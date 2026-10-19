自然言語で業務手順をコード化、チーム運用と制御を備えたAIエージェント実行基盤

株式会社デライトは10月13日、AIエージェント実行基盤「Agentino（エージェンティーノ）」のPublic β版の提供を開始したと発表した。自然言語で指示した業務内容をAIが実行可能な手順書に変換し、チーム全体で共有・自動運用できるシステムとなっている。

同サービスは、専門エンジニアがいない組織でもAIエージェントを業務に組み込める環境を提供する。ユーザーがチャットで業務手順を伝えると、内蔵のビルダーエージェントが手順書を作成しコードへ変換する。また、外部システムへのデータ送信や決済といった重要操作の前には人の承認を挟む（Human-in-the-Loop）ほか、段階的な権限付与によるセキュリティ対策を備える。さらに、共通規格のMCP（Model Context Protocol）に対応し、Claude Codeなど日常で使うAIツールから接続してチーム用のエージェントを構築・指示することも可能だ。

同社はタスクごとに最適なAIモデルを選べる構造を採用することで運用コストを抑え、企業のAIネイティブ化と業務効率化の支援を目指す。