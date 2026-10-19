ブロンコビリーでディナー限定
【本日から】20％オフは大きい！ ステーキもハンバーグもお得に、10月19日から5日間
2026年10月19日 17時00分更新
ステーキハウス ブロンコビリーは本日より、全店舗で「日頃のご愛顧に感謝を込めて 大感謝祭」を開催します。
第一弾は10月19日から10月23日、第二弾は11月16日から11月20日となります。
対象となるのは16時以降に入店した人で、ステーキやハンバーグをはじめ、店内での食事が20％OFFになります。
※以下、再掲載となります。
ステーキハウス ブロンコビリーは全店舗で「日頃のご愛顧に感謝を込めて 大感謝祭」を開催します。第一弾は10月19日から10月23日、第二弾は11月16日から11月20日となります。
ブロンコビリーのディナーが20％OFF！
今回の大感謝祭は、10月と11月の2回に分けて開催。対象となるのは16時以降に入店した人で、ステーキやハンバーグをはじめ、店内での食事が20％OFFになります。
＜大感謝祭 概要＞
●第1弾：10月19日～23日
●第2弾：11月16日～20日
・対象時間：16時以降の入店
・割引内容：店内での食事代が20％OFF
・実施店舗：ブロンコビリー全148店舗
※デザート・おつまみ・物販のみの利用は対象外。
※原則として、ほかのクーポン券・サービス券との併用はできません。ただし、商品券、株主優待券、eGift、キッズクラブ、アプリのお誕生日クーポンは利用できます。
さらに、後日使える最大30％OFFの特典も！
大感謝祭の開催期間中、ディナータイムに食事をした人には「ありがとうスタンプカード」を配布します。
期間中の来店1回につきスタンプを1つ押印。集めたスタンプ数に応じて、12月1日以降のディナータイムの食事代が最大30％OFFになるクーポンとして利用できます。
＜スタンプカード 概要＞
・配布・押印期間：10月19日～23日、11月16日～20日
・押印条件：期間中のディナータイムの食事1回につき1スタンプ（カードの持参が必要）
・割引内容：スタンプ数に応じて、後日最大30％OFF
・利用期間：12月1日～2027年3月31日
・割引上限：1回3000円
※ほかのクーポン券・サービス券との併用には制限があります。
※スタンプ数ごとの割引率など、詳しい条件は公式特設ページで確認できます。
秋の夜はお得にステーキ！
ステーキやハンバーグを20％OFFで食べられるのは、なかなかうれしいチャンス！
ブロンコビリーといえば、炭火で焼き上げるお肉や、サラダバーも魅力ですよね。いつもよりちょっと贅沢なメニューを選んでみるのもよさそう。
さらに、期間中に食事をすれば、次回以降に使える割引特典も。10月と11月、それぞれ平日5日間の開催なので、予定を合わせて訪れたいですね。
10月
・開始日：2026年10月19日
・終了日：2026年10月23日
11月
・開始日：2026年11月16日
・終了日：2026年11月20日
（※文中の価格はすべて税込）
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