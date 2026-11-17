11月7日に開催されたJAWS FESTA 2026 in Akitaの基調講演には、沼谷 純秋田市長とドローンショーで有名なレッドクリフの代表取締役／CEO 佐々木 孔明さんが登壇し、秋田が抱える課題とその解決へのヒントが語られた。ITを武器として、人口減少や高齢化が進む秋田を課題解決と新しい価値創出の舞台として捉え直して見えてくるものとは何なのか。角川アスキー総合研究所 TECH.ASCII.jp編集長 大谷イビサが聞き出す。（以下、敬称略）

人口減少の先に見据える、秋田の課題と可能性

大谷：今回の実行委員長のメッセージには、「人口100万人を下回る県だからこそ生まれる体験があり、課題を自分事として考えるヒントとエネルギーは、人と人とのつながりから生まれる」という趣旨がありました。そのヒントを皆さんに届けたいと思います。秋田の課題と、それを解決するテクノロジーについて、ご自身の地域にも当てはめながら聞いてください。まずは、秋田が抱える課題とポテンシャルを伺います。

沼谷：秋田県の高齢化率は約40％で、10人のうち4人が65歳以上です。「バスの運転手がいない」「買い物に行きづらい」「産業の担い手や働き手が不足している」といった課題があります。しかし、20年ほど後には日本全国が同じ状況になると考えています。東京もいずれ人口が減ります。秋田の課題は、みなさんがいずれ直面する課題です。ここで持続可能な技術やビジネスのモデルをつくれれば、20年後には日本中で、30年後には世界でも展開できます。

一方、秋田のポテンシャルは洋上風力です。北海道から新潟にかけての日本海側は風に恵まれ、その中央にある秋田では大規模な取り組みが進んでいます。大規模な通信の海底ケーブルや変電所もあり、現在はAIデータセンターの誘致も進めています。こうした基盤を生かし、AIによる社会実装を展開できることも可能性の一つです。

佐々木：私も長く秋田にいましたが、閉店や人口流出、廃校が増え、街の衰退を感じていました。それが長く続き過ぎ、以前は課題があっても「仕方がない」という空気があったと思います。しかし最近は、秋田市や県全体に危機感と「ここから変えていこう」という雰囲気を感じます。データセンターやエネルギーの話もあり、「何とかなるのではないか」と、ここ数年で風向きが変わったように思います。

秋田には食やお酒など、良いところがたくさんあります。ただ、県外に出る機会が少ないと、それが当たり前になり、魅力に気づきにくくなります。地元の人は「何もない」と答えがちですが、県外の方には食事やお酒のおいしさ、女性の美しさなどを褒めていただきます。私も一度秋田を出たことで、その魅力に気づけました。今日のように県外から多くの方が来てくださることが、秋田の魅力を再発見する機会になると思います。

大谷：最近は「危機感が見えてきた」というお話でした。沼谷さんのホームページの挨拶にも、それを感じます。市の運営でも意識されているのでしょうか。

沼谷：市長になって一年半、危機感を伝えることを意識しています。今の環境に慣れて「これでよい」と思い、危機感すら持てなくなることがあるからです。「それでよいのだろうか」と問いかけ、「誰かが何とかしてくれるではなく、私が」という意識で、市民の皆さん自身が主体、主役になっていただけるよう、メッセージを発信しています。

伝統とドローンが出会い、祭りに新たな価値を

大谷：課題を解消する具体的な取り組みとして、2026年に秋田竿燈祭りで初めて行ったドローンショーがあります。実施の経緯とドローンビジネスについて、佐々木さんに伺います。

佐々木：ドローン産業は伸びています。秋田では早くから農薬散布に使われ、ほかにもソーラーパネルや原発の点検、物流、レースなどの用途があります。人ができない仕事や入れない場所での作業を担い、無人化を進められるのが強みです。人口減少や高齢化、交通や物流の課題にも対応できる部分があると考えています。

そもそも私がドローンショーに興味を持ったのは、まだ日本にチームがなかった頃、海外チームのショーを近くで撮影したことがきっかけです。夜空に物語を描く表現に感動し、広告媒体にもなると考えました。花火大会や祭りが減る中、人が集まる場所では広告に、人がいない場所では観光客を呼ぶコンテンツになります。豊かな表現力で地方の魅力を発信し、秋田を盛り上げたいと思っています。

