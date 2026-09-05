あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第223回
Razer Japan「Razer Naga V3 Pro」
ボタンがテンキーより多すぎる！ プレート入れ替えでボタン数を変えられるマウスがなんかスゲえ！
2026年09月05日 17時00分更新
マウスのサイドボタンといえば、2～3個くらい。多くても6個あれば十分……と思っている人も多いはずです。ところが、新しく出たRazerの新しい「Razer Naga V3 Pro」は、その常識をちょっと外してきました。
12ボタン、6ボタン、2ボタンという3種類のプレートが用意されていて、マグネット式なので工具などを使わず簡単に着脱可能。12ボタンを装着すれば、親指で大量の操作をこなせるMMO向けマウスに。2ボタンに替えれば、普段使いのマウスとして使えます。
つまり、ゲームに合わせてマウスそのものを買い替える必要がないわけです。
見た目は同じ1台なのに、プレートを替えるだけで操作性がガラッと変わる。このギミックだけでも、ちょっと試してみたくなるマウスです！
Razer Naga V3 Proは、MMO向けマウスとして知られるNagaシリーズの最新モデルです。
最大23個のプログラム可能なボタンを備え、12・6・2ボタンの3種類のサイドプレートを交換して操作レイアウトを変更できます。
さらに、最大5つのオンボードプロファイルや、HyperSpeed Wireless、Bluetooth、有線という3種類の接続方式にも対応。ゲームだけでなく、普段のPC操作でも使いやすい多機能なワイヤレスマウスに仕上がっています。
【目次】この記事で書かれていること：
「Razer Naga V3 Pro」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）プレートを替えるだけで、MMOから仕事まで1台で対応
2）ホイールの感触まで自動で変わる「スマートリール」が面白い
3）最大50000DPIのセンサーに3種類の接続方式を搭載
購入時に確認したい2つのポイント
1）約3万円という価格はどう見る？
2）117gの重量も含めて、やはりMMO寄り
🎬【3分で要約】Razer Japan「Razer Naga V3 Pro」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第222回
AV1万9800円で買えるソニーのイヤモニ、めっちゃいいじゃん！ 遮音性・装着感・音質すべて◎
-
第221回
PC初めての240Hzに感動！ 普段使いにも良すぎる1万円台モニター、2台買ってもいいくらいだ！
-
第220回
トピックス【防災グッズの大本命】あると便利なのは知ってた！ 定番スペックで買いなJackeryのポータブル電源
-
第219回
AVとにかく音のいいスピーカーが欲しいんだよ！ 「DENON HOME 200」を部屋に置いたら、自分の寝室が“鳥肌モノのライブ会場”に化けた話
-
第218回
スマホこれで3万円台！ レンズ一つはダミーだけど、全部入りアンドロイドを安く買えるラストチャンス!?
-
第217回
PC自宅のPC、これ1台で十分でした！ 510ccミニPCが大画面ノートより激推し！
-
第216回
PC必要ないけど欲しくなる！ 鞄につけたい左手キーボード、触ったらコトコト音ですごく良かった
-
第215回
PC初めてのウォシュレットのような感動！ノクチュアの空冷ファン付きマウス（！）で手汗ぬるぬるがスッキリ解消！
-
第214回
PCマジで小さかった！新CPU「Wildcat Lake」搭載のミニPC「JWAWAKEN RE2-304」の気になる処理性能を検証
-
第213回
スマホiPhoneとほぼ同じ軽さのモトローラ「折り畳みスマホ」を使ってみた、価格も安くて感動！
- この連載の一覧へ