セブンカフェに新たな「青のコーヒー」！ キリマンジャロなど3種から選べる

セブン‐イレブンは10月20日、全国の店舗で「セブンカフェ 選べる3種の青 セレクトブレンド」を発売します。

セブンカフェに気分で選べる3種の新ブレンド！

10月21日から30円引きセールも

今回の新商品は、コーヒー豆の産地ごとの特徴を引き出したブレンドで、キリマンジャロ、コロンビア、グアテマラの3種類を用意します。

キリマンジャロブレンドは力強いコクとビターな味わい、コロンビアブレンドはコクと酸味のバランス、グアテマラブレンドは華やかな香りと澄んだ味わいが特徴といいます。

■選べる3種の青「セレクトブレンド」

キリマンジャロブレンド／コロンビアブレンド／グアテマラブレンド

価格：

・ホット：レギュラー（R）170円／ラージ（L）260円

・アイス：レギュラー（R）170円／ラージ（L）290円

セブンカフェのマシンは、プロのハンドドリップを再現できるよう、コーヒー豆の特性に合わせて湯量は1ml単位、蒸らし・注湯スピードは0.1秒単位で抽出方法を細かくコントロールできるそう。

それにより、3種類のブレンドそれぞれに合わせて抽出条件を細かく設定することで、産地ごとの特長を引き出した味わいを実現できるとしています。

■発売記念の30円引きセールを開催

新商品の発売を記念して、10月21日～31日の11日間、セレクトブレンドを30円引きで販売します。

ほかの値引きキャンペーンとの併用はできませんが、クーポンによる値引きは併用可能です。店舗によって価格が異なる場合があり、在庫切れや取り扱いがない場合もあります。

仕事前も休憩中も気分で選べる新ブレンドが登場

力強いコクのある一杯から華やかな香りの一杯まで、コーヒーをその日の気分で選べるようになるのは、いつものコンビニでの買い物がちょっと楽しくなりそうですね。

10月21日からは30円引きキャンペーンも実施されるので、この機会に新作コーヒーでひと休みしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月20日

・セール開始日：2026年10月21日

・セール終了日：2026年10月31日

※価格は税込み表記です。