トラックボールを愛するすべてのPCユーザーへ。「まさにこういうのが欲しかったんだよ！」という想いを、意外な形で具現化した新デバイスが登場しました。Keychronとギズモード・ジャパンが共同開発した、Keychron「Nape Pro」です。

同じ編集者として、自分は今、「悔しい！」「俺もこういうの作りたかった！」という嫉妬に悶えています（笑） しかし、本当に設計の着眼点がすばらしく、じっくり触った後に、また嫉妬しました。

クラウドファンディング開始直後、アクセスが殺到する様子を見て「今、ポチらなきゃ絶対に後悔する」という高揚感に包まれながら注文した人も多かったはず。

実際に「Nape Pro」に触れた瞬間、緻密な塊感とビルドクオリティの高さにひと目惚れしました。まるで「ユニコーンガンダム」の装甲版を思わせるメカニカルで、洗練された造形美は、デスクに置いておくだけで所有欲を激しく満たしてくれます。

最大の利点は、キーボードのホームポジションに手を置いたまま、タイピングの集中を切らさずにカーソル操作やショートカットが完結する作業スピードと、設定を追い込むほどに快適になる操作性。

最初からは完璧に使いこなせない不自由さがあるからこそ、設定を工夫して自分だけの最強デバイスへと育てる楽しさもあります。

トラックボール愛好家はもちろん、マウス派ですら心が揺らぐ、新機軸ポインティングデバイスのレビューをお届けします。