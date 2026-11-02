ミズノが「ウェアラブル飛行装置」向けギアを開発。空飛ぶ人の負担を減らす

ミズノ株式会社は10月22日、JAXA発スタートアップのemblem株式会社が開発を進める「ウェアラブル飛行装置」向けに、パイロットが着用する専用ギアおよび姿勢制御アルゴリズムを開発したと発表した。本装置の開発は現在、両手が作業できる状態での飛行に成功しており、2030年にプロトタイプの販売や実用化を目指しているという。

emblemの「ウェアラブル飛行装置」は、エンジンを背負うことで空を飛ぶ装置だ。移動先での作業を目的に設計されており、手を使わずに飛行できる構造を重視。自動車やヘリコプターではアクセスが難しい場所での人命救助や、飛行しながらの作業などでの活用が想定される。

今回ミズノは、あぶみ（足を踏みかける器具）とウエアの開発を担当した。あぶみは、飛行時にシットハーネス（腰ベルトと両足の太ももにベルトを装着する器具）から身体（特に鼠径部）にかかる圧力を分散・軽減する目的でJAXAと共同開発したもの。同社独自のウエア設計を採用し、動きやすさを追及。また、エンジンの熱から身を守るため耐熱性、耐炎性に優れた素材を採用している。