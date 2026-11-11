いやあ、2026年もいろいろありましたねえ。

生成AIはどんどん賢くなるし、企業へのサイバー攻撃は相変わらず続くし、情報漏えいのニュースを見ては「えっ、また!?」と驚く毎日。IT業界にとって、なかなか濃い一年だったのではないでしょうか。

特に今年は、私たちが普段から利用しているサービスでも大規模な情報漏えいが発覚しました。ニュースを見て、「自分の情報は大丈夫だろうか？」と心配になった方も少なくないはず。

もちろん、こうしたトラブルは決して笑い事ではありません。次から次へと新しい問題が起きる状況に、「今年はいったいどうなっているんだ……」と頭を抱えたくもなります。

そんな2026年のIT界隈を振り返るべく、ASCIIでは12月3日（木）に無料イベント「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.9」を開催します！ 今回は、情シスの皆さんと一緒に今年のセキュリティの「ヤバかった話ビッグ5」を語ろうという、ちょっとにぎやかな忘年会。参加費は無料です（事前申し込み・抽選制）。

イベントの詳しい内容は本記事の2ページ目でご紹介しますが、「参加してみたい！」という方は、ぜひ以下からお申し込みください。参加費は無料です（事前申し込み・抽選制）。

一次抽選締め切り：11/4(水) 12:00

二次抽選締め切り：11/11(水) 12:00

三次抽選締め切り：11/18(水) 12:00

最終締め切り：11/25(水) 12:00予定

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

・イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.9」情シス忘年会

・テーマ：情シスと選ぶ、今年のセキュリティの“ヤバかった話ビッグ5”を語る忘年会

・日時：2026年12月3日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

・場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

・対象：企業の情報システム部門・セキュリティ担当の方

・協賛：OPSWAT ネットワールド

※高級フルーツのケーキをはじめ、チキンなどのクリスマスケータリングをご用意する予定です。

※トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

※参加登録時に、今年“ヤバい”と感じたテーマについての簡単なアンケートにご協力をお願いしております。

※トークセッションの一部などに協賛のOPSWAT社、ネットワールド社も登壇します。

※ご登録いただいた個人情報は、ASCIIにてイベント運営のみに利用し、協賛企業を含む外部への直接提供はございません。

それでは、まず2026年のITニュースを振り返ってみましょう。

「また情報漏えい!?」身近なサービスも次々と被害に

まず気になったのは、やはり情報漏えいのニュースです。

9月には、カーシェアリングサービス「タイムズカー」が不正アクセスによる個人情報漏えいを発表しました。漏えいしたアカウント数は約660万件。さらに10月には、人気焼肉チェーン「焼肉きんぐ」の公式アプリでも不正アクセスが発覚し、約1079万件の会員情報が漏えいしたと公表されています。

カーシェアに焼肉。どちらもITに詳しい人だけが利用するサービスではありません。日常生活に密着したサービスで、これほど大規模な情報漏えいが起きるとなると、他人事では済まされませんよね。

もちろん、攻撃の手口や被害の状況は事件ごとに異なります。しかし、どれだけ身近で便利なサービスでも、サイバー攻撃の標的になり得るということを、改めて実感させられました。

一方、企業の側からすれば、情報を守るだけでなく、万が一の際にどう対応するのかも大きな課題です。原因調査に利用者への説明、再発防止策の検討……。ニュースでは数行で紹介されることもありますが、その裏側では、さぞ大変な作業が続いていることでしょう。

ランサムウェアは相変わらず厄介！ そこに生成AIまで……

そして、忘れてはいけないのがランサムウェアです。

企業のデータを暗号化して業務を妨害したり、盗み出した情報の公開をちらつかせて金銭を要求したりする、実に厄介なサイバー攻撃。2026年も、その脅威は健在でした。

実際、IPA（情報処理推進機構）が1月に発表した「情報セキュリティ10大脅威 2026」では、組織向けの脅威として「ランサム攻撃による被害」が堂々の1位。なんと11年連続での選出。

11年連続ですよ、11年連続。もうすっかり常連ですが、できればそろそろランキングから姿を消してほしいものです。

そして、今年のランキングで注目したいのが、初登場でいきなり3位に入った「AIの利用をめぐるサイバーリスク」。

生成AIは文章の作成や調査、プログラミングなど、さまざまな仕事を手助けしてくれる便利な存在になりました。一方で、会社の機密情報をうっかり入力してしまったり、AIが生成した誤った情報をそのまま信用してしまったりと、新しいリスクも生まれています。

「仕事を効率化するためにAIを使いたい！」という社員の気持ちもわかります。でも、「ちょっと待って、それを入力して大丈夫？」と心配する管理者の気持ちも、よくわかります。

便利な技術が登場すれば、そのぶん新しいルールや対策も必要になる。ITの進化はうれしいものですが、現場にとっては必ずしも楽になることばかりではないようです。

ところで、こういう問題って誰が対応しているんだっけ？

さて、ここまで情報漏えいやサイバー攻撃、生成AIの問題を振り返ってきましたが、こうした話題が出るたびに大変な思いをしている人たちがいます。

そう、企業の情報システム担当者、いわゆる「情シス」の皆さんです。

セキュリティ対策にシステムの管理、新しいITツールの導入。そして日々の業務では「パソコンが動かない！」「パスワードを忘れた！」「ネットにつながらない！」といった相談まで飛んできます。

ただでさえ忙しいところに、新たなサイバー攻撃のニュースが飛び込んでくれば、自社のシステムは大丈夫か、対策は十分か……と気をもむことにもなるでしょう。

でも、ちょっと気になりませんか？ ほかの会社の情シスは、今年どんなことに悩んで、どんなトラブルを乗り越えてきたのでしょう。

ニュースには出てこない苦労話や、思わず「わかる！」と叫びたくなるようなエピソードも、きっとたくさんあるはずです。

だったら、そんな話をみんなで持ち寄って、今年一年を振り返ってみるのも楽しそうですよね。

情シスの皆さん、今年の「ヤバかった話」で盛り上がりませんか

……というわけで、ASCIIでは12月3日（木）19時から、情シスの皆さんに向けた無料イベント「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.9」を開催します！ 今回は、今年のセキュリティの「ヤバかった話ビッグ5」をテーマに、現役情シスやセキュリティのプロと一緒に、2026年を振り返る忘年会です。

繰り返しますが、参加費は無料！ 高級フルーツを使ったケーキやチキンなど、クリスマスらしいグルメもご用意します。「ほかの会社の情シスと話してみたい」「今年の苦労を笑い飛ばしたい」という方は、ぜひ気軽にご参加ください。

さて、いったいどんなイベントなのか？ 次のページでは、気になる内容や参加方法を詳しくご紹介します！