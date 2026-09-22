遊食 ！ 東日本 第57回
新幹線で北海道へ行ってきた！ 歩くたびに「見たことある！」景色に出会える街【函館の旅＃1：ベイエリア編】
「新幹線で北海道へ」。いや、行けるのは分かってるんです、私も。でもね、実際着いてみるまでは半信半疑だったのです。だって、私の中の常識では、「北海道は飛行機で行くところ」だったんですから。
大宮駅から北海道新幹線で新函館北斗駅まで4時間弱。電車に乗ったまま、青函トンネルを抜けたら、そこはもう北海道でした。新函館北斗駅からは「はこだてライナー」というアクセス列車に乗って約20分で函館到着です。飛行機だと1時間前に空港に行かないといけないので、トータルの所要時間はあまり変わらない気がします。乗り換えもラクなので、東京から函館は、新幹線、超おすすめです。
函館といえば夜景が有名ですが、もちろんそれだけではありません。異国情緒あふれる洋風建築の数々、ここでしか食べられないご当地ハンバーガーや映画・CMのロケ地として有名な場所がたくさんある、今や新幹線でも行けちゃう、見どころたっぷりな街でした。
つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は北海道函館市の旅の様子をお届けします！（グルメ・歴史編は10月1日公開です）
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された記事を再編集したものです。
ご当地グルメといえば「ラッキーピエロ」
一番楽しみにしていたのが、ご当地バーガーチェーン「ラッキーピエロ」。函館市内と周辺の地域のみに17店舗を展開する、函館のソウルフードです。GLAYのメンバーが通ったチェーンとしても有名。何店に行くか迷ったのですが、海を望む「ラッキーピエロ マリーナ末広店」に決めました。函館駅からタクシーで4分、市電を使って15分、歩いても20分くらいです。
メニューは豊富ですが、ここは迷わず看板メニューの「チャイニーズチキンバーガー」。列に並ぶこと約15分、無事にオーダーでき、その後、さらに席を取るために約20分（オーダー前に席を取るのは禁止）並び、席に座ったら10分くらいで店員さんが届けてくれました。正直、ファストフードでこんなに待ったのは初めてですが、それでもやっぱり食べてみたい！という気持ちのほうが勝ちます。さてさて、並んでまで待った甲斐はあったかな？
待望の「チャイニーズチキンバーガー」をいざ実食！
まずその大きさにビックリ。甘辛いタレがしっかり絡んだ大ぶりの唐揚げが3つ、バンズに挟まれています。唐揚げは外がカリッとしていて、レタスとマヨネーズと合う。めちゃめちゃおいしい！ 食べきれないかなと思ったらペロリでした。食べ終わった瞬間にもう1個食べたいと思ったの。これマジ。みなさん、ファーストフードとあなどるなかれ。正直待つ価値大ありです。思い出しただけで函館に行きたくなる。
ラッキーピエロ マリーナ末広店
住所：北海道函館市末広町14-17
HP：https://luckypierrot.jp/shop/marina/
アクセス：JR函館駅よりタクシーで約4分、バスと徒歩で約15分
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