遊食 ！ 東日本 第49回
この旅に、絶対●●は持って行かないで！ 鹿の湯源泉と那須グルメの旅【那須町の旅＃2：グルメ・温泉編】
那須のグルメは本気度が高くて最高です。そして那須「鹿の湯」温泉も本気で強い。宿のお部屋に置いておいた私のお気に入りの●●が、なんと一晩で……!!! みなさんは、那須への旅に絶対●●を持って行かないことをおすすめします（笑）。（●●の正体は読み進めていただければ分かります）
大宮から東北新幹線で45分弱というアクセスのよさに加え、食の充実ぶりも大きな魅力の那須町。地産地消にこだわったご当地グルメ、那須を代表するスイーツ、そして1390年の歴史を持つ名湯「鹿の湯」──。体の中からキレイになっちゃう、車なしでも回れる1泊2日の旅。
つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は栃木県那須町のグルメと温泉をお届けします！ （観光編はこちらから）
午前11時の争奪戦！ 1日15食限定の「なすべん」と那須和牛ステーキ丼
まず向かったのは「道の駅 那須高原友愛の森」。JR那須塩原駅からバスで約30分。「友愛の森」というバス停で降りるので迷いません。ここの売りは、敷地内の農村レストラン「なすとらん」です。開店11:00前には長い列ができていました。平日なのに。那須民、みんな食に本気すぎる。
ここで食べたかったのが、「那須の内弁当（愛称：なすべん）」（2000円）。那須産の食材が詰め込まれた地産地消のランチプレートです。「九尾の狐伝説」にちなみ、那須町内4店舗でそれぞれ9種類の那須の食材を使った9品を9つの器に盛り付けるという町を挙げての企画。
このレストランはセルフサービスなので、出来上がるとカウンターに取りに行きます。渡されるとき「重いですよ」と言われたのですが、本当にめちゃめちゃ重くてビックリ。いやこれ屈強な男性じゃないと無理でしょうって思ったら、わざわざワゴンで運んでいる人たちもいました。
なすべんで使われていた那須の食材は、お米、ニラ、ねぎ、那須和牛、茄子、高原野菜、季節の果物、牛乳など。野菜がたくさん摂れて、カラダが喜んでいるように感じます。ちなみに、なすべんは1日15食限定で予約も可。作るのにとっても手間がかかるそうです。なすとらんのほか、ホテルエピナール那須、那須どうぶつ王国、囲炉裏料理 与一でも食べられて、2027年２月末までお得なスタンプラリーも実施中。
そしてもう一品。こちらも人気という「那須和牛ステーキ丼」（2600円）も頼んでしまいました。那須和牛とは、大田原市・那須塩原市・那須町のJAなすの管内で指定農家が育てた特選和牛で、約20カ月かけて肥育した黒毛和牛。その那須和牛を使ったステーキ丼とあらば食べるしかない。すごく柔らかくて旨味がジュワーでした。お腹は苦しいけれど後悔はゼロです。
ランチ後は施設内を散策。直売所では地元の新鮮野菜やお土産品がずらり。地元の方におすすめを聞いたところ、「御用邸の月」と「那須トラピスト修道院のガレット」とのことで、お土産に購入。
「御用邸の月」は見た目もお味も仙台の銘菓にそっくりでした。こちらのほうがクリームの量が多くて濃厚な気がします。ふんわりしたカステラ生地とカスタードクリームの組み合わせっておいしいですよね。お土産の鉄板です。
なぜ修道女はクッキーを焼くのかという疑問を抱きつつ厚めのクッキー「ガレット」をかじりました。見た目はワッフルですが、サクサクのしっかりしたクッキー。子どもの頃食べたような、懐かしくて素朴な味でした。
「友愛の森」には、「殺生石」や「温泉」「那須ロゴ」などのシールが出てくるガチャガチャもあります（1回200円でシール3枚）。回したら、なんとキラキラのレアシールが出ました！ 運、持ってるかも！
DATA
道の駅 那須高原友愛の森（なすとらん）
住所：栃木県那須郡那須町高久乙593-8
HP：https://www.yuainomori.com/
アクセス：那須塩原からバスで約30分
那須を代表するチーズスイーツ店で、どれか1個に絞れずめっちゃハシゴした
那須の有名スイーツの筆頭といえば「チーズガーデン那須本店」の「御用邸チーズケーキ」です。チーズガーデンへは友愛の森からバスで２駅、約５分です。
「チーズガーデン那須本店」は那須街道沿いの広大な敷地に建つショップ兼カフェで、看板商品「御用邸チーズケーキ」が有名です。名前の由来は、近くに那須御用邸があることにちなんだそうです。
