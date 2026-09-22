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遊食 ！ 東日本 第58回

朝食にお寿司を食べたっていいじゃない！ だって、函館だもの【函館の旅＃2：グルメ・歴史編】

文●南條知子　マップ●フジマキ容子

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　北海道のおいしいもの、と言ったら、真っ先に思い浮かぶのはやっぱり新鮮な海の幸だと思います。そんなわけで、「私の函館旅行は朝から海鮮！」──って、ちょっとやりすぎでしょうか（笑）。でも、そんな夢を叶えてくれるホテルの朝食が待っていたとしたら、いつまでもベッドに潜っていられないですよね。

　もちろん、海鮮だけじゃなく、ほかにもおいしいものが山程ありますし、函館に行ったら戊辰戦争最後の戦い、箱館戦争の舞台となった「五稜郭」を見みにずは帰れません。函館の旅は、グルメも観光スポット巡りも、楽しい旅程が満載です！

　つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は北海道函館市の旅の様子をお届けします！（ベイエリア編はこちらから

この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された記事を再編集したものです。

回転寿司スタイルに大興奮！朝食バイキング

朝食バイキングに板前さんが握ったお寿司が回っています

　アクセス重視なので、駅前のホテルが好きです。食いしん坊なので、朝食も楽しみたい。今回宿泊したJRイン函館は、函館駅隣接という立地に加え、朝食バイキングの目玉として、「函館まるかつ水産」が提供する “回転寿司スタイル”のお寿司を提供しているという、私の理想を絵に描いたようなホテルです。

まぐろもとびっこも回る、回る

じゃーん。ついついお寿司ばっかりになってしまった

　シメサバ、北海たこ、サーモン、ズワイガニ、真いか、まぐろ赤身、赤えび、全部おいしかった！　そして1人1つ提供される「いくら」がまた絶品でした。こちらのいくらは「鮭のいくら」にこだわっているそうです。都内の回転寿司で見かけるいくらが実は鱒（マス）の卵ということも珍しくないそうで、マスの卵は「粒が一回り小さく、食感も違う」そうです。

お刺身をご飯に載せて海鮮丼を作っている人がいて、それがめちゃおいしそうだったんです。思いつかなかった私、バカバカバカ

　実はパンまでたいらげてしまい、朝からお腹がパンパンだったのでした。

めちゃめちゃ充実しているパンコーナー。メニューに並んだパンの名前を見て分かる通り、ちょっとしたパン屋さん状態です

　隣のテーブルのご夫婦がパンを何個も食べていて、海鮮じゃなくてパン？と不思議に思ったのですが、パンコーナーを見て納得。惣菜パンから甘い系まで20種類以上あって、どれもおいしそうなのです。しかも半分にカットしてあるのでいろんな種類をたくさん食べられるのです。

　ところで、JRイン函館には気動車「キハ40形」と、寝台特急「北斗星」をテーマにした客室があります。2部屋とも今回特別に見せてもらいました。「北斗星コレクションルーム」には実際に使用されていたソファベッドやチェアで寝台個室を再現。「キハ40トレインルーム」には本物の運転席が置いてありました。

「キハ40トレインルーム」の運転席に座って実際に操作できる

　なかなかシュールな光景でしたが、子どもも大人も喜ぶだろうな。

JRイン函館
住所：北海道函館市若松町12-14
HP：https://www.jr-inn.jp/hakodate/
アクセス：JR函館駅隣接

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