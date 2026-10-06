タイガー魔法瓶が再生医療で真空断熱技術を活用、小型医療検体輸送容器を開発
タイガー魔法瓶株式会社は、株式会社Gaudi Clinicalと共同で、ステンレス製の真空断熱技術を活用した小型の医療検体輸送容器「真空断熱セルポッド」を開発したと発表した。
再生医療で使われる細胞の輸送では、大型の断熱箱を使うことが多く、公共交通機関での運びにくさや、医療機関内での運用が課題となっていた。また、1つの箱で複数の検体をまとめて運ぶ際に、取り出し時の混同や取り違いが生じるリスクもある。今回の製品は、個別に運べるような小型サイズにすることで、これらの課題解決を狙う。
温度管理の面では、特殊な蓄熱材を使用することで、2度前後で24時間、5度帯（冷却）で12時間の一定温度を保つ性能を持つ。さらに、フタの部分に通信機能付きの温度センサーを内蔵。スマホやクラウドを通じて遠隔でリアルタイムの温度を監視でき、基準の温度から外れた場合はアラートで通知する仕組みを備える。
両社は2026年4月から実証実験を行っており、2027年の実用化を目指して改善を進めている。今後は細胞だけでなく、血液や検査用の試薬といった各種医療検体の輸送へも展開を図る。なお、同社は10月7日から3日間、パシフィコ横浜で開催される専門展示会「再生医療JAPAN」に初出展し、本製品の実物展示を行う予定だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります