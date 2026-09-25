【10/6・無料大懇親会】映像・配信の“困った”を持ち寄ろう！ 現場担当者とベンダーがホンネで語る「ゆるっとナイト」

映像・配信担当者のみなさん、10月6日の夜はアスキーに集合！

動画制作、YouTube、ウェビナー、ライブ配信――。いまや映像・動画は、テレビや映画といったプロの制作現場だけのものではありません。企業のマーケティングや情報発信でも当たり前に使われるようになり、それを支えるITシステムやクラウドサービスの重要性もどんどん高まっています。

そこで出てくるのが、「大量の映像データ、みんなどう管理してる？」「配信環境って何を選べばいい？」「クラウドに移行したいけど、実際どうなの？」といった現場ならではの悩み。

公式サイトや製品カタログを眺めるだけでは、なかなか見えてこないこともあります。だったら、実際に使っている人たちに直接聞いてしまおう！ ということで、ASCIIでは10月6日（火）19時から、大懇親会「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.8」を開催します！

今回のテーマはズバリ「放送・映像×IT」。映像制作のプロはもちろん、自社のYouTubeやウェビナーを担当している方、それを裏側から支える情シス・IT担当者、機材やシステムの導入・選定に携わる方まで大歓迎です。

11月には放送・映像業界の一大イベント「InterBEE」も控えています。最新の取り組みや気になる技術について、ひと足先に情報交換したい方にもぴったり。

しかも参加費は無料！ 堅苦しいセミナーではなく、美味しい料理やドリンクを楽しみながら、肩の力を抜いて話せるのが「ゆるっとナイト」なんです。

参加費は無料です。ちょっとでも気になった方は、ぜひ以下のフォームから気軽に参加登録してください!!

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00

二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00

最終締め切り：9/30(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.8」

テーマ：「放送・映像×IT」業界交流・懇親会 ＋InterBEE攻略スペシャル会

日時：2026年10月6日（火） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

場所：角川ASCII総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

参加費：無料

※当日は各種ケータリング、アルコール類、ソフトドリンクなどをご用意しております。

※イベントとしては、参加型アイスブレイク企画、ベンダー＆現場担当者を交えた本音トークセッション、たっぷり60分間の名刺交換＆大交流会を予定しております。

ASCIIだからこそできる！

「ゆるっとナイト」に来るべき3つのメリット

「業界イベント」や「セミナー」と聞くと、少し堅そうなイメージを持つ方もいるかもしれません。でも「ゆるっとナイト」は、その名のとおり、肩の力を抜いて気軽に参加できるイベントです。

「ちょっと気になる」「行ってみようかな」という方に向けて、ここからは参加する3つのメリットをご紹介します！

■メリット①：「ほかの会社はどうしてる？」を直接聞こう！ 現場のリアルを持ち寄った意見交換ができる

機材、クラウドストレージ、大容量データの転送、配信ネットワーク……。映像や配信の仕事をしていると、「正解がひとつじゃない」問題に次々とぶつかります。

今回のイベントでは、映像制作やライブ配信に関わるビジネスユーザーが集まり、それぞれが抱えている課題や実際の運用方法をざっくばらんに情報交換します。

「この製品を導入したらうまくいった」「こんな構成にしたら失敗した」「導入費用をどうやって社内で通した？」など、普段の仕事ではなかなか聞けない話が飛び出すかもしれません。

さらに冒頭には、参加者みんなで楽しめるアイスブレイク企画も実施予定。毎回盛り上がる参加型企画をきっかけに、「あ、それウチも困ってます！」と会話が始まるのが、このイベントの面白いところです。

■メリット②：使う側も、提供する側も集合！ ベンダー×現場担当者でホンネトーク

当日は、映像・配信関連の製品やサービスを提供するベンダー企業と、実際に機材やシステムを導入・構築している現場担当者を交えたトークセッションを予定しています。

提供する側から見た「ここを知ってほしい」と、使う側だからこそわかる「実際にはここで困った」。両方の立場が同じ場所に集まるからこそ、製品選びのポイントや導入時につまずきやすいところ、実際に使って初めてわかったことまで、フラットに話せるはずです。

ASCII自身も、ITメディアとして情報を発信する一方、YouTube配信や動画制作、テレビ番組制作などに日々取り組んでいる“現場側”のひとり。編集部メンバーも参加して、一緒にホンネで語ります！

■メリット③：グルメも本気です！ 目玉は業界人テンション爆上がりの「超高級ロケ弁」

そしてもうひとつ、「ゆるっとナイト」といえば忘れてはいけないのがグルメ！

今回の目玉として用意するのは、業界人なら思わず反応してしまいそうな「超高級ロケ弁（焼肉＆すき焼き＆カレー）」*です。焼肉、すき焼き、カレーという主役級メニューが一度に楽しめる、なんとも欲張りな内容になっています。

なお、超高級ロケ弁は参加者の中から抽選での提供となりますが、そのほかにも美味しいケータリングをご用意。アルコール類やソフトドリンクもありますので、飲んで、食べて、語って、存分に楽しんでください！

*超高級ロケ弁はご参加者のみなさまの中から、抽選でのご提供となります。なお、その他の皆様にも美味しいグルメ／ケータリングをご用意してございます。

映像・動画・配信に関わっているなら、入り口は何でもOK！

「他社がどんな機材を使っているのか知りたい」「大量の動画データをどう扱っているのか聞きたい」「InterBEE前に業界の人と情報交換したい」「最近いきなり動画担当になってしまった」「ぶっちゃけ超高級ロケ弁が気になる！」――参加する理由は何でもOKです。

映像や配信の仕事を始めたばかりの方から、長年現場を経験してきたプロユーザーまで大歓迎。立場や会社を越えて、普段はなかなか聞けない話を気軽に交換できる夜にしたいと思っています。

10月6日の夜は、アスキー編集部で一杯やりながら「放送・映像×IT」のこれからを語りませんか？ 楽しく話して、つながって、明日の仕事に使えるヒントまで持ち帰ってください！

一次抽選締め切り：9/16(水) 12:00

二次抽選締め切り：9/24(木) 12:00

最終締め切り：9/30(水) 12:00

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。