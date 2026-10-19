自然言語で業務手順をコード化、チーム運用と制御を備えたAIエージェント実行基盤
株式会社デライトは10月13日、AIエージェント実行基盤「Agentino（エージェンティーノ）」のPublic β版の提供を開始したと発表した。自然言語で指示した業務内容をAIが実行可能な手順書に変換し、チーム全体で共有・自動運用できるシステムとなっている。
同サービスは、専門エンジニアがいない組織でもAIエージェントを業務に組み込める環境を提供する。ユーザーがチャットで業務手順を伝えると、内蔵のビルダーエージェントが手順書を作成しコードへ変換する。また、外部システムへのデータ送信や決済といった重要操作の前には人の承認を挟む（Human-in-the-Loop）ほか、段階的な権限付与によるセキュリティ対策を備える。さらに、共通規格のMCP（Model Context Protocol）に対応し、Claude Codeなど日常で使うAIツールから接続してチーム用のエージェントを構築・指示することも可能だ。
同社はタスクごとに最適なAIモデルを選べる構造を採用することで運用コストを抑え、企業のAIネイティブ化と業務効率化の支援を目指す。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります