松本典子の「はじめよう！Azure Logic Apps／Power Automateでノーコード／ローコード」 第67回
「スイッチ」アクションで複数のアクションを分岐処理させる
Power Automateの手動トリガーはこんなに便利！ ドロップダウンリストで実行するアクションを切り替える
2026年11月18日 11時00分更新
こんにちは、Microsoft MVP（Business Applications）の松本典子です。
Power Automateのクラウドフローには、特定のイベントやスケジュールをきっかけに自動実行するだけでなく、ユーザーが希望するタイミングでフローを実行できる「インスタントクラウドフロー」があります。
このインスタントクラウドフローは、これまでPower Automateのモバイルアプリからも手軽に実行できましたが、2026年8月末をもってモバイルアプリは廃止されました。
●Power Automate モバイル アプリの廃止（Microsoft Learn）
しかし、モバイルアプリが廃止されても、インスタントクラウドフローが使えなくなったわけではありません。
実は、インスタントクラウドフローで利用する「手動でフローをトリガーします」トリガーには、フローの実行時に必要な情報を入力するだけでなく、ドロップダウンリストから選択肢を選ぶ機能も用意されています。
今回はこの機能を活用して、複数のアクションを切り替えて実行するフローを作成する方法をご案内します。
1. 「フローを手動でトリガーする」できること
「手動でフローをトリガーします」トリガーは、ユーザーが任意のタイミングでクラウドフローを実行できるトリガーです。
このトリガーには、フローの実行時に必要な情報を入力する項目を追加できます。
上記のように、テキストや数値、日付、ファイルなど、さまざまな種類の入力項目が用意されており、フロー実行時に入力した値は後続のアクションで利用できます。
また、ドロップダウンリストを設定すれば、あらかじめ用意した選択肢から値を指定することも可能です。本記事ではこのドロップダウンリストを利用していきます。
2. 今回作成するワークフロー
Power Automateでワークフローを作成していきます。
今回は、手動トリガーのドロップダウンリストの動きを確認したいだけなので、シンプルな構成のフローにしました。
2-1. トリガーの設定
トリガーを設定します。今回は「手動でフローをトリガーします」を利用し、ユーザーが選択するドロップダウンリストの内容で処理が分岐するようにします。
「組み込み」タブをクリックし、「フローを手動でトリガー」をクリックします。
「＋入力の追加」をクリックして「テキスト」を選択し、右側の「…」をクリックします。上図のようなメニューが表示されるので「オプションのドロップダウン リストを追加する」を選択します。
なお今回は、入力フィールド名はデフォルトの値「入力」のままで利用します。皆さんが使う場合は、わかりやすい名前に変更するとよいでしょう。
赤枠内に、ドロップダウンリストの選択肢を入力します。
この部分は日本語入力も可能です。今回は「メール通知」「Teams通知」「通知無し」の3つを登録しました。
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