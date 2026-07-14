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遊食 ！ 東日本 第52回

「絶対無理！」が最後は爆笑してた！ 久しぶりに気分爽快な人生初のラフティングが楽しすぎた【みなかみ町の旅＃2：アウトドア編】

文●南條知子　マップ●フジマキ容子

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みなかみ町「ラフティング」

　みなかみ町といえばウォーターアクティビティ！　50代で人生初のラフティングをおっかなビックリ体験し、「ディズニーシーより楽しいかも」とどハマりしました。

　そしてみなかみ町は焼きカレー、生ハム、日本酒、チキン、和菓子とグルメが幅広く、どれもクオリティが高いです。

　つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は群馬県みなかみ町の旅の様子をお届けします！（観光編はこちらから

この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された記事を再編集したものです。

人生初のラフティングにチャレンジ！

「フォレスト＆ウォーター」。ホテルへの送迎もあります

　みなかみ町ではウォータースポーツが盛んで、ラフティング業者が20〜30あるそうです。その中で創業30周年の、ラフティング専門業者の「フォレスト＆ウォーター」を予約しました。

　知人からは渓谷を下りながら遊ぶ「キャニオニング」を勧められたのですが、私は高所恐怖症なうえ怖がりなので、即却下。小学生でも参加できるというラフティングさえドナドナの気持ちでその日を迎えました。

ウェットスーツが並ぶ店内。もちろん、これまでの人生で足を踏み入れたことのない雰囲気の場所です

　みなかみラフティング半日コースは8500円。水着は要持参。その上から借りたウェットスーツ（コース費用に込み）に着替えます。人生初ウェットスーツ。きっつ。痩せなきゃ。

　さらにライフジャケットを羽織り、ボートを屋根に積んで車に乗り込みます。この日のガイドはディネスさんとヒロさん。2人が笑わせてくれるので緊張はすっかりほぐれました。

　車で約10分走って利根川を下り、出発ポイントに到着。

右の水色のジャケットがガイドのヒロさん。そして、恐怖で笑顔がひきつっている私。仕事とはいえバンジーを飛ばなきゃならない芸人の心境（笑）

　ボートが思っていた以上に大きく、重そうでした。

赤ジャケットガイドのディネスさんから重要事項説明を受ける私。ほかのことは割と雑ですが、命に関わる情報だけは真剣に聞く、がモットーです

　ガイドのディネスさんからボートを使って重要事項説明を受けます。もしボートから落ちたらガイドがオールを差し出すので慌てず待つんだよ……などなど。

重要事項説明が終わったらいざ出陣！

いよいよ出発！

カメラ目線できるほどの余裕？

　ヒロさんの声がけにあわせて「イチ、ニ！」とパドルを漕ぎます。激流ポイントでは、視界が真っ白になるほどの大きな水しぶきを浴び、まるでジェットコースターのような迫力！

利根川を約１時間下りました。思ったより長くてビックリ。激流と静かな流れが交互にくるので飽きません。ジェットコースターのごとく落ちる流れでは水をかぶって「もう無理！」と叫んだと思ったら、静かな流れでは周りの景色をのんびり楽しんだり。

激流では水をかぶりました

　ボートをコントロールしているヒロさんがさまざまなシチュエーションを作ってくれるので、まさにアトラクションでした。

　実は途中で、「川に入ってみる？」と聞かれて、川に落ちたんです、私。それすらワクワクしながら挑戦したりして。最初の説明通り、ちゃんとボートに引き上げてもらいました。

　本当にドキドキハラハラの１時間でした。楽しかった。最後は「今度は子どもを連れて来たいな」なんて思えるまでになるなんて！ あんなにラフティングを怖がっていたなんて今では信じられません（笑）。

フォレスト＆ウォーター
住所：群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽191-12
HP：https://www.fw-jp.com/
アクセス：JR水上駅からタクシーで約9分

日帰り温泉「ふれあい交流館」であったまる

　ラフティングで冷えた体を癒しに向かったのは、地元感あふれる日帰り温泉「ふれあい交流館」。

日帰り入浴施設「ふれあい交流館」。建物の形がちょっと変わってます

お風呂は内湯のみ。お風呂の形も、外見に合わせて独特

　入浴料金は大人2時間700円。シャンプーやリンスは有料だったので、洗ったのはカラダだけです。でもすっかり温まりました。ラフティングの後の温泉、最高です。みなかみの温泉は無色無臭でさらっとしているのが特徴のようです。

　「ふれあい交流館」があるのは、水上温泉街の中心あたり。今は静かな通りですが、「昔はこのへんは夜中の3時ごろまで芸者さんの下駄の音が聞こえてたんだよ」と交流館の向かいにある喫茶店で常連さんが教えてくれました。

ふれあい交流館
住所：群馬県利根郡みなかみ町湯原801
HP：https://www.enjoy-minakami.jp/spot/7647/
アクセス：JR水上駅から徒歩約16分

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