃が拡大した10月のサイバー攻撃トレンド、Google検索数に見られる「Google AIモード」とAI検索専用サービスの利用動向、職場における「名もなき仕事」についてのデータを紹介します。
[セキュリティ] SIEM運用監視サービス国内市場は1年で2割近い伸び、人材不足で自社セキュリティ運用が困難な企業が増加（アイ・ティ・アール、11月19日）
・国内SIEM運用監視サービス市場、2025年度は前年度比19.5％増の142億5000万円
・慢性的なセキュリティ人材不足でSIEMの自社運用維持が困難な企業が増加
・2026年度も2桁成長を維持の見通し、2030年度まで年平均成長率は7.9％を予測
国内のSIEM（Security Information and Event Management）運用監視サービス市場は2025年度、前年度比19.5％増加し142.5億円に。大きな成長の要因として、慢性的なセキュリティ人材の不足、サイバー攻撃の巧妙化、法規制への対応のための監査証跡の確保を挙げている。続く2026年度も2桁成長を維持する見込みだ。前回記事で取り上げた同社発表（IoT/OTセキュリティ運用監視の国内市場：前年度比25.9％増）と合わせて、「セキュリティ運用監視の外部委託」市場全体が急拡大しているという。
⇒ 業種や企業規模を問わず、SIEMやXDRを用いた統合的なセキュリティ監視の重要性が高まっています。しかし、サイバー攻撃はいつやって来るか分からないため、自社で24時間365日監視し続けることも困難です。そのため、セキュリティベンダーやサービス提供事業者には、そうした負荷を軽減できるサービスパッケージの提案が求められると、同社アナリストはコメントしています。
[セキュリティ] 企業に対するサイバー攻撃数、10月は日本で8割以上も増加――高リスクの生成AIプロンプトも増加傾向に（チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ、11月16日）
・日本企業へのサイバー攻撃数、10月は前年同月比82％増と世界平均を大きく上回る
・世界で公表されたランサムウェア攻撃件数も過去最高に、新興ランサムグループも
・企業の生成AI利用で、機密漏洩のおそれがある高リスクなプロンプトが約35件に1件発生
同社がまとめた2026年10月のグローバル脅威インテリジェンスより。企業／組織に対するサイバー攻撃件数は、世界平均で1組織あたりおよそ2550件と、前年同月比で32％の増加だった。日本の企業に対する攻撃件数は同 2000件と世界平均を下回るものの、前年同月比で見ると82％の増加となり世界平均を大きく上回る。10月に公表されたランサムウェア攻撃件数は過去最高の1063件だった。また、企業内で利用される生成AIにおいて、機密情報の漏洩につながる高リスクなプロンプトの使用が3カ月連続で増えていることも指摘している。
⇒ 2026年は国内の企業組織で情報漏洩のニュースが頻発していますが、実際に日本の企業／組織に対するサイバー攻撃数が、世界平均の2.5倍超のペースで増加しているとのこと。AIを悪用する攻撃ツールが“言語の壁”を越えて使えるようになった影響が表れています。
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