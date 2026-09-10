あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第227回
Keychron 「Nape Pro」
【俺もこういうの作りたかった！】ガンダム的な造形美、自分にハマる使い方の探求、不自由だけど育てる感覚、どれも楽しい！
2026年09月10日 17時30分更新
トラックボールを愛するすべてのPCユーザーへ。「まさにこういうのが欲しかったんだよ！」という想いを、意外な形で具現化した新デバイスが登場しました。Keychronとギズモード・ジャパンが共同開発した、Keychron「Nape Pro」です。
同じ編集者として、自分は今、「悔しい！」「俺もこういうの作りたかった！」という嫉妬に悶えています（笑） しかし、本当に設計の着眼点がすばらしく、じっくり触った後に、また嫉妬しました。
クラウドファンディング開始直後、アクセスが殺到する様子を見て「今、ポチらなきゃ絶対に後悔する」という高揚感に包まれながら注文した人も多かったはず。
実際に「Nape Pro」に触れた瞬間、緻密な塊感とビルドクオリティの高さにひと目惚れしました。まるで「ユニコーンガンダム」の装甲版を思わせるメカニカルで、洗練された造形美は、デスクに置いておくだけで所有欲を激しく満たしてくれます。
最大の利点は、キーボードのホームポジションに手を置いたまま、タイピングの集中を切らさずにカーソル操作やショートカットが完結する作業スピードと、設定を追い込むほどに快適になる操作性。
最初からは完璧に使いこなせない不自由さがあるからこそ、設定を工夫して自分だけの最強デバイスへと育てる楽しさもあります。
トラックボール愛好家はもちろん、マウス派ですら心が揺らぐ、新機軸ポインティングデバイスのレビューをお届けします。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ホームポジションを維持できる新感覚トラックボール
2）置く向き8方向「OctaShift」×自由自在なキーカスタム
3）スリム＆軽量 手元でリラックス操作する「リモコン化」も
購入時に確認したい2つのポイント
1）設定の構築と25mm径ボールの操作慣れには根気が必要
2）薄型キーボードやリストレストとの配置の干渉に注意
🎬【3分で要約】「Nape Pro」動画解説
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