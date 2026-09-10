現役情シスにゆるーく聞いた“生き残るSaaS”の条件と、意外すぎる“SaaS格付け”

「夏の夜くらい、SaaSの悩みやAIの未来をビール片手に語り合いたい」 —— TECH.ASCIIが情シスやエンジニアに向けてお届けする交流イベント「ゆるっとナイト」の第7回が、2026年8月27日に開催されました。

今回は待望のSaaS回。「AI時代に“生き残るSaaS”“生き残れないSaaS”」という少し刺激的なテーマで、情シスやSaaS業界の関係者が集いました。

情シスにとってSaaSは、業務効率化をもたらし、インフラ運用から解放してくれる「救世主」。AI時代を迎える中で、このSaaSはさらなる進化を迎えるか、それとも淘汰されるのか。

現場の皆さんとそんなSaaSの行く末をゆるーく話す、というのが今回の趣旨です。過去最多の参加数になった、イベント当日の様子をレポートしま

情シス代表が語る“生き残るSaaS”の条件とは？

イベント冒頭を飾るのは、ゲスト情シスが現場のリアルを明かす人気企画「情シスのホンネ」です。今回は、東急の長峰謙さんとCAMPFIREの野瀨瞳さん、そして角川アスキー総合研究所の執行の3名でお届けしました。

東急の長峰さんは、過去のゆるっとナイトへの参加を経て、満を持して登壇。「東急グループの資産をハックして、より豊かな暮らしをつくる」という想いで発足された内製開発組織「URBAN HACKS」のメンバーとして活躍中です（参考記事：なぜ東急は内製化にこだわり「Urban Hacks」を立ち上げたのか）。

一方の野瀨さんは、国内最大級のクラウドファンディングを展開するCAMPFIREで情シスを担当。3年前に編集部・大谷がSaaSテーマの取材をした縁もあり、参戦いただきました（参考記事：CAMPFIREの情シスがいま注目するSaaS、さよならしたSaaS）。

情シスのホンネでは、執行も加えた情シス3名に「2つの選択肢」を提示。どちらが多数派になるかを参加者に当ててもらう、参加型トークセッションです。より多く当てた参加者には、「美味しい食べ物」もしくは「福引チケット」が贈られます。

最初は、いきなり核心に迫る「実際のところ、SaaSはAIに“代替”されると思う？」というお題。「SaaS is Dead…AIに代替される」と「結局のところ、SaaSは生き残る」の2択です。

参加者の皆さんも避けて通れないこの議論。ほとんどの参加者が「SaaSは生き残る」と予測しました。

ゲスト登壇者のホンネは……やはり「SaaSが生き残る」が多数派に！

長峰さんは、「SaaSとAIが融合しつつある今、SaaSを外してしまうとAIの総合力が下がってしまいます。そもそもSaaSには『業務の型を矯正させる』『できなかったことをさせる』役割があるからこそ、“AIだけ使う”のは毛色が違う。だからこそ、よりAIフレンドリーなSaaSが今後伸びていくのでは」と語りました。

野瀨さんもこれに同調し、「データが蓄積されたSaaS、慣れ親しんだSaaS、コミュニケーションなどに組み込まれて切り離せないSaaSは生き残っていくはず。それが長峰さんの言うAIフレンドリーなものであれば、互いに価値を高め合っていきそうです」と予測しました。

なお、今回の参加者（情シスのみ）や読者への事前アンケートでも、SaaSは生き残るが多数派。少なくとも現場の皆さんは、これからもSaaSが活躍し続けると見ているようです。

次のお題は「うちの会社に『今後も絶対残る！』と思っているSaaSは？」です。選択肢は「ビッグウェーブに乗っている『AI連携型SaaS』」「唯一無二！業界や業務特化の『専門型SaaS』」で、参加者の予想は半々に割れました。

結果は……「AI連携型SaaS」が多数派に！長峰さんは、「AIは掛け算なので、AIと連携する方が価値を発揮しやすい」という理由に加え、「AI利用が社内の評価にもつながる風潮の中、AI連携型の方が使われやすい」というリアルな視点も提示してくれました。

一方の執行は「SaaSの多くはAIに置き換えられる可能性があるが、その例外が専門型SaaS」と評しています。

トークは加速し、個別の質問コーナーへ。まずは「課題解決のために導入したSaaS」です。

長峰さんは、検討中のワークフローのリプレースについて言及。「現行システムはSlackにも通知されず、申請IDもコピペしなくてはならない。現在、この課題を解決できるSaaSを調査中です」とコメント。

野瀨さんが挙げたのがMDMの事例で、「マルチプラットフォーム対応を重視して選んだSaaSが汎用的すぎて、Mac主体のわが社ではトラブルが多発。現在は、使いやすさや設定の容易さを評価して、特化型MDMであるIruに乗り換えています」と語っています。

「SaaSの導入・検討にあたって、最初に参考にする情報源は？」という質問には、生成AIではなく、3人とも「検索エンジン」という答え。加えて長峰さんからは「情シスコミュニティに参加されている企業は最初にチェックする」というホンネが、野瀨さんと執行からは「上層部からの推薦が多い」というリアルな現状が明かされました。

Claudeは「S」、Google Workspaceは「B」……？ 情シスたちの意外なSaaS格付け

なおTECH.ASCIIでは、本イベントと並行して「いま本当に使えるSaaS 100選」と題した企画を展開しました。読者アンケートも参考に、100本のSaaSをティア付け（最高評価の【S：神】から普通に使える【C：普】まで）するという内容です。

また、8月5日には本特集に先駆け、生放送でティア付けする「最強SaaSティア決定戦」も開催しています。