国産SaaSの致命的欠点「アプリ」 AIより先に手を付けるべきでは？

先日、大画面の折りたたみスマホを購入し、これを機に業務アプリの棚卸しを行なった。画面が大きくなったので、アプリで動かすものと、Webブラウザで動かすものを選り分けようと思ったのだ。

結果、アプリとして残ったのはGoogleやSlack、Zoomなど海外製のSaaSばかりだった。残念ながら、多くの国産SaaSはアプリのユーザーインターフェイスになじめず、PCと同じWebブラウザで使うことにした。

アプリは国産SaaSの致命的欠点だと思う。UI/UXの専門家ではないが、国産SaaSのアプリはメニューが多く、普段PCで行なっている操作が難しく、必要な情報に行きつきにくい。海外製のアプリはそこらへんの導線がスムーズで、普段使いのハードルが低い。

昨今はAIの取り込みに躍起になっている国産SaaSベンダーは多いが、その前にアプリを再度見直してはいかがだろうか？ 注力していないのであれば、アプリは不正アクセスの温床になりかねないので、やめるべきだし、最近はAIにユーザーインターフェイスを譲ってしまうヘッドレスSaaSという選択肢もある。