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大谷イビサのIT業界物見遊山 第121回

国産SaaSの致命的欠点「アプリ」 AIより先に手を付けるべきでは？

2026年11月14日 17時00分更新

文● 大谷イビサ　編集●ASCII

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大画面が使いやすいrazr fold

先日、大画面の折りたたみスマホを購入し、これを機に業務アプリの棚卸しを行なった。画面が大きくなったので、アプリで動かすものと、Webブラウザで動かすものを選り分けようと思ったのだ。

結果、アプリとして残ったのはGoogleやSlack、Zoomなど海外製のSaaSばかりだった。残念ながら、多くの国産SaaSはアプリのユーザーインターフェイスになじめず、PCと同じWebブラウザで使うことにした。

アプリは国産SaaSの致命的欠点だと思う。UI/UXの専門家ではないが、国産SaaSのアプリはメニューが多く、普段PCで行なっている操作が難しく、必要な情報に行きつきにくい。海外製のアプリはそこらへんの導線がスムーズで、普段使いのハードルが低い。

昨今はAIの取り込みに躍起になっている国産SaaSベンダーは多いが、その前にアプリを再度見直してはいかがだろうか？ 注力していないのであれば、アプリは不正アクセスの温床になりかねないので、やめるべきだし、最近はAIにユーザーインターフェイスを譲ってしまうヘッドレスSaaSという選択肢もある。

文：大谷イビサ

ASCII.jpのクラウド・IT担当で、TECH.ASCII.jpの編集長。「インターネットASCII」や「アスキーNT」「NETWORK magazine」などの編集を担当し、2011年から現職。「ITだってエンタテインメント」をキーワードに、楽しく、ユーザー目線に立った情報発信を心がけている。2017年からは「ASCII TeamLeaders」を立ち上げ、SaaSの活用と働き方の理想像を追い続けている。

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