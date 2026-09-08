【10/6・無料大懇親会】映像や動画、配信に仕事で関わるすべての皆さん、アスキー編集部に来て!! ～超高級ロケ弁をお供にホンネをアスキーで語り合おう～

「放送・映像×IT」の悩みや課題を持つ

ビジネスユーザー全員のためのイベント！

放送・映像の第一線で活躍するプロから、自社のYouTubeやウェビナー配信を任された企業担当者、そしてこれらを支えるIT・情シス担当まで――。仕事で映像・動画に関わるすべての皆さん、10月6日（火）はアスキー編集部に来て「放送・映像×IT」の話で一杯やりませんか!?

堅苦しいセミナーではなく、肩の力を抜いて参加できる“ゆるっと”した場なので、交流会が初めての方や、情シスになったばかりの方も大歓迎です！

いまや、テレビや映画などのプロの現場から一般企業のマーケティング動画まで、映像・動画ビジネスとITシステムやクラウドツールは切り離せない存在。しかし、大容量の映像データの転送・管理・共有、配信プラットフォームや機材の選定、クラウドサービスの導入など、現場にはさまざまな課題があります。

そこで知りたいのが、カタログスペックだけではわからない「他社は何を選び、どう運用しているのか」というリアルな情報です。11月に開催される「InterBEE」も見据えながら、新たな取り組みや注目トピックスについても共有していきたい時期かと思います。

私たちASCIIもITメディアとして情報を発信する一方、YouTubeの配信・制作やテレビ番組制作など、「放送・映像とIT」の両方に関わっています。だからこそ、みなさんと同じ目線で課題や知見を共有したい立場でもあります！

そこでASCIIでは、現場でツールの導入や購買、選定、運用に関わるプロユーザーから、一般企業の担当者（情シスやIT担当も大歓迎！）、プロとしてYouTube制作に携わる方まで広く、垣根を越えて“ゆるっと”ホンネで語り合える大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.8 懇親会」を10月6日（火）19:00より開催します！

導入・購買・選定に関わるプロユーザーや担当者の方、またこのテーマに取り組むベンダー企業の方々もお招きし、フラットに双方の交流ができる場となります。

参加費は無料です。以下のフォームから気軽に参加登録してお越しください!!

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00

二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00

最終締め切り：9/30(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.8」

テーマ：「放送・映像×IT」業界交流・懇親会 ＋InterBEE攻略スペシャル会

日時：2026年10月6日（火） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

参加費：無料

※当日は各種ケータリング、アルコール類、ソフトドリンクなどをご用意しております。

※イベントとしては、参加型アイスブレイク企画、ベンダー＆現場担当者を交えた本音トークセッション、たっぷり60分間の名刺交換＆大交流会を予定しております。

今回の『ゆるっとナイト』に

「絶対に来るべき3つのメリット」

「セミナー」と聞くと、少し堅苦しいイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、「ゆるっとナイト」はその名のとおり、気軽に参加できる交流イベントです。ここからは、情シスの皆さんにぜひ知ってほしい“絶対に来るべき3つのメリット”をご紹介します！

■メリット①：「放送・映像×IT、ぶっちゃけ導入してみてどう？」のホンネを同じ立場の仲間で共有できる！

各種映像制作や配信など向け機器のほか、大容量転送、クラウドストレージ、配信ネットワークなどの選定や運用に悩むビジネスユーザーが集まります。

また、プログラムの冒頭には、会場の一体感を醸成する「参加型アイスブレイク企画」をご用意。「うちの会社ではこの製品で解決した」「導入コストで上層部をどう説得した？」といった、他社のリアルな解決策や失敗談をざっくばらんに共有しましょう。

単なる名刺交換に終わらず、「それ、うちも同じことで悩んでます！」と自然に盛り上がれる、新しいネットワークを築く絶好の機会です！

■メリット②：ASCII編集部主催ならではの「フラット」な目線！ ベンダー＆実際の導入担当者を交えた「忖度なし」のトークセッションに参加できる！

本イベントは、有識者の話をただ聞くだけの硬いセミナーではありません。当日は、映像・配信ソリューションを提供するベンダー企業と、実際にツールやシステムを導入・構築している現場の担当者をお招きした特別なトークセッションを実施します。

「製品を提供する側」と「実際に使う側」それぞれの本音から、導入時の落とし穴や製品選定のポイントなどをぶつけ合います。本当に役立つシステム・ソリューションの選び方のヒントがきっと見つかるはずです！

■メリット③：美味しいグルメ、そして目玉には業界人垂涎の「超高級ロケ弁（焼肉＆すき焼き＆カレー）」で極上の体験が楽しめる！

無料のイベントですが、ASCIIは食べ物を“おまけ”にはしません！

今回の目玉グルメは、業界人なら誰もがテンションの上がる伝説の「超高級ロケ弁（焼肉＆すき焼き＆カレー）」をご用意します*！ ジューシーな「焼肉」、濃厚な「すき焼き」、奥深い「カレー」が一度に味わえる贅沢極まりない欲張りメニューを、驚きのクオリティでご提供。

もちろん美味しいお酒や、冷たいソフトドリンクも豊富にご用意しています。

*超高級ロケ弁はご参加者のみなさまの中から、抽選でのご提供となります。なお、その他の皆様にも美味しいグルメ／ケータリングをご用意してございます。

映像や動画、配信に関わるすべての皆さん……

10月6日はアスキー編集部に来てください！

今回のイベントに込める編集部の思いが、少しでも伝わっていたらうれしいです。私たちが作りたいのは、一方的な営業トークを聞かされたり、義務的な名刺交換を重ねたりするような堅苦しい場ではありません！

動画活用やライブ配信、テクノロジーの課題に日々向き合う者同士が、美味しい食事とお酒を片手に、肩肘張らずに知見や悩みを共有できる、文字通り「ゆるっと」した場です。

「他社の機材やツールのリアルな運用を聞いてみたい」「データの転送や管理をみんながどうしているか知りたい」「とにかく豪華な『超高級ロケ弁』を食べて、アスキー編集部や業界の人と語り合いたい！」といった、気軽な気持ちでのご参加も大歓迎です。

新しく自社の動画配信システム選定を任されたばかりの方も、百戦錬磨のプロユーザーの方も、編集部メンバーが全力でお迎えしますので、どうぞ安心してお越しください。

秋の夜、動画と配信の未来を語りながら、楽しくて刺激的な、そして最高にタメになる特別な時間を一緒に過ごしましょう!!

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00

二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00

最終締め切り：9/30(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。