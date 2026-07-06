スマートウォッチを使っていて不満に感じることは何でしょうか。通知、健康管理、運動記録など便利な機能がある一方で、やっぱり「毎日の充電が面倒」なことです。

本稿で紹介する製品は、とにかくバッテリーがめちゃくちゃ持つ！ 最大21日間使えるスタミナを持っているのです。これを使ってしまうと、毎日充電が必要なスマートウォッチが「なんでこんなに充電に必死になっているんだろう」と感じるほどです。

しかも価格は1万円強。高機能なスマートウォッチをできるだけ安く欲しい！ という人にとって、かなり魅力的な選択肢です。

今回紹介するのはシャオミの「Xiaomi Smart Band 10 Pro」です。健康管理や運動記録、通知確認などが手軽にできるスマートバンドです。1.74型の有機ELディスプレーを搭載し、最大2000ニトの高輝度表示に対応。屋外でも画面を確認しやすくなっています。

さらに、GPSを内蔵しているので、スマートフォンを持たずにランニングなどの距離やルートを記録できます。薄型軽量ながら機能は充実しており、普段使いから運動管理まで幅広く活躍するスマートウォッチに仕上がっています。

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