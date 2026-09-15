【10/6・無料大懇親会】映像・配信の悩み、みんなでぶっちゃけませんか？ 「放送・映像×IT」のリアルを語る無料交流会をASCIIで開催！

「放送・映像×IT」で困っている人、集合！

プロも企業担当者も大歓迎の交流イベントです

映像制作の最前線で働くプロから、自社のYouTubeやウェビナー配信を突然任された企業担当者、それを裏側で支えるIT・情シス担当まで――。仕事で映像・動画に関わる皆さん、10月6日（火）はアスキー編集部で「放送・映像×IT」の話をしながら、一杯やりませんか!?

もちろん、難しい話を延々と聞くような堅苦しいセミナーではありません。その名のとおり、肩の力を抜いて参加できる“ゆるっと”した交流イベントです。こうした場に初めて参加する方も、映像、放送業界に入りたての方も大歓迎です！

いまや、テレビや映画などのプロフェッショナルな制作現場はもちろん、一般企業による商品紹介動画やライブ配信まで、映像・動画とITシステム、クラウドツールは切っても切れない関係になりました。

とはいえ、大容量の映像データをどう転送・保存・共有するのか、どの配信プラットフォームや機材を選ぶべきなのか、クラウドサービスをどう導入するのかなど、現場の悩みは尽きません。

そこで気になるのが、カタログや公式サイトだけではなかなか見えてこない「ほかの会社は何を選んで、どう使っているの？」というリアルな情報です。11月に控える「InterBEE」を前に、新しい取り組みや注目トピックスについて情報交換したい、という方も多いのではないでしょうか。

私たちASCIIも、ITメディアとして情報を届ける一方で、YouTube配信や動画制作、テレビ番組制作など、日々「放送・映像×IT」の現場に関わっています。つまり、皆さんと同じように悩み、試し、学んでいる側でもあります！

そこでASCIIでは、機材やツールの導入・購買・選定・運用を担当するプロユーザーから、一般企業の動画担当者、プロとしてYouTube制作に携わる方まで、立場を越えてホンネで語り合える大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.8 懇親会」を、10月6日（火）19:00より開催します！

さらに、導入や購買に関わるユーザーだけでなく、この分野の製品やサービスを提供するベンダー企業の皆さんも参加予定。提供する側、使う側という立場を越えて、フラットに交流できる場を目指します。

参加費は無料です。ちょっとでも気になった方は、ぜひ以下のフォームから気軽に参加登録してください!!

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00

二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00

最終締め切り：9/30(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.8」

テーマ：「放送・映像×IT」業界交流・懇親会 ＋InterBEE攻略スペシャル会

日時：2026年10月6日（火） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

参加費：無料

※当日は各種ケータリング、アルコール類、ソフトドリンクなどをご用意しております。

※イベントとしては、参加型アイスブレイク企画、ベンダー＆現場担当者を交えた本音トークセッション、たっぷり60分間の名刺交換＆大交流会を予定しております。

参加すると何がいい？

「ゆるっとナイト」に来るべき3つのメリット

「業界イベント」や「セミナー」と聞くと、ちょっと身構えてしまう方もいるかもしれません。でも「ゆるっとナイト」は、その名前どおり、とにかく気軽に参加できるのが特徴です。

ここからは、「ちょっと行ってみようかな」と思っている皆さんに向けて、今回のイベントに参加する3つのメリットをご紹介します！

■メリット①：「実際に導入してどうだった？」を同じ立場の参加者同士でぶっちゃけられる！

当日は、映像制作やライブ配信に使う各種機器はもちろん、大容量データ転送、クラウドストレージ、配信ネットワークなどの選定・運用に悩むビジネスユーザーが集まります。

プログラム冒頭には、会場全体で楽しめる「参加型アイスブレイク企画」も実施予定です。「うちはこの製品を入れて解決した」「導入費用をどうやって上司に納得してもらった？」といった、ほかではなかなか聞けないリアルな成功談・失敗談を共有しましょう。

ただ名刺を交換して終わり、ではありません。「それ、うちもまったく同じことで困ってます！」と、その場で会話が始まるのが「ゆるっとナイト」の面白いところ。新しいつながりや情報を得るチャンスです！

■メリット②：ベンダーと導入担当者が直接トーク！ ASCII主催だからこその「フラット」な意見交換

本イベントは、有識者の話をひたすら聞くだけのセミナーではありません。当日は、映像・配信ソリューションを提供するベンダー企業と、実際に機材やシステムを導入・構築している現場担当者が登壇するトークセッションを予定しています。

「製品を作る・提供する側」と「実際に導入して使う側」、それぞれの視点から、製品選びのポイントや導入時につまずきやすいところ、実際に使ってみてわかったことなどを語ってもらいます。

カタログだけでは見えてこない「結局、どこを見て選べばいいの？」という疑問に対して、本当に役立つシステムやソリューションを選ぶヒントが見つかるかもしれません！

■メリット③：グルメも本気です！ 目玉は業界人テンション爆上がりの「超高級ロケ弁」

そして「ゆるっとナイト」を語るうえで忘れてはいけないのが、グルメです。無料イベントだからといって、食べ物を“おまけ”扱いするつもりはありません！

今回の目玉は、業界人なら思わずテンションが上がる「超高級ロケ弁（焼肉＆すき焼き＆カレー）」*です！

ジューシーな焼肉、濃厚なすき焼き、そして奥深い味わいのカレーという、主役級メニューを一度に楽しめる欲張り仕様。なかなかお目にかかれない豪華な内容を、ぜひ会場で味わってください。

もちろん、お酒や冷たいソフトドリンクもたっぷり用意しています。

*超高級ロケ弁はご参加者のみなさまの中から、抽選でのご提供となります。なお、その他の皆様にも美味しいグルメ／ケータリングをご用意してございます。

映像・動画・配信に関わる皆さん！

10月6日はアスキー編集部で一緒に語りましょう！

ここまで読んでいただいて、今回のイベントに込めた編集部の気持ちが少しでも伝わっていればうれしいです。

私たちが作りたいのは、一方的に製品の説明を聞いたり、形式的に名刺を交換したりするような場ではありません！

動画制作やライブ配信、機材やシステム選びに日々悩んでいる人たちが、美味しい料理とお酒を囲みながら、気軽に知識や悩みを交換できる。そんな、文字どおり“ゆるっと”した場所を作りたいと思っています。

「ほかの会社がどんな機材やサービスを使っているのか知りたい」「大量の動画データをどう管理しているのか聞いてみたい」「とりあえず超高級ロケ弁が気になる！」……などなど、入り口は何でもOKです。

最近、自社の動画配信やシステム選定を担当することになった方も、長年映像の現場を渡り歩いてきたベテランも大歓迎。編集部メンバーが全力でお迎えします！

10月6日の秋の夜、映像と配信のこれからを語りながら、楽しくて、刺激的で、しかも仕事のヒントまで持ち帰れる。そんな時間を一緒に過ごしましょう!!

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00

二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00

最終締め切り：9/30(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。