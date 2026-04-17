遊食 ！ 東日本 第48回
4軒食べて分かった、白河ラーメンが“わざわざ行く価値あり！”な理由【白河市の旅＃2：ラーメン編】
つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は福島県白河市の旅の様子をお届けします！
もー私、白河ラーメンの虜です！
東京ではあまり出合えない「手打ち麺」にすっかりハマってしまいました。実は福島県白河市は、全国的にも知られたラーメン処。美味しい！と評判のお店がたくさんあります。今回は、白河のラーメン店の中でも、行列必至の人気店ばかりに行って食べてきました！（観光編はこちらから）
白河ラーメンの発祥「とら食堂」
100軒近くのラーメン店がひしめく白河市は、全国でも屈指の「ラーメン王国」です。白河ラーメンの特徴は、手打ちの中太ちぢれ麺と、鶏ガラ主体の澄み切った醤油スープ。ワンタンメンを提供する店が多いのも特徴です。喜多方ラーメンのような組合はなく、各店が独立して切磋琢磨している白河。今回はなかでも人気の4軒を巡って、食べ比べてみました。
まず1軒目は白河ラーメンの代名詞ともいえる、1969年創業の「とら食堂」です。タクシーでJR新白河駅から約20分、JR白河駅からは約10分と、けっして便利な立地ではないのですが、開店前には多くの車と人が待っていました。
もともと「白河ラーメン」という名称はなく、初代・竹井寅次氏が多くの人に作り方を教えたことで、とら食堂のスタイルが白河ラーメンのベースとして広まったそうです。現在、約20軒の「のれん分け」の店が全国にあるそうですが、白河市ではここ本店のみ。
麺はすべて手打ちのため、1日に作れるのは約200食が限界で、売り切れ次第営業終了となります。整理券は朝8時半から発券されるのですが、土日は30〜40組待っていることもあるそうです。1〜14番が11:00〜、90番〜が14:00〜と、だいたいの待ち時間の目安が店頭に書いてあり、実際４時間待ちのこともあるようですが、市内観光をして戻ってくればいいので、車の人は問題ないのかもしれません。
迷わず一番人気のワンタン麺（1150円）を注文。
麺がもっちり！ スープが澄んでる！ よく来るという地元の20代女子が、「ダメージが少ない、優しい味」と表現していたけど、納得。スープは、化学調味料をいっさい使わず、厳選した数種類の銘柄鶏と豚を贅沢に使用。チャーシューは、一度炭火で焼いてから醤油に漬け込むという手間をかけており、その煮汁が秘伝のタレとなっているそう。
ワンタンは具入りで、食べ応えがありました。麺と同じくツルツルもっちりでおいしかった。
私は普段ラーメンを完食するのにまあまあ苦労するのですが、おいしくてどんどんいけちゃいました。もしや麺の量が少なめなのかな？と思って聞いたら、1玉約180グラムだそう。それは普通に多い！ 加水率を抑え、食べやすい食感に仕上げているんだとか。
現在は3代目が継いでいますが、毎日深夜2時から麺を打ち始め、同時進行で朝4時からスープの仕込みをするのだそうです（思わず絶句……）。麺を2〜3日寝かせることで、もちっとした食感になるんだそうです。このもっちり食感、私の文才ではうまくお伝えできないので、ぜひお店に来て味わってほしい！
とら食堂
住所：福島県白河市双石滝ノ尻１
HP：https://www.instagram.com/torashokudo/
アクセス：JR白河よりバスと徒歩で約15分
「究極のチャーシューメン」火風鼎
2軒目は、「究極のチャーシューメン」をうたう「火風鼎」。タクシーで新白河駅から約6分、白河駅からは約7分です。
平日の13:00ごろに到着すると、7人ほど待っていました。こちらは店舗の隣の待機所で待つシステムです。ひっきりなしに人が来ますが、地元の人が多いように感じました。
15分くらいで店内に案内されました。ちなみに店内に入ってからも少し待ちます。
店内はL字のカウンターと、窓際にもカウンターがあり、テーブル席はありません。私は窓際に案内されました。選んだのはもちろん一番人気の手打チャーシューメン（1023円）。
「がつんとくる醤油」と聞いていたのですが、まさにそのとおりでした。しっかりと、がつんと。そして驚いたのは麺です。
中太ちぢれ麺なのですが、ざらざらとした独特の舌触りで、スープがよく絡みます。チャーシューは香ばしく、いろいろな部位が入っているようでした。
火風鼎
住所：福島県白河市鬼越44-16
HP：https://www.instagram.com/kafuutei_raamen/
アクセス：JR新白河よりバスと徒歩で約11分
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第46回
地方活性金沢には、行ったら絶っ対食べたい美味しいものが「７つ」ある！【金沢市の旅＃2：グルメ編】
- 第45回
地方活性徒歩10分で時代が変わる街・江戸時代と21世紀が同居する金沢の街歩きが楽しすぎる！【金沢市の旅＃１：観光編】
- 第44回
地方活性この味、知ったら戻れない！ 甘辛カツ丼、もちもち麺、馬刺しと地酒の誘惑に負けて予定外のはしご酒【会津若松市の旅#2━グルメ編】
- 第43回
地方活性べこもお城もお堂もバスも、吟醸もまんじゅうも降る雪さえも大好きになる！【会津若松市の旅#1ー観光編
- 第42回
地方活性石造りの神域、銀幕の竹林、ジャズとカクテルの夜─餃子食べて帰るだけなんてもったいない！【宇都宮市の旅#2─観光編】
- 第41回
地方活性スタバを半分飲んだら、そこはもう餃子とイチゴの聖地！ 宇都宮の日帰り旅は想像以上の満足度だった【宇都宮市の旅#1─日帰り編】
- 第40回
地方活性世界的ワインと希少な銘酒、上田市民が本当に並ぶ店で「美味い！」が止まらない 【上田市の旅#2─グルメ編】
- 第39回
地方活性りんごスイーツを食べるたび、憧れの真田幸村公に「姫」と呼ばれる幸せを思い出せる【上田市の旅#1ー城下町編】
- 第38回
地方活性源泉かけ流しに癒された肌に地鳴りのような太鼓の響きを浴びる！「つなぎ温泉」＋「さんさ踊り」の夜がワンダーランド過ぎる！【盛岡市の旅#2ー温泉編】
- 第37回
地方活性「これ食べるためだけのためにまた行きたい！」福田パンと盛岡冷麺がくれる圧倒的な幸福感！【盛岡市の旅#1ーグルメ編】
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月