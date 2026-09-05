マウスのサイドボタンといえば、2～3個くらい。多くても6個あれば十分……と思っている人も多いはずです。ところが、新しく出たRazerの新しい「Razer Naga V3 Pro」は、その常識をちょっと外してきました。

12ボタン、6ボタン、2ボタンという3種類のプレートが用意されていて、マグネット式なので工具などを使わず簡単に着脱可能。12ボタンを装着すれば、親指で大量の操作をこなせるMMO向けマウスに。2ボタンに替えれば、普段使いのマウスとして使えます。

つまり、ゲームに合わせてマウスそのものを買い替える必要がないわけです。

見た目は同じ1台なのに、プレートを替えるだけで操作性がガラッと変わる。このギミックだけでも、ちょっと試してみたくなるマウスです！

Razer Naga V3 Proは、MMO向けマウスとして知られるNagaシリーズの最新モデルです。

最大23個のプログラム可能なボタンを備え、12・6・2ボタンの3種類のサイドプレートを交換して操作レイアウトを変更できます。

さらに、最大5つのオンボードプロファイルや、HyperSpeed Wireless、Bluetooth、有線という3種類の接続方式にも対応。ゲームだけでなく、普段のPC操作でも使いやすい多機能なワイヤレスマウスに仕上がっています。