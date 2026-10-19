プレモル、数量限定「余白の贅沢」10月20日発売！ 白ぶどうのような香り

サントリーは10月20日、「ザ・プレミアム・モルツ 余白の贅沢」を全国で数量限定発売します。350ml、500mlの2サイズ展開で、価格はオープン。

白ぶどうのような香りと余韻

「ザ・プレミアム・モルツ 余白の贅沢」

「ザ・プレミアム・モルツ」は、香り高い欧州産ファインアロマホップやダイヤモンド麦芽など、素材や製法にこだわってきたビールブランドです。



今回登場する「余白の贅沢」は、「ゆったりとした自分時間に浸れるビール」をコンセプトに、香りと心地よい余韻を追求した数量限定商品です。

▲ザ・プレミアム・モルツ 余白の贅沢 350ml缶

▲ザ・プレミアム・モルツ 余白の贅沢 500ml缶

特徴は、白ぶどうを思わせる華やかな香り。ハラタウブランホップを使用することで、華やかな香りと心地よい余韻を楽しめる仕立てにしたといいます。アルコール度数は5.5％です。



パッケージには白を基調としたデザインを採用。余白のある空間をイメージし、商品のコンセプトを表現しています。

白ぶどうのような香りをホップで表現！

白ぶどうを思わせる香りと聞くと、ワインのような華やかさを想像しますが、こちらはあくまでビール。ホップの個性によって、その香りを引き出しているというのがおもしろいですね。



プレモルといえば、華やかな香りも魅力のひとつ。今回の「余白の贅沢」では、どんな香りや余韻を楽しめるのか、飲んで確かめてみたくなります。

・発売日：2026年10月20日

※価格は税込み表記です。