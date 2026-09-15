新潟の旅は朝から旨い！ 朝7時からふらっと入れる築70年・元割烹の朝ごはんが最高だった

朝一番、湯気とともに立ち上る炊きたてのお米の甘い香り。澄んだ空気のなかで口いっぱいに広がるツヤツヤのご飯は、それだけで一日を特別なものに変えてくれます。

ホテルのビュッフェも悪くはありません。それでも旅先では、その土地のご飯をきちんと一膳味わってほしい。行き先が米どころ・新潟なら、なおさらです。そんな朝にぴったりの一軒が、古町に生まれました。

お米が主役の定食屋さん

2026年9月19日（土）、新潟市中央区・古町の鍋茶屋通りに、定食店「越後たくぞう」がオープンしました。花街の面影が残る通りで店を構えるのは、築70年を超える元割烹の木造建築。格式ある佇まいを残しながら、ふらりと入れる気安さが魅力のお店です。

主役は県内産のコシヒカリです。南魚沼、佐渡、村上といった名産地のお米を羽釜の強い火力で炊き上げ、粒の立ったツヤツヤのご飯に仕立てます。脇を固めるのは、手仕事を生かした地元食材のおかず。メインにはカツやジューシーな焼き焼売が並び、土地の味をひと膳でまとめて楽しめます。

営業時間は朝食7:00〜10:00、昼食11:00〜14:00の二部制。1階は調理の様子を眺められるオープンキッチンのカウンターになっていて、2階はゆったり腰を落ち着けられる客席が用意されています。朝7時に開くので、観光に出る前にしっかり腹ごしらえできるのがうれしい！

カウンター越しに釜の前の手元を眺めながら、炊きたての一口目を待つ。たぶん、その数分こそがいちばん贅沢な時間です。次の新潟旅では、少しだけ早起きしてみてください。

越後たくぞう

●住所：新潟県新潟市中央区古町通8番町1436

●電話：025-210-0011

●営業時間：7:00〜10:00、11:00〜14:00

●定休日：火曜日・他

●席数：58席（1階30席・2階28席）