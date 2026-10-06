タイガー魔法瓶が再生医療で真空断熱技術を活用、小型医療検体輸送容器を開発

タイガー魔法瓶株式会社は、株式会社Gaudi Clinicalと共同で、ステンレス製の真空断熱技術を活用した小型の医療検体輸送容器「真空断熱セルポッド」を開発したと発表した。

再生医療で使われる細胞の輸送では、大型の断熱箱を使うことが多く、公共交通機関での運びにくさや、医療機関内での運用が課題となっていた。また、1つの箱で複数の検体をまとめて運ぶ際に、取り出し時の混同や取り違いが生じるリスクもある。今回の製品は、個別に運べるような小型サイズにすることで、これらの課題解決を狙う。

温度管理の面では、特殊な蓄熱材を使用することで、2度前後で24時間、5度帯（冷却）で12時間の一定温度を保つ性能を持つ。さらに、フタの部分に通信機能付きの温度センサーを内蔵。スマホやクラウドを通じて遠隔でリアルタイムの温度を監視でき、基準の温度から外れた場合はアラートで通知する仕組みを備える。

両社は2026年4月から実証実験を行っており、2027年の実用化を目指して改善を進めている。今後は細胞だけでなく、血液や検査用の試薬といった各種医療検体の輸送へも展開を図る。なお、同社は10月7日から3日間、パシフィコ横浜で開催される専門展示会「再生医療JAPAN」に初出展し、本製品の実物展示を行う予定だ。