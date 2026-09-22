北海道のおいしいもの、と言ったら、真っ先に思い浮かぶのはやっぱり新鮮な海の幸だと思います。そんなわけで、「私の函館旅行は朝から海鮮！」──って、ちょっとやりすぎでしょうか（笑）。でも、そんな夢を叶えてくれるホテルの朝食が待っていたとしたら、いつまでもベッドに潜っていられないですよね。

もちろん、海鮮だけじゃなく、ほかにもおいしいものが山程ありますし、函館に行ったら戊辰戦争最後の戦い、箱館戦争の舞台となった「五稜郭」を見みにずは帰れません。函館の旅は、グルメも観光スポット巡りも、楽しい旅程が満載です！

つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は北海道函館市の旅の様子をお届けします！（ベイエリア編はこちらから）

回転寿司スタイルに大興奮！朝食バイキング

アクセス重視なので、駅前のホテルが好きです。食いしん坊なので、朝食も楽しみたい。今回宿泊したJRイン函館は、函館駅隣接という立地に加え、朝食バイキングの目玉として、「函館まるかつ水産」が提供する “回転寿司スタイル”のお寿司を提供しているという、私の理想を絵に描いたようなホテルです。

シメサバ、北海たこ、サーモン、ズワイガニ、真いか、まぐろ赤身、赤えび、全部おいしかった！ そして1人1つ提供される「いくら」がまた絶品でした。こちらのいくらは「鮭のいくら」にこだわっているそうです。都内の回転寿司で見かけるいくらが実は鱒（マス）の卵ということも珍しくないそうで、マスの卵は「粒が一回り小さく、食感も違う」そうです。

実はパンまでたいらげてしまい、朝からお腹がパンパンだったのでした。

隣のテーブルのご夫婦がパンを何個も食べていて、海鮮じゃなくてパン？と不思議に思ったのですが、パンコーナーを見て納得。惣菜パンから甘い系まで20種類以上あって、どれもおいしそうなのです。しかも半分にカットしてあるのでいろんな種類をたくさん食べられるのです。

ところで、JRイン函館には気動車「キハ40形」と、寝台特急「北斗星」をテーマにした客室があります。2部屋とも今回特別に見せてもらいました。「北斗星コレクションルーム」には実際に使用されていたソファベッドやチェアで寝台個室を再現。「キハ40トレインルーム」には本物の運転席が置いてありました。

なかなかシュールな光景でしたが、子どもも大人も喜ぶだろうな。

JRイン函館

住所：北海道函館市若松町12-14

HP：https://www.jr-inn.jp/hakodate/

アクセス：JR函館駅隣接