東京ソラマチ店をはじめ都内にも何店舗かありますが、やはり本店は別格です。ショップにはチーズケーキだけでなく、日本・世界のチーズやワイン、ソーセージなどグロッサリーも充実。チーズ好きにはたまらない空間です。
炙り立てが最高、「御用邸チーズケーキブリュレ」
那須本店ならではのメニューが、炙り立て「御用邸チーズケーキブリュレ」です。小ぶりな御用邸チーズケーキの上にクリームとグラニュー糖をのせ、バーナーで炙って提供されます。土・日・祝日のみの限定で、焼き上がり時間は11:00、13:00、15:00とのこと。各回数量限定なのでぜひタイミングを合わせて行きたいです。
パリッとしたカラメルの膜を割ると、しっとりと濃厚なチーズケーキが登場。数種類のチーズをオリジナルレシピでブレンドしたベイクドタイプで、しっとり感と香りが際立ちます。濃厚でおいしい！
今しか食べられない「季節の御用邸パフェ」
季節限定のパフェも見逃せません。約2カ月ごとにフレーバーが変わる「季節の御用邸パフェ」。取材時はパイナップルパフェ（900円）が提供されていて、パイナップル、マンゴー、チーズケーキソフト、御用邸パイナップルチーズケーキ、杏仁豆腐、パイナップルジュレで構成されていました。チーズが大好きなので、チーズケーキソフト好き。次のシーズンはレモンに切り替わるとのことで、「今だけ」の味を狙って訪れるのもチーズガーデンの楽しみ方です。
チーズケーキの食べ比べに悶絶
５種類のチーズケーキの食べ比べができる「5種のチーズケーキアソート」（1880円）の誘惑には勝てませんでした。ベイクドタイプの御用邸チーズケーキ、レアチーズケーキのNASU WHITE（いちごジャムとクッキー土台が絶品）、3層仕立ての「しらさぎ」……それぞれに個性があり、どれも魅力的でしたが、個人的にはNASU WHITEが好きかな。５種類を少しずつ食べ比べたい方にぴったり。
ここでしか買えない「那須キャラメルチーズサンド」
帰り際に忘れず買いたいのが、那須本店限定の「那須キャラメルチーズサンド」（1980円）。たっぷりのバターとエダムチーズを使ったリッチなクッキーに、那須産牛乳で仕上げたキャラメルとローストくるみをサンドしたもの。缶もかわいくて、お土産にあげたら喜ばれること必至です。
開封すると芳醇なチーズの香りがぶわーっと広がりました。ホロホロと崩れる食感で、香ばしいくるみとほろ苦いキャラメル味。個包装じゃないのがちょっと残念。
DATA
チーズガーデン那須本店
住所：栃木県那須郡那須町高久甲喰木原2888
HP：https://cheesegarden.jp/pages/honten
アクセス：JR那須塩原駅からバスで約30分
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
- 第50回
地方活性半べその吊り橋だけじゃ足りない私に、那須はステンドグラスの教会とニラ蕎麦を出してきた【那須町の旅＃1：観光編】
- 第48回
地方活性4軒食べて分かった、白河ラーメンが“わざわざ行く価値あり！”な理由【白河市の旅＃2：ラーメン編】
- 第46回
地方活性金沢には、行ったら絶っ対食べたい美味しいものが「７つ」ある！【金沢市の旅＃2：グルメ編】
- 第45回
地方活性徒歩10分で時代が変わる街・江戸時代と21世紀が同居する金沢の街歩きが楽しすぎる！【金沢市の旅＃１：観光編】
- 第44回
地方活性この味、知ったら戻れない！ 甘辛カツ丼、もちもち麺、馬刺しと地酒の誘惑に負けて予定外のはしご酒【会津若松市の旅#2━グルメ編】
- 第43回
地方活性べこもお城もお堂もバスも、吟醸もまんじゅうも降る雪さえも大好きになる！【会津若松市の旅#1ー観光編
- 第42回
地方活性石造りの神域、銀幕の竹林、ジャズとカクテルの夜─餃子食べて帰るだけなんてもったいない！【宇都宮市の旅#2─観光編】
- 第41回
地方活性スタバを半分飲んだら、そこはもう餃子とイチゴの聖地！ 宇都宮の日帰り旅は想像以上の満足度だった【宇都宮市の旅#1─日帰り編】
- 第40回
地方活性世界的ワインと希少な銘酒、上田市民が本当に並ぶ店で「美味い！」が止まらない 【上田市の旅#2─グルメ編】
- 第39回
地方活性りんごスイーツを食べるたび、憧れの真田幸村公に「姫」と呼ばれる幸せを思い出せる【上田市の旅#1ー城下町編】
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月