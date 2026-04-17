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遊食 ！ 東日本 第48回

4軒食べて分かった、白河ラーメンが“わざわざ行く価値あり！”な理由【白河市の旅＃2：ラーメン編】

文●南條知子　マップ●フジマキ容子

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　つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は福島県白河市の旅の様子をお届けします！

　もー私、白河ラーメンの虜です！

　東京ではあまり出合えない「手打ち麺」にすっかりハマってしまいました。実は福島県白河市は、全国的にも知られたラーメン処。美味しい！と評判のお店がたくさんあります。今回は、白河のラーメン店の中でも、行列必至の人気店ばかりに行って食べてきました！（観光編はこちらから

白河ラーメンの発祥「とら食堂」

　100軒近くのラーメン店がひしめく白河市は、全国でも屈指の「ラーメン王国」です。白河ラーメンの特徴は、手打ちの中太ちぢれ麺と、鶏ガラ主体の澄み切った醤油スープ。ワンタンメンを提供する店が多いのも特徴です。喜多方ラーメンのような組合はなく、各店が独立して切磋琢磨している白河。今回はなかでも人気の4軒を巡って、食べ比べてみました。

　まず1軒目は白河ラーメンの代名詞ともいえる、1969年創業の「とら食堂」です。タクシーでJR新白河駅から約20分、JR白河駅からは約10分と、けっして便利な立地ではないのですが、開店前には多くの車と人が待っていました。

　もともと「白河ラーメン」という名称はなく、初代・竹井寅次氏が多くの人に作り方を教えたことで、とら食堂のスタイルが白河ラーメンのベースとして広まったそうです。現在、約20軒の「のれん分け」の店が全国にあるそうですが、白河市ではここ本店のみ。

とら食堂

　麺はすべて手打ちのため、1日に作れるのは約200食が限界で、売り切れ次第営業終了となります。整理券は朝8時半から発券されるのですが、土日は30〜40組待っていることもあるそうです。1〜14番が11:00〜、90番〜が14:00〜と、だいたいの待ち時間の目安が店頭に書いてあり、実際４時間待ちのこともあるようですが、市内観光をして戻ってくればいいので、車の人は問題ないのかもしれません。

メニュー

開店前の店内

　迷わず一番人気のワンタン麺（1150円）を注文。

ワンタン麺（1150円）

　麺がもっちり！　スープが澄んでる！　よく来るという地元の20代女子が、「ダメージが少ない、優しい味」と表現していたけど、納得。スープは、化学調味料をいっさい使わず、厳選した数種類の銘柄鶏と豚を贅沢に使用。チャーシューは、一度炭火で焼いてから醤油に漬け込むという手間をかけており、その煮汁が秘伝のタレとなっているそう。

　ワンタンは具入りで、食べ応えがありました。麺と同じくツルツルもっちりでおいしかった。

手打中華そば（950円）

　私は普段ラーメンを完食するのにまあまあ苦労するのですが、おいしくてどんどんいけちゃいました。もしや麺の量が少なめなのかな？と思って聞いたら、1玉約180グラムだそう。それは普通に多い！　加水率を抑え、食べやすい食感に仕上げているんだとか。

　現在は3代目が継いでいますが、毎日深夜2時から麺を打ち始め、同時進行で朝4時からスープの仕込みをするのだそうです（思わず絶句……）。麺を2〜3日寝かせることで、もちっとした食感になるんだそうです。このもっちり食感、私の文才ではうまくお伝えできないので、ぜひお店に来て味わってほしい！

とら食堂
住所：福島県白河市双石滝ノ尻１
HP：https://www.instagram.com/torashokudo/
アクセス：JR白河よりバスと徒歩で約15分

「究極のチャーシューメン」火風鼎

　2軒目は、「究極のチャーシューメン」をうたう「火風鼎」。タクシーで新白河駅から約6分、白河駅からは約7分です。

火風鼎の看板

火風鼎の店舗

　平日の13:00ごろに到着すると、7人ほど待っていました。こちらは店舗の隣の待機所で待つシステムです。ひっきりなしに人が来ますが、地元の人が多いように感じました。

満席の店内

　15分くらいで店内に案内されました。ちなみに店内に入ってからも少し待ちます。

　店内はL字のカウンターと、窓際にもカウンターがあり、テーブル席はありません。私は窓際に案内されました。選んだのはもちろん一番人気の手打チャーシューメン（1023円）。

手打チャーシューメン（1023円）


　「がつんとくる醤油」と聞いていたのですが、まさにそのとおりでした。しっかりと、がつんと。そして驚いたのは麺です。

ざらざらした麺

　中太ちぢれ麺なのですが、ざらざらとした独特の舌触りで、スープがよく絡みます。チャーシューは香ばしく、いろいろな部位が入っているようでした。

ねぎラーメン（770円）。案内してくれた男性のお気に入りメニューだそうです

火風鼎
住所：福島県白河市鬼越44-16
HP：https://www.instagram.com/kafuutei_raamen/
アクセス：JR新白河よりバスと徒歩で約11分

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