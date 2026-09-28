いま本当に使えるSaaS 100選 第33回
ChatGPTを“神SaaS”だと思っている人が、こんなにも多いようです。
2026年09月28日 06時00分更新
チャッピー、やはり人気のようだ
TECH.ASCII.jpでは、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に「いま本当に使えるSaaS 100選」を実施しています。
この企画は、情シス向け先行アンケートを元に、編集部が独自に100のSaaSを評価してTier表を作成したものですが、現在はそれとは別に、実際にSaaSを使っている読者の皆さんにもアンケートを実施中。皆さんのリアルな声を集めています。
先日の生放送では、そんな読者アンケートにて、現在までに寄せられた声を一部ご紹介。その時点で集まっていた回答をもとに、読者の皆さんの評価をTier形式でも見てみました。
そこで、「おお、やっぱりそうか！」と、ついニヤリとしてしまったSaaSがありました。
それが、もはや言わずと知れた「ChatGPT」です。チャッピーですね。
なんとChatGPTは、編集部TierでもS、そして生放送で紹介されたアンケート途中経過版TierでもS！ いやー、やっぱりみんな、ChatGPTを便利に使ってるんだなあ。
文章やイラスト、図説、図解の生成、調べもの、アイデア出し。仕事で困ったときに、ひとまずChatGPTを開く。そんな使い方が、もうすっかり日常になっている人も多いのでしょうね。
もともとは「あると便利」と思っていた気がしますが、いまは「ないと困る」と思っちゃってます。チャッピーに対して。
編集部だけでなく、実際に使っている読者の皆さんからもS評価。こうして数字で見ると、「やっぱり、みんな使ってるよね〜」と実感してしまったのでした。
TECH.ASCII.jpと一緒に、最強の「Tier100選」を作ろう！
というわけで、ここからは読者の皆さんにお願いです。
TECH.ASCIIでは現在、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に、「いま本当に使えるSaaS 100選」企画を実施しています。
事前に実施したアンケートと編集部の意見をもとに、100個のSaaSを4段階でTier分けしました。最高ランクの「S：神」から、「A：優秀」「B：良」「C：普」まで、このTier表を見れば、いま注目すべき有力なSaaSがパッと分かるというものです。
ただ、SaaSは実際に使う人や環境によっても評価が変わるもの。編集部だけで「これはS！」「これはB！」と決めるだけでは、見えてこない評価もきっとあるはずです。
そこで現在、このTier表を見た読者の皆さんから、実際にSaaSを使ってみた感想や評価を募集中です！
完全匿名で参加できる「SaaS最強Tierアンケート」に、ぜひご協力ください！ 毎日の仕事で助けられているSaaS、「これは手放せない」というSaaS。逆に、「もう使いたくない」と思ったSaaS。「俺のChatworkは絶対にSだろ！」というSaaSまで、皆さんのリアルな評価をぶつけてください。
いまなら、回答してくださった方の中から抽選で1万円分のAmazonギフト券も当たります。ぜひ「SaaS最強Tierアンケート」に参加して、100本のSaaSをあなたの目線で評価してください！ 皆さんの回答、お待ちしています！
生放送アーカイブもお見逃しなく！
そして、この読者アンケートと連動した生放送も、アスキーの公式YouTubeで先日配信しました。
「情シスのホンネで作る！『本当に使えるSaaS』最強Tier決定戦 SP・第2弾」と題して、現在実施中の読者アンケートに寄せられた声を紹介しながら、途中結果としてのTierを公開しているほか、編集部によるおすすめのSaaSも紹介しています。
アンケートへの参加とあわせて、ぜひこちらのアーカイブもチェックしてください！
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