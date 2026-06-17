実は私、高所恐怖症なんですよ。

写真を見ると笑っている（仕事なので）ように見えますが、実はこのときすでに脚がガクブルです。とは言え、この「つつじ吊橋」からの景色はまさに絶景！ そして何より、半べそかきながらの吊り橋以外にも、ここ那須には私を惹きつけて止まない素敵なものがいっぱいありました。

つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は栃木県那須町の旅の様子をお届けします！

那須といえば御用邸をはじめ、自然豊かな避暑地のイメージ。ここに行けば那須の自然を余すことなく満喫でき、那須が好きになっちゃうおすすめルートをお見せします！ 気分がアガるとっておきのお土産も教えちゃいます。（グルメ・温泉編はこちらから）

大宮駅から東北新幹線に乗って45分足らずで那須塩原駅に到着。最初の目的地である「那須ステンドグラス美術館」に行くためのバスの時間まで10分を切ってたので、走って西口へ（バスのダイヤは30分〜１時間なので要注意）。「那須ステンドグラス美術館」へは、路線バスで30分ちょっと揺られ、「守子坂」バス停から徒歩で約16分です。

バスに乗っていると途中から急に車窓の両側が緑の景色に変わります。緑のトンネルの中を走っているような感覚で、避暑地に来た感が高まります。

ヨーロッパの古城のような「那須ステンドグラス美術館」

緑の中に突如現れる、ヨーロッパの古城を思わせる建物が「那須ステンドグラス美術館」です。こちらの美術館は「五感で感じる」「心に響く」がコンセプトで、入館料1600円を払えば、1800年代中心のアンティークステンドグラスがふんだんに飾られた館内を自由に見て回ることができます。中でも圧巻なのは「セント・ラファエル礼拝堂」で、ヨーロッパの教会から移設されたというアンティークステンドグラスが窓一面に展示されていて必見です。

光の加減によって色が変化するステンドグラスは、ずっと眺めていても飽きません。世界史の授業を選択していた人や、キリスト教をかじったことがある人ならなおさらです（私はキリスト教の高校出身）。チーフの原若葉さんによると、「曇りの日のほうが写真に撮ったときにキレイに写る」んだそうです。観光に来て「曇りの日でラッキー！」と思ったのは初めて（笑）。

セント・ラファエル礼拝堂では、イギリスの教会で実際に使用されていたという770本のパイプを持つアンティークパイプオルガンの演奏を聞くことができます。演奏時間は毎時30分より、各回15分。ずっと聞いていたい、おごそかでありながら優しい音色でした。館長の原さんは元々オルガン奏者で入社したのだそうです。

1700円で「ステンドグラス作り」を体験！

今回楽しみにしていたのは、ストラップが作れる「ステンドグラス体験教室」。受付時間は9：30～15：30で、体験時間は約40〜60分 。料金はデザインによりますが、1700〜2700円。予約はできず、先着順だそうです。

10種類近くあるデザインから、40分程度といちばんハードルが低そうな「キューブ型」をしぶしぶ選択。本当は期限定の「ステンドグラスの窓」がよかった……。

作業用の丸テーブルに案内され、まずは3枚のガラスの色を選びます。

3色を選ぶだけのことが、センスのない私にはなかなかできない。5分以上悩んで赤、ブルー、緑の3枚を選びました。

まずはガラスの側面に「銅テープ」を貼ります。これはハンダ接着の下地になるとのこと。テープの真ん中にガラスを置くのが難しく、けっこう適当になってしまいました。テープを貼り終わったら３つのガラスを並べ、「フラックス」という薬液を筆で塗布し、ハンダごてで3枚のガラスをくっつけます。

スタッフの方がマンツーマンで教えてくださいましたが、「1秒当てて真上に離す」の動作を繰り返す作業に集中力を要し、火傷するかもとドキドキで、終始涙目でした。子どもの利用も多いと聞きながら「本当に？」と疑惑でいっぱいでした（保護者が代わりにやっていると思いたい）。でも慣れてくるとハンダが溶けるのが気持ちよく感じてきました。

完成したストラップ、ちょっといびつなところが愛おしいです。またリベンジしたい。時間に余裕のある方は「ステンドグラス体験教室」、おすすめです。

こちらはショップも充実していて、小物からステンドグラスランプまで売ってます。一番人気は「オリジナルブックマーカー」（880円）とのことで、お土産に購入。素材はステンレスとプラスチックですが、ステンドグラスに見えるのが不思議。

DATA

那須ステンドグラス美術館

住所：栃木県那須郡那須町高久丙1790

HP：https://www.sgm-nasu.com

アクセス：JR那須塩原駅からバスと徒歩で約50分