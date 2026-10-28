【12/3・無料懇親会】情シスの皆さん、ASCIIで忘年会しませんか？ 今年のセキュリティの“ヤバかった話ビッグ5”と、クリスマスグルメで一年を締めくくろう！

今年のセキュリティの“ヤバかった話ビッグ5”を

語り合う情シス大忘年会!!

情シスの皆さん、2026年も本当におつかれさまでした！

後を絶たないランサムウェア被害、社員による生成AIの無断利用……。今年も情シスの皆さんにとって、思わず頭を抱えたくなるようなニュースや出来事が盛りだくさんでした。気の休まらない日々を過ごされた方も多いのではないでしょうか。

そんな2026年を情シスの皆さんと明るく締めくくるべく、ASCIIでは12月3日（木）19時から、大懇親会もとい大忘年会となる「TECH.ASCII ゆるっとナイト vol.9」を開催します！

今回の忘年会では、みなさんにお聞きした事前アンケートなどをもとに、「今年のセキュリティのヤバかった話ビッグ5」をネタに、みなさんの一杯やりながらいろいろと語り合えたらと思っています！

参加者は今回は情シスの皆さん限定！ なので、同じ立場だからこそのホンネも大歓迎。交流会が初めての方や、ひとりでの参加もお気軽にどうぞ！

なお今回は、本イベントの趣旨にご賛同いただいたセキュリティベンダーのOPSWAT社、ネットワールド社にご協賛いただきまして、ちょっと豪華なクリスマス仕様でお届けします。高級フルーツを使ったケーキをメインに、チキンをはじめとするクリスマスグルメもたっぷりご用意！

そして、ここは大事なところなので、声を大にしてお伝えします。なんと、参加費は無料です！

おいしいものを食べて、飲んで、気になることを聞いて、思いっきりしゃべって、気の合う仲間とつながる。ときには情シスならではの「あるある話」で盛り上がる。1年間の頑張りをみんなでねぎらい、肩の力を抜いて楽しめる交流の場こそが、「ゆるっとナイト」の魅力です。

情シスの皆さん、12月3日の夜はぜひ予定を空けておいてください！ ご参加を希望される方は、下のバナーからお早めにお申し込みください。会場でお会いできることを楽しみにしています！

一次抽選締め切り：11/4(水) 12:00

二次抽選締め切り：11/11(水) 12:00

三次抽選締め切り：11/18(水) 12:00

最終締め切り：11/25(水) 12:00予定

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。

【開催概要】

・イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト vol.9」情シス忘年会

・テーマ：情シスと選ぶ、今年のセキュリティの“ヤバかった話ビッグ5”を語る忘年会

・日時：2026年12月3日（木） 19:00スタート（18:40開場）／21:00終了予定

・場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

・対象：企業の情報システム部門・セキュリティ担当の方

・協賛：OPSWAT ネットワールド

※高級フルーツのケーキをはじめ、チキンなどのクリスマスケータリングをご用意する予定です。

※トークセッション、企画コーナー、交流会を予定しております。

※参加登録時に、今年“ヤバい”と感じたテーマについての簡単なアンケートにご協力をお願いしております。

※トークセッションの一部などに協賛のOPSWAT社、ネットワールド社も登壇します。

※ご登録いただいた個人情報は、ASCIIにてイベント運営のみに利用し、協賛企業を含む外部への直接提供はございません。

語って、学んで、食べて！

一年を締めくくる「情シス忘年会」です

ここからは、情シスの皆さんにぜひ知ってほしい“ゆるっとナイト、3つのポイント”をご紹介します！

■ポイント①：みんなで今年のセキュリティの”ヤバかった話ビッグ5”を語ろう！

事前アンケートをもとに今年のセキュリティの「ヤバかった話ビッグ5」について語りたいと思っています！

世間をにぎあわせ、みなさんの業務時間を吸い取っていったセキュリティの問題について、トークセッションを繰り広げていければと思います。

「ウチもそこで悩んでる！」「そんな対応方法があったのか！」と、情シスならではの苦労や想いをネタに、新たな情シス仲間とのつながりも広げましょう！

■ポイント②：ゲストと一緒に、ビッグ5を深掘りトーク！

トークセッションには、ゲストとしてお招きする現場でリアルに活躍されている情シスの方々、セキュリティーベンダーからのゲストとしてOPSWAT社、ネットワールド社が登壇予定！

それぞれの立場から、2026年の情シス現場を騒がせた話題や、直面するさまざまな課題について、リアルな声をお届けします。

「実際、どこまで対策できてる？」「予算も人手も足りない中で、何から手をつける？」など、ニュースを読むだけではわからない実情にぐっと踏み込んでいくことで。ここでしか聞けない失敗談や、思わぬ「ヒヤリハット」も飛び出すかも……!? もちろん、会場からのツッコミや質問も大歓迎です。

■ポイント③：高級ケーキとクリスマスグルメで乾杯！

忘年会＆クリスマスシーズンにぴったりの今回は、グルメもちょっと豪華なスペシャル仕様！ 目玉となる高級フルーツをふんだんに使ったケーキをはじめ、チキンなどのクリスマスらしいごちそうやドリンクをたっぷりご用意します。おいしい料理を囲みながら、今年一年の頑張りをねぎらって、みんなで盛大に乾杯しましょう！

そして、お楽しみはグルメだけではありません！ ASCIIイベント名物のくじ引きなど、豪華賞品が当たるワクワクの企画もご用意しています。おいしいものを食べて、飲んで、しゃべって、運がよければ素敵な賞品までゲット！ 年末ならではの特別な夜を、ぜひ一緒に楽しみましょう！

12月3日は、ASCIIで情シス忘年会しましょう！

「ほかの会社の情シスは、どこまで対策しているんだろう？」「普段はなかなか聞けない、現場のリアルな話を聞いてみたい！」そんな情報交換を目的としたご参加も大歓迎です！ 同じ悩みを抱える仲間だからこそ、共感できる話題や、明日からの業務に役立つヒントがきっと見つかるはずです。

もちろん、「一年の締めくくりに、同じ立場の仲間と楽しく話したい」「せっかくだし、高級フルーツのケーキを味わいたい」という気軽な動機でも構いません。難しいことは抜きにして、おいしい料理やドリンクを楽しみながら、肩の力を抜いて交流できるのが「ゆるっとナイト」の魅力です。初めての方も、ぜひお気軽にお越しください！

2026年も本当におつかれさまでした！ 今年一年の頑張りをねぎらいながら、笑って、語って、おいしいものを楽しむ。そんな年末ならではの特別なひとときを、皆さんと一緒に過ごせたらうれしいです。情シスの皆さんへの感謝を込めて、編集部一同、気合い十分でお待ちしております！

一次抽選締め切り：11/4(水) 12:00

二次抽選締め切り：11/11(水) 12:00

三次抽選締め切り：11/18(水) 12:00

最終締め切り：11/25(水) 12:00予定

※今回は抽選方式となっております。

※毎週所定の人数を当選者としてご連絡いたします。