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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第177回

シャオミ「Xiaomi Smart Band 10 Pro」

俺ならApple Watchよりコレ、1万円強で超スリム、21日もバッテリーが持つスマートウォッチだ!!

2026年07月06日 18時20分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　スマートウォッチを使っていて不満に感じることは何でしょうか。通知、健康管理、運動記録など便利な機能がある一方で、やっぱり「毎日の充電が面倒」なことです。

　本稿で紹介する製品は、とにかくバッテリーがめちゃくちゃ持つ！ 最大21日間使えるスタミナを持っているのです。これを使ってしまうと、毎日充電が必要なスマートウォッチが「なんでこんなに充電に必死になっているんだろう」と感じるほどです。

　しかも価格は1万円強。高機能なスマートウォッチをできるだけ安く欲しい！ という人にとって、かなり魅力的な選択肢です。

次ページ：1万円強でも、この性能なら満足だけど、
逆にできないこともある

　今回紹介するのはシャオミの「Xiaomi Smart Band 10 Pro」です。健康管理や運動記録、通知確認などが手軽にできるスマートバンドです。1.74型の有機ELディスプレーを搭載し、最大2000ニトの高輝度表示に対応。屋外でも画面を確認しやすくなっています。

　さらに、GPSを内蔵しているので、スマートフォンを持たずにランニングなどの距離やルートを記録できます。薄型軽量ながら機能は充実しており、普段使いから運動管理まで幅広く活躍するスマートウォッチに仕上がっています。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Xiaomi Smart Band 10 Proのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）薄くて軽いのに、最大21日間使える圧倒的なバッテリー
2）大画面・高画質で見やすく、健康管理機能も充実
3）1万800円で購入できる圧倒的なコストパフォーマンス

購入時に注意したいポイント
1）FeliCaや単体通話には対応していない
2）大画面やGPS利用時はバッテリー消費が増える

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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