「自社のセキュリティ、本当に大丈夫だろうか……」

そんな不安を抱えている情シス担当者は、どうやら少なくないようです。

2026年10月に公表された調査によると、情シス担当者の67.9％が、自社のサイバーセキュリティに不安を感じていることがわかりました。会社のIT環境を守る立場の人たちが、それだけ心配しているというのですから、気になる数字です。

2026年も情報漏えいやランサムウェア被害など、セキュリティ関連のニュースが相次ぎました。「うちの会社は大丈夫かな？」と気をもんだ方も多かったのではないでしょうか。

そんな一年を振り返りながら、情シス同士で語り合ってみませんか？ ASCIIでは12月3日（木）、無料イベント「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.9」を開催します！ 今回は、セキュリティの「ヤバかった話ビッグ5」をテーマにした忘年会です。

イベントの詳しい内容は本記事の2ページ目でご紹介しますが、「参加してみたい！」という方は、ぜひ以下からお申し込みください。参加費は無料です（事前申し込み・抽選制）。

一次抽選締め切り：11/4(水) 12:00

二次抽選締め切り：11/11(水) 12:00

三次抽選締め切り：11/18(水) 12:00

最終締め切り：11/25(水) 12:00予定

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

・イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.9」情シス忘年会

・テーマ：情シスと選ぶ、今年のセキュリティの“ヤバかった話ビッグ5”を語る忘年会

・日時：2026年12月3日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

・場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

・対象：企業の情報システム部門・セキュリティ担当の方

・協賛：OPSWAT ネットワールド

※高級フルーツのケーキをはじめ、チキンなどのクリスマスケータリングをご用意する予定です。

※トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

※参加登録時に、今年“ヤバい”と感じたテーマについての簡単なアンケートにご協力をお願いしております。

※トークセッションの一部などに協賛のOPSWAT社、ネットワールド社も登壇します。

※ご登録いただいた個人情報は、ASCIIにてイベント運営のみに利用し、協賛企業を含む外部への直接提供はございません。

自社のセキュリティに不安を感じる情シスが約7割！

冒頭で紹介した「67.9％」という数字は、ジー・ブーンが2026年9月に実施した「中堅・中小企業の情報システム部門におけるサイバーセキュリティ対策の課題に関する意識調査」によるものです。

従業員1000人未満の企業で働く情シス担当者330人を対象に尋ねたところ、「とても不安を感じる」が16.1％、「やや不安を感じる」が51.8％。合わせて67.9％が不安を感じていると回答しました。

具体的な脅威として多かったのは、「不正アクセスや標的型攻撃による顧客・社内情報の漏えい」（44.2％）、「社員のITリテラシー不足による人為的ミス」（42.4％）、「ランサムウェア攻撃」（41.2％）など。

外部からの攻撃だけでなく、社内でのうっかりミスにも目を光らせなければならないのですから、情シスの皆さんも気が休まりませんよね。

対策したいけれど、人も時間も足りない！

さらに、自社のセキュリティ対策について「不十分」「どちらかといえば不十分」と回答した人は合計51.5％。半数以上が、現在の対策では十分ではないと考えています。

では、なぜ対策を進められないのでしょうか。

セキュリティ対策を強化する上での障壁として、「セキュリティ専門人材・IT担当者の不足」（44.5％）が最多。続いて「知識・ノウハウ不足」（31.5％）、「予算不足」（28.8％）となっています。また、日常業務やDX推進とセキュリティ対策を両立できていない人も48.5％にのぼりました。

「もっと対策したい。でも、人も予算も足りない。そもそも普段の仕事で手いっぱい！」

そんな声が聞こえてきそうです。PCの管理や社内からの問い合わせ対応など、普段の業務だけでも忙しい情シスの皆さん。セキュリティ対策まで万全にこなすのは、簡単ではありません。

今年の「ヤバかった話」、情シス同士で語り合おう！

こうした調査結果を見ると、ほかの会社の情シスがどんな悩みを抱え、どう対処しているのか気になってきませんか？

「うちも人手が足りなくて大変！」「社員のセキュリティ教育、どうしてる？」「ランサムウェア対策って、どこまでやればいい？」

同じ立場だからこそ、共感できる話も多そうです。そして、2026年もさまざまなセキュリティ事件が起きました。日々対応に追われてきた情シスの皆さん、本当にお疲れさまです！

そんな一年の締めくくりに、同じ苦労を知る仲間と集まって、今年の「ヤバかった話」を語り合いませんか？

ASCIIでは12月3日（木）19時から、無料イベント「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.9」を開催します！ 「今年のセキュリティのヤバかった話ビッグ5」を振り返りながら、情シス同士で楽しく交流する忘年会です。

高級フルーツを使ったケーキやチキンなど、クリスマスらしいグルメもご用意する予定。「ほかの会社の情シスと話してみたい」という方も大歓迎です。

参加費はもちろん無料！ 次のページでは、イベントの詳しい内容や参加方法をご紹介します。ぜひチェックしてください！