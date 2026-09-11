イヤホンを選ぶとき、音質にこだわりたいと思っても、ハイレゾ対応モデルとなると「それなりに高いんじゃない？」と考えてしまいます。実際、1万円以上する製品も珍しくありません。

そんな中、実売1600円で購入できる「Philips TAE3130」を試してみました。しかも、ただ音が聴ければいいという安価なタイプではなく、ハイレゾ認証を取得したモデルです。

USB-C接続なので、対応するスマートフォンやタブレット、PCとつなぐだけで使えるのも手軽。ワイヤレスイヤホンのように充電する必要もなく、ケーブルを挿せばすぐ音楽を楽しめます。

もちろん低価格なので、上位モデルとまったく同じものを期待するのは違います。ただ、普段使いのイヤホンとして音楽を聴いてみると、思っていた以上にクリアで、低音もしっかり楽しめました。

今回試したのは、USB-C接続に対応したカナル（インイヤー）型の有線イヤホンです。10mmのダイナミックドライバーを搭載し、ハイレゾ認証を取得。再生周波数帯域は20～40,000Hzに対応しています。

さらに、インラインマイクを内蔵した3ボタンリモコンを搭載しており、手元で音量調整や再生・一時停止、通話操作も可能。スマートフォンで音楽を聴くだけでなく、動画やゲーム、通話まで幅広く使える仕様になっています。