大谷：祭りに取り入れた経緯と観客の反応を教えてください。祭りとドローンショーは、どう組み合わせられるのでしょうか。

沼谷：秋田竿燈祭りの竿と提灯は50kgになります。それを手で支え、両手を離して頭や腰に乗せます。練習と優れたバランス感覚が必要で、人が自分の手で行うからこそ感動が生まれます。阿波踊りもそうです。日本の伝統芸能には「人の手による感動」がありますが、担い手や継承者の減少は各地に共通する課題です。

この伝統と最先端のドローンを掛け合わせれば、新しい価値が生まれるのではないかと考えました。しかも、日本最高のドローンショーができる企業の佐々木社長が秋田出身なのですから、お願いしないわけにはいきません。さまざまな反応がありましたが、実施して良かったと感じています。来年はさらに充実させたいと思います。

大谷：地元に住んでいても見に来なかった人が来てくれたそうですね。佐々木さんから見ると、どんな効果があったとお考えですか？

佐々木：毎年何十万人もの観光客が訪れますが、長く続く行事ほど地元の方が足を運ばなくなる現実もあります。でも、新しい要素を取り入れると、「久しぶりに見に行こう」というきっかけになります。東京の秋田出身の経営者のコミュニティでも、「ドローンショーがあるので、30年ぶりに行く」と来てくださった方がいました。恒例の行事に新しい要素を少しずつ加え、新しい方や、近くに住んでいても来なくなった方を呼び込めます。

今回は平日開催で、通常なら観光客が減る可能性がありました。それでも270年の歴史で初めてドローンショーを組み合わせたことで、多くのメディアに取り上げられました。東北三大祭りの仙台の七夕や青森のねぶたは知っていても、秋田の祭りを知らない方もいます。話題になったことで、全国への発信にもつながりました。

大谷：35万円のプレミアム観覧席も売れたそうですね。外から収益を得ることは重要ですが、市としてもそうした方向を考えていますか。

沼谷：新たに収益を生み出せるコンテンツだと考え、工夫していきたいと思います。稼ぐだけでなく、素晴らしいコンテンツを生かしてお客様に来ていただき、刺激を受けることも、自治体にとって大切です。

暮らしのゆとりと人材が支える、秋田市の魅力

大谷：秋田市のほかの取り組みも伺います。今日はITに関わる方が多く参加しています。そうした方に向けた施策をご紹介ください。

沼谷：施策の前に、秋田市の魅力を改めてお伝えしたいと思います。全国にはさまざまな人口規模の地域があります。秋田市は現在29万人ほどですが、私は人口30万人前後の街が最後に生き残る街だと考えています。

東京や大阪は便利ですが、食事や買い物など一つ一つの行動に時間がかかります。東京ではラーメンを食べるために1時間並ぶこともありますが、秋田市では長く待たず、自分の時間を自分のために使えます。1日は必ず24時間で、AIが進化しても増えません。人間にとって最も貴重なのは時間だと思います。東京にいなくても、地球の裏側や温泉で仕事ができる方もいらっしゃるでしょう。その意味で地方都市には大きな可能性があり、秋田市もその一つだと考えていただければと思います。

秋田にはうどんや祭りなどの魅力があり、病院もそろい、大きな不便なくストレスを抑えて暮らせます。コミュニティが小さく、同業者や異業種の方ともつながりやすい。市も、ここで暮らしがんばるさまざまな世代や、地域の内外をつなぐことに力を入れています。つながる楽しさややりがいと、暮らしの緩やかな心地よさのバランスが取れた街です。今回は9割の方が初訪問とのことですが、ぜひ2回目も来てください。

大谷：オフィスの誘致や、スタートアップの入居場所も用意されているのでしょうか。

沼谷：JR秋田駅前に、JRが運営するスタートアップ拠点を整備していただきました。高輪ゲートウェイの支援拠点「TAKANAWA GATEWAY Link Scholars' Hub」の地方版という位置づけです。首都圏や県外の企業にも入居いただき、人材獲得などに活用されています。

秋田市内には4年制大学が7つあり、20歳前後の若者が1万人ほどいます。IT系の専門学校もあります。首都圏での採用が難しいため、若者が出ていく前に地方へ進出し、現地で採用するIT企業が増えています。秋田駅前のIT系オフィスはすべて埋まっているんです。

