那須のグルメは本気度が高くて最高です。そして那須「鹿の湯」温泉も本気で強い。宿のお部屋に置いておいた私のお気に入りの●●が、なんと一晩で……!!! みなさんは、那須への旅に絶対●●を持って行かないことをおすすめします（笑）。（●●の正体は読み進めていただければ分かります）

大宮から東北新幹線で45分弱というアクセスのよさに加え、食の充実ぶりも大きな魅力の那須町。地産地消にこだわったご当地グルメ、那須を代表するスイーツ、そして1390年の歴史を持つ名湯「鹿の湯」──。体の中からキレイになっちゃう、車なしでも回れる1泊2日の旅。

つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は栃木県那須町のグルメと温泉をお届けします！ （観光編はこちらから）

午前11時の争奪戦！ 1日15食限定の「なすべん」と那須和牛ステーキ丼

まず向かったのは「道の駅 那須高原友愛の森」。JR那須塩原駅からバスで約30分。「友愛の森」というバス停で降りるので迷いません。ここの売りは、敷地内の農村レストラン「なすとらん」です。開店11:00前には長い列ができていました。平日なのに。那須民、みんな食に本気すぎる。

ここで食べたかったのが、「那須の内弁当（愛称：なすべん）」（2000円）。那須産の食材が詰め込まれた地産地消のランチプレートです。「九尾の狐伝説」にちなみ、那須町内4店舗でそれぞれ9種類の那須の食材を使った9品を9つの器に盛り付けるという町を挙げての企画。

このレストランはセルフサービスなので、出来上がるとカウンターに取りに行きます。渡されるとき「重いですよ」と言われたのですが、本当にめちゃめちゃ重くてビックリ。いやこれ屈強な男性じゃないと無理でしょうって思ったら、わざわざワゴンで運んでいる人たちもいました。

なすべんで使われていた那須の食材は、お米、ニラ、ねぎ、那須和牛、茄子、高原野菜、季節の果物、牛乳など。野菜がたくさん摂れて、カラダが喜んでいるように感じます。ちなみに、なすべんは1日15食限定で予約も可。作るのにとっても手間がかかるそうです。なすとらんのほか、ホテルエピナール那須、那須どうぶつ王国、囲炉裏料理 与一でも食べられて、2027年２月末までお得なスタンプラリーも実施中。

そしてもう一品。こちらも人気という「那須和牛ステーキ丼」（2600円）も頼んでしまいました。那須和牛とは、大田原市・那須塩原市・那須町のJAなすの管内で指定農家が育てた特選和牛で、約20カ月かけて肥育した黒毛和牛。その那須和牛を使ったステーキ丼とあらば食べるしかない。すごく柔らかくて旨味がジュワーでした。お腹は苦しいけれど後悔はゼロです。

ランチ後は施設内を散策。直売所では地元の新鮮野菜やお土産品がずらり。地元の方におすすめを聞いたところ、「御用邸の月」と「那須トラピスト修道院のガレット」とのことで、お土産に購入。

「御用邸の月」は見た目もお味も仙台の銘菓にそっくりでした。こちらのほうがクリームの量が多くて濃厚な気がします。ふんわりしたカステラ生地とカスタードクリームの組み合わせっておいしいですよね。お土産の鉄板です。

なぜ修道女はクッキーを焼くのかという疑問を抱きつつ厚めのクッキー「ガレット」をかじりました。見た目はワッフルですが、サクサクのしっかりしたクッキー。子どもの頃食べたような、懐かしくて素朴な味でした。

「友愛の森」には、「殺生石」や「温泉」「那須ロゴ」などのシールが出てくるガチャガチャもあります（1回200円でシール3枚）。回したら、なんとキラキラのレアシールが出ました！ 運、持ってるかも！

DATA

道の駅 那須高原友愛の森（なすとらん）

住所：栃木県那須郡那須町高久乙593-8

HP：https://www.yuainomori.com/

アクセス：那須塩原からバスで約30分

那須を代表するチーズスイーツ店で、どれか1個に絞れずめっちゃハシゴした

那須の有名スイーツの筆頭といえば「チーズガーデン那須本店」の「御用邸チーズケーキ」です。チーズガーデンへは友愛の森からバスで２駅、約５分です。

「チーズガーデン那須本店」は那須街道沿いの広大な敷地に建つショップ兼カフェで、看板商品「御用邸チーズケーキ」が有名です。名前の由来は、近くに那須御用邸があることにちなんだそうです。

東京ソラマチ店をはじめ都内にも何店舗かありますが、やはり本店は別格です。ショップにはチーズケーキだけでなく、日本・世界のチーズやワイン、ソーセージなどグロッサリーも充実。チーズ好きにはたまらない空間です。

炙り立てが最高、「御用邸チーズケーキブリュレ」

那須本店ならではのメニューが、炙り立て「御用邸チーズケーキブリュレ」です。小ぶりな御用邸チーズケーキの上にクリームとグラニュー糖をのせ、バーナーで炙って提供されます。土・日・祝日のみの限定で、焼き上がり時間は11:00、13:00、15:00とのこと。各回数量限定なのでぜひタイミングを合わせて行きたいです。

パリッとしたカラメルの膜を割ると、しっとりと濃厚なチーズケーキが登場。数種類のチーズをオリジナルレシピでブレンドしたベイクドタイプで、しっとり感と香りが際立ちます。濃厚でおいしい！

今しか食べられない「季節の御用邸パフェ」

季節限定のパフェも見逃せません。約2カ月ごとにフレーバーが変わる「季節の御用邸パフェ」。取材時はパイナップルパフェ（900円）が提供されていて、パイナップル、マンゴー、チーズケーキソフト、御用邸パイナップルチーズケーキ、杏仁豆腐、パイナップルジュレで構成されていました。チーズが大好きなので、チーズケーキソフト好き。次のシーズンはレモンに切り替わるとのことで、「今だけ」の味を狙って訪れるのもチーズガーデンの楽しみ方です。

チーズケーキの食べ比べに悶絶

５種類のチーズケーキの食べ比べができる「5種のチーズケーキアソート」（1880円）の誘惑には勝てませんでした。ベイクドタイプの御用邸チーズケーキ、レアチーズケーキのNASU WHITE（いちごジャムとクッキー土台が絶品）、3層仕立ての「しらさぎ」……それぞれに個性があり、どれも魅力的でしたが、個人的にはNASU WHITEが好きかな。５種類を少しずつ食べ比べたい方にぴったり。

ここでしか買えない「那須キャラメルチーズサンド」

帰り際に忘れず買いたいのが、那須本店限定の「那須キャラメルチーズサンド」（1980円）。たっぷりのバターとエダムチーズを使ったリッチなクッキーに、那須産牛乳で仕上げたキャラメルとローストくるみをサンドしたもの。缶もかわいくて、お土産にあげたら喜ばれること必至です。

開封すると芳醇なチーズの香りがぶわーっと広がりました。ホロホロと崩れる食感で、香ばしいくるみとほろ苦いキャラメル味。個包装じゃないのがちょっと残念。

DATA

チーズガーデン那須本店

住所：栃木県那須郡那須町高久甲喰木原2888

HP：https://cheesegarden.jp/pages/honten

アクセス：JR那須塩原駅からバスで約30分