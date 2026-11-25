「何もしてないのにパソコンが壊れた！」「インターネットにつながらなくなった！」「パスワード、忘れちゃったんだけど……」。

そんな社員からの問い合わせに、今年も何度となく対応してきた情シスの皆さん、本当にお疲れさまでした！

気がつけば2026年も残りわずか。たまには同じ立場の仲間と、おいしいものを食べながら今年の苦労を語り合ってみませんか？

ASCIIでは12月3日（木）、情シス・セキュリティ担当者向けの無料懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.9」を開催します。今回はクリスマス気分も味わえる、情シスのための忘年会です！

イベントの詳しい内容は本記事の2ページ目でご紹介しますが、「参加してみたい！」という方は、ぜひ以下からお申し込みください。参加費は無料です（事前申し込み・抽選制）。

一次抽選締め切り：11/4(水) 12:00

二次抽選締め切り：11/11(水) 12:00

三次抽選締め切り：11/18(水) 12:00

四次抽選締め切り：11/25(水) 12:00

最終締め切り ：11/30(月) 18:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

・イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.9」情シス忘年会

・テーマ：情シスと選ぶ、今年のセキュリティの“ヤバかった話ビッグ5”を語る忘年会

・日時：2026年12月3日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

・場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

・対象：企業の情報システム部門・セキュリティ担当の方

・協賛：OPSWAT ネットワールド

※高級フルーツのケーキをはじめ、チキンなどのクリスマスケータリングをご用意する予定です。

※トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

※参加登録時に、今年“ヤバい”と感じたテーマについての簡単なアンケートにご協力をお願いしております。

※トークセッションの一部などに協賛のOPSWAT社、ネットワールド社も登壇します。

※ご登録いただいた個人情報は、ASCIIにてイベント運営のみに利用し、協賛企業を含む外部への直接提供はございません。

何も起きないように頑張っているのに

何も起きないと頑張りが伝わらない!?

情シスという仕事は、なかなか報われにくいところがあります。

社内システムが問題なく動いているのも、社員が毎日パソコンを使えているのも、サイバー攻撃による被害を未然に防げているのも、情シスの皆さんの日々の努力があってこそ。

ところが、何も起きなければ、その努力はなかなか周囲に伝わりません。一方、ひとたびトラブルが発生すれば、あちこちから問い合わせが殺到します。

セキュリティを強化すれば「前より不便になった」と言われ、対策のために予算を申請すれば「そこまでお金をかける必要があるの？」と聞かれることも。

何も起きないことが仕事の成果なのに、何も起きないからこそ成果が見えにくい。情シスならではの難しさですよね。

今年も仕事が増えませんでしたか？

2026年も、企業を狙ったサイバー攻撃や情報漏えいが相次ぎました。大きなセキュリティ事故が報じられるたびに、自社の対策を改めて確認したという方も多いのではないでしょうか。

さらに、生成AIの普及に伴い、社内での利用ルールをどうするか、機密情報の入力をどう防ぐかといった新たな課題も生まれています。

その一方で、日々のヘルプデスク業務や機器の管理、システムの運用といった従来の仕事がなくなるわけではありません。

「仕事は増えるのに、人も予算も増えないんだけど！」

そんな声も聞こえてきそうです。

12月3日開催の「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.9」では、こうした現場ならではの苦労話も大歓迎！ 情シス同士だからこそわかり合える話で盛り上がりましょう。

たまには情シス同士でホンネを語りませんか？

情シスの仕事には、同じ仕事をしている人だからこそ共感できる悩みがたくさんあります。

「ほかの会社でも、こんな問い合わせが来るの？」

「セキュリティ対策の必要性を、経営層にどう説明している？」

「生成AIの社内利用、結局どうしてる？」

普段はなかなか聞く機会のない、よその会社の情シス事情。ちょっとした会話から、日々の仕事に役立つヒントが見つかるかもしれませんし、「苦労しているのは自分だけじゃなかったんだ！」と思えるだけでも、気持ちが軽くなるかもしれません。

というわけで、今年も頑張ってきた情シスの皆さんを、ASCIIがおいしいケーキとチキンでおもてなしします！

年に一度くらい、情シス仲間と仕事の苦労を笑い話にしながら、楽しい時間を過ごしませんか？ 参加費は無料。初参加の方も、おひとりでの参加も大歓迎です！

次のページでは、今回の「情シス忘年会」の内容をご紹介します。