大谷：好評なのですね。今回のような会場をコミュニティが利用でき、スタートアップが集まる物理的な場所があるのは秋田の強みだと思います。

夜空を広告媒体に変え、祭りを支える新たな協賛を獲得

大谷：続いて佐々木さんに伺います。大曲の花火でもドローンショーを実施されていますが、竿燈祭りとはビジネスモデルが少し違うそうですね。

佐々木：大曲の花火には、年間スポンサーのような形で大口の協賛企業が多くあります。年に何度か開かれる花火大会で、ショーの最後にスポンサーのロゴを表示しています。

従来の協賛は社名の読み上げやパンフレットへの掲載が中心でした。私たちは何十万人もの観客が集まる夜空にロゴを表示する、新しい協賛メニューを用意できます。スポンサーの付加価値が高まり、既存企業の協賛金額が増えたり、ほかの企業が「来年は自社も出そう」と考えたりするきっかけになります。

大谷：「自社も広告出したい！」と感じてもらえるのですね。

佐々木：そうです。そうした声が増え、新規の協賛獲得にもつながっています。物価高騰などで存続が難しい祭りも多い中、新しい協賛メニューを用意できることは、ドローンショーの魅力の一つです。

大谷：スポンサーメニューとしてビジネスが成り立っているのですね。

課題解決と価値創出へ、人と技術のつながりを

大谷：そろそろ「秋田の創生にテクノロジーはどう寄与できるか」というテーマでまとめます。ITに関わる皆さんには、既存システムの対応だけでなく、新しい取り組みを進めてほしい。AIも含め、ビジネスをつくる、地元を盛り上げる、人を感動させることにテクノロジーを使いたいと感じます。

秋田のITの取り組みには、まだ広げられる余地があると感じます。おふたりは、どのような可能性を期待していますか。

沼谷：可能性はふたつあります。ひとつは新しい価値の創出です。秋田にはなかったドローンショーの文化をゼロから作れるのは、テクノロジーの力です。皆さんの地域にも「あれがない」「これがない」と思うことがあるでしょう。ゼロからイチを生み出せるのが、その可能性です。

もうひとつは課題解決です。バスの運転手や農業の担い手がいないといった課題を補う技術を生み出せます。課題解決と新しい価値の創出を、ぜひ地方で展開していただきたいと思います。

佐々木：私たちは新しいテクノロジーでエンターテインメントと広告の事業を展開しています。秋田に来るきっかけを作り、訪れた方が「良かった」「また来たい」と感じられるよう、最先端のエンターテインメントで貢献したいと思います。

大谷：ありがとうございます。私も、IT業界でAIが中心になっている今は、むしろチャンスだと考えています。AIがコードやシステムをつくる中、人間は本来取り組むべき社会課題や、新しい価値の創出に向かえるのではないでしょうか。首都圏では目の前のシステム改修やオープンソースへの脆弱性対応が中心になるかもしれません。一方、地方には多くの課題があり、AIを活用して改善する方向に力を向けられると感じます。

ドローンは新しいハードウェアに見えても、ショーではソフトウェアで制御し、物理的に動かしてエンターテインメントを作ります。課題解決だけでなく、地方への集客や広告の創出へ使い方を転換している点が重要です。

こうやって視点を変えるには、なにより人とのつながりが必要ではないでしょうか。今回のJAWS FESTA 2026ではAWSの勉強だけに時間を使う必要はありません。学習コンテンツはすでに豊富に用意されています。むしろ仕事の話や名刺交換、SNSでの交流をしてほしい。秋田という非日常の場所での新しいつながりが、新しい価値を生むきっかけになります。

最後に、おふたりからまとめのコメントをお願いします。

佐々木：今回、秋田の魅力を感じていただけたと思います。今後も祭りや大曲の花火で、祭りとドローンショーの両方を楽しめます。ぜひまた訪れてください。ありがとうございました。

沼谷：今回は9割の方が初訪問とのことでした。このご縁をきっかけに2回目、3回目と足を運び、秋田の方々ともつながってください。「少しやってみよう」「行ってみよう」「始めてみよう」と思える機会になればありがたく思います。今後とも秋田をよろしくお願いいたします。

大谷 おふたりとも、ありがとうございました！