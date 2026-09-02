5000円台で最長21日間使える！ シャオミ「Smart Band 10」がスマイルSale中

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Smart Band 10は、Xiaomi（シャオミ）が販売するスマートバンドです。Amazon.co.jpではスマイルSaleで5352円（10％オフ）で販売され、売れています（9月2日現在）。

高輝度1500nitsで屋外でも見やすい1.72インチ有機ELディスプレーを搭載。2.0mmの極薄ベゼルにより表示領域が向上し、約15.9gの軽量ボディで快適に装着できます。

最大21日間のロングバッテリーをはじめ、24時間健康モニタリングや150種類以上の運動モード、水中リアルタイム心拍測定に対応した防水設計など多機能な1台です。

直射日光下でも見やすい1.72インチ有機ELディスプレー

ベゼル幅わずか2.0mmの極薄フレームを採用し、前世代比で表示エリアが11％拡大しました。最大1500nitsの明るさで、屋外での運動時でも着信や健康データをはっきりと確認できます。

最長21日間連続使用可能なロングライフバッテリー

低消費電力ハードウェアと省電力システムの最適化により、1回の充電で最大21日間の連続使用が可能です。頻繁に充電する手間なく、毎日の健康管理や睡眠モニタリングを継続できます。

高精度な睡眠解析と水中心拍計測に対応

専門機関と連携した詳細な睡眠トラッキング「睡眠モニタリング2.0」を搭載。さらにアップグレードされた9軸センサーにより、スイミング中のリアルタイム心拍測定を含む150種類以上のスポーツモードに対応します。

まとめ：コスパ重視のスマートバンド

おすすめしたいのは、「安くて多機能なスマートバンド」を求める人です。画面は見やすく、充電も長持ちで、軽くて眠りも妨げにくいと好評。これで約5000円は、コスパがとても良いと言えるでしょう。

また、ウォーキングやランニング、水泳などのワークアウトにも対応。さまざまな運動データを計測し、眺めるだけでも健康に気を使えるようになります。初めてのスマートウォッチにもおすすめなので、ぜひ購入を検討ください。