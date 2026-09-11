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Philips「TAE3130」
悪くないぞ！1600円でハイレゾ音楽が聴ける有線イヤホンを試したら想像以上だった
2026年09月11日 17時00分更新
イヤホンを選ぶとき、音質にこだわりたいと思っても、ハイレゾ対応モデルとなると「それなりに高いんじゃない？」と考えてしまいます。実際、1万円以上する製品も珍しくありません。
そんな中、実売1600円で購入できる「Philips TAE3130」を試してみました。しかも、ただ音が聴ければいいという安価なタイプではなく、ハイレゾ認証を取得したモデルです。
USB-C接続なので、対応するスマートフォンやタブレット、PCとつなぐだけで使えるのも手軽。ワイヤレスイヤホンのように充電する必要もなく、ケーブルを挿せばすぐ音楽を楽しめます。
もちろん低価格なので、上位モデルとまったく同じものを期待するのは違います。ただ、普段使いのイヤホンとして音楽を聴いてみると、思っていた以上にクリアで、低音もしっかり楽しめました。
今回試したのは、USB-C接続に対応したカナル（インイヤー）型の有線イヤホンです。10mmのダイナミックドライバーを搭載し、ハイレゾ認証を取得。再生周波数帯域は20～40,000Hzに対応しています。
さらに、インラインマイクを内蔵した3ボタンリモコンを搭載しており、手元で音量調整や再生・一時停止、通話操作も可能。スマートフォンで音楽を聴くだけでなく、動画やゲーム、通話まで幅広く使える仕様になっています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）実売1600円でもハイレゾ対応。10mmドライバーで低音もしっかり
2）音楽だけじゃない。有線だから動画やゲームでも遅延を気にしなくていい
3）3ボタンリモコンとマイク付き。手元で操作できるのが地味に便利
購入時に確認したい2つのポイント
1）USB-C専用なので、使う機器の端子は事前に確認したい
2）イヤーチップを交換する楽しみもある。とはいえ、本体価格とのバランスは悩ましい
🎬【3分で要約】Philips「TAE3130